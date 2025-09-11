박지원 "민주당은 복종하지 않는다"... 3대 특검법 하룻밤만에 무슨 일이?

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 11일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:45)■ 진행 : 이지은 / 더불어민주당 마포갑 지역위원장 (민주당 교육연수원 부원장)■ 대담 : 박지원 / 더불어민주당 의원◎ 이지은 > 네. 안녕하세요. 목요일 아침을 든든하게 책임져 주시는 정치 9단 박지원 의원님 모셨습니다. 안녕하세요.◎ 박지원 > 환영합니다. 우리 이지은 위원장 앵커. 잘 계세요?◎ 이지은 > 네. 잘 있습니다.◎ 박지원 > 마포 관리 잘해요?◎ 이지은 > 마포갑 행복하게 잘 지키고 있습니다. 제가 오늘 아침에 18년 전에 박지원 의원님께서 서울대에서 특강 하던 모습 제가 봤거든요. 영상을 봤는데 와 너무 멋지시던데요.◎ 박지원 > 지금도 멋져요.◎ 이지은 > 아 그럼 당연하죠. 하하하.◎ 박지원 > 한번 멋진 사람은 영원히 멋진 겁니다.◎ 이지은 > 계속. 네. 영원히 멋지십니다.◎ 박지원 > 이지은 변호사도 멋지잖아.◎ 이지은 > 아 그럼요. 멋지니까 이렇게 의원님 이렇게 인터뷰도 할 수 있는 기회가 생기는 것 아니겠습니까. 오늘 아침에 그런데 특검법 합의안에 대해서 먼저 좀 여쭤봐야 될 것 같아요. 어제 저녁에 김병기 원내대표가 3대 특검법에 대해서 기간을 더 이상 연장하지 않고 인원도 최소한으로 확대하는 내용으로 해서, 그리고 중계도 의무화하지 않는 내용으로 해서 특검법을 합의했다라고 해서 어젯밤 내내 아주 민주 시민들이 굉장히 분노를 좀 많이 했었거든요. 그랬는데 오늘 아침에 다시 이제 합의안이 결렬이 됐다, 원점에서 재검토하겠다라는 속보가 떴습니다. 어떻게 보셨습니까?◎ 박지원 > 내란 청산 없는 협치 없습니다.◎ 이지은 > 아 네.◎ 박지원 > 내란 청산이 이 시대 정신이고 국민 요구예요. 이건 최우선이에요. 어떤 경우에도 내란 청산 없는 협치 없다 하는데. 저는 어제 저한테도 문자 폭탄이 엄청나게 쏟아지더라고요. 김병기 원내대표가 아마 대통령실하고 협의가 된 것 아닌가. 대통령실은 반드시 협치를 하려고 노력을 하죠. 그래서 송언석 대표하고 좀 무슨 합의가 이루어졌지 않는가 하는데. 특검 기간 연장을 하지 않고 검사나 수사관의 증원을 하지 않는다. 이런 몇 가지, 또 세부 사항도 있어요. 이걸 논의했다고 하는데 이것은 지도부, 즉 최고회의 의원총회에서 인준을 받지 못 할 일이에요. 그러기 때문에 파기를 선언했다 하는데. 김병기 원내대표의 협치 노력은 높이 평가하지만 파기 선언도 잘했다. 저는 그렇게 평가합니다.◎ 이지은 > 그러면 어제까지는 원내에서는 전혀 모르던 일이었습니까?◎ 박지원 > 우리 일부 법사위원들은 어제 법사위를 했기 때문에 조율은 했었어요. 그렇지만 저는 추미애 위원장이나 김용민 법사위 간사는 내용을 알고 반대한 것으로 알고 있습니다.◎ 이지은 > 네. 그리고 그러면 최고위까지는 보고가 안 된 내용이었었네요.◎ 박지원 > 그건 잘 모르겠어요. 제가 지도부가 아니기 때문에. 그렇지만 어떻게 됐든 원내대표로서는 원내를 잘 리드해 나가야 되니까 협치가 필요한 거예요. 그래서 사실 협상을 중시하는 게 원내대표의 일이에요. 저도 원내대표를 세 번 해봤지만 때로는 국민적 비난과 의원들의 맹폭을 받으면서도 협상을 해요. 그것이 원내대표의 일이에요. 그러기 때문에 김병기 원내대표가 협상을 해서 협치를 살려보려고 한 것도 높이 평가되지만 내란 청산 없는 협치 없다. 또 이 국민적 요구를 잘 수용한 것도 잘한 결정이다. 저는 거듭 그렇게 말씀드립니다.◎ 이지은 > 네. 그러면 이제 오늘 의원총회에서 결정이 되게 되는 건가요?◎ 박지원 > 파기 선언했으니까.◎ 이지은 > 일단 파기 선언을 했고.◎ 박지원 > 예. 끝난 거죠 뭐.◎ 이지은 > 아, 이걸로 끝난 것이다. 그러면 원안을 다시 상정을 하게 되나요?◎ 박지원 > 원안 어제 다 통과됐어요. 제가 전승절 중국 갔잖아요. 그런데 우리 김용민 수석이 하루 당겨서 와라 그래서 중국에서 다섯 시 반에 당겨서 왔다니까요. 새벽 다섯 시 반에. 그랬더니 그 3 특검법 개정안에 대해서 예상대로 안건조정소위원회 회부를 해요. 그러면 안건조정소위원회는 제일 연장자가 위원장이 되기 때문에 제가 위원장 돼서 다 통과시켰어요. 법사위에서 어제 다 통과됐어요. 물론 그것이 원안이 본회의에 상정되고 저는 무사히 통과되리라고 봅니다.◎ 이지은 > 아 그러면 오늘 본회의에서는 원안대로 아마 통과가 될 것이다.◎ 박지원 > 네. 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 돼야 되고.◎ 이지은 > 네. 그쵸. 네. 맞습니다. 그런데 이제 국힘은 이런 반응입니다. 민주당이 내부적 갈등과 당 반발을 이유로 합의 이행하지 못하겠다고 최종적으로 알려왔다. 이렇게 잉크도 마르기 전에 밤사이 뒤집힌다면 민주당 원내대표의 존재가치가 뭔지 모르겠다 뭐 이렇게 또 이야기를 했습니다.◎ 박지원 > 국힘에서는 그렇게 얘기하는 게 당연하죠. 잉크도 마르기 전에 왜 합의해놓고 깨냐 하는 것은 있을 수 있는 비난이에요. 그리고 그런 비난을 감수하고 우리 민주당이 얼마나 건전한 당인가 하는 것은 명령에 복종하지 않는 당이에요. 제가 늘 얘기했지만 민주당의 DNA는 저항이에요. 국민의힘의 DNA는 순종이에요. 그렇기 때문에 지금 윤석열 따라다니잖아요, 아직도. 쫄쫄쫄쫄 따라다니는 거예요. 내란 같이 하자고 하는 거죠. 그렇지만 우리 민주당은 그것이 부당하다. 또 어떠한 것들도 의원들이 당원들이 자유스럽게 토론하고 자기 의견을 얘기하는 게 민주 정당이에요. 그런 차원에서 김병기 대표가 당내 의원들, 당원들의 그러한 문제점 제기에 대해서 파기한 것은 잘한 일이에요.◎ 이지은 > 맞습니다. 사실 어저께 밤에 저희 단톡방이라든지 당원들께서 굉장히 분노하셨었는데 이런 민주 시민들의 목소리를 무겁게 여기셔가지고 반영을 한 거는 너무 다행이다 이렇게 생각을 합니다.◎ 박지원 > 당연하죠. 정치라고 하는 것은 뭐 일부 언론에서 왜 강성 지지자만 보고 하느냐 뭐 하느냐. 다양한 국민이 있어요. 그렇지만 민주당을 지지하는 절대다수의 국민을 보고 정치를 해야 돼요. 물론 지지하지 않는 국힘당 당원들도 우리 민주당은 포용해 나가야 되는 그런 포용성도 가져야 되지만 자기 뜻이 중요한 게 아니에요. 그래서 김대중 대통령도 정치는, 정치인은 자기 뜻이 아니라 국민 뜻에 따라가라 이런 얘기를 하신 겁니다.◎ 이지은 > 네. 자 그러면 이재명 대통령의 백일 평가로 한번 이야기 넘어가 보도록 하겠습니다.◎ 박지원 > 아 오늘 뉴스가 많더라고요. 하나 좋은 소식은 노재헌, 노태우 대통령의 아드님이 주중 대사로 결정이 돼서 발표가 됐더라고요. 중앙일보 단독 보도인데.◎ 이지은 > 어떤 의미라고 봐야 될까요?◎ 박지원 > 아주 잘했다. 진짜 이재명 대통령은 국민 통합과 화합, 그리고 인재를 잘 발굴해낸다. 저는 그렇게 높이 평가합니다. 특히 아무리 5·18 주도 세력이고 비자금 문제가 있지만 그것은 아버지 노태우 대통령이 치러야 될 일인데 노태우 대통령은 재임 시에 북방정책을 썼어요. 그리고 중국과 외교를 시작한 그런 대통령이기 때문에 중국에서도 중국 고위 관계자들을 만나보면 김대중 대통령과 노태우 대통령은 높이 평가하더라고요. 그리고 노재헌 주중 대사 내정자도 미국 변호사예요. 그리고 늘 사과하잖아요. 5·18 묘지에 가서 무릎 꿇고 자기 아버지가 한 것에 대해서 사과를 하고 반성을 하는 사람이에요. 그러기 때문에 그러한 실력과 인격과 잘못을, 아버지의 잘못이지만 자식으로서 반성하고 사과하고. 그리고 특히 중국에서 한중수교를 한 대통령의 아들로서 저는 잘했다. 역시 이재명 대통령은 통이 큰 것 같아요.◎ 이지은 > 네. 그런 것 같습니다.◎ 박지원 > 제가 만약 대통령이라고 하면 노재헌 그래도 눈치 볼 것 같은데 딱 해버리잖아요.◎ 이지은 > 네. 그것도 이제 백일 되는 날 이런 또 의미 있는 인선을 또 했습니다.◎ 박지원 > 예. 오늘 뭐 여러 가지 핫 뉴스가 많은데. 이재명 대통령 백일 기자회견이 이러한 뉴스들로 좀 묻히지 않을까 하는 걱정도 돼요. 그렇지만 지금 보십시오. 이재명 대통령 국민 지지가 한때 50%대로 떨어졌다가 다시 63%로 올라갔잖아요. 이건 국민이 이재명 대통령을 지지하는 거예요. 존경하는 거예요. 그러기 때문에 저는 오늘 어떠한 말씀을 하려는지 모르지만 국민 통합과 협치, 그리고 민생, 또 미국 조지아주 구금된 그러한 분들에 대한 얘기를 하시지 않을까 이렇게 예측합니다.◎ 이지은 > 어 그리고 아마도 그동안의 모습을 보면 어떤 질문이 나오더라도 이재명 대통령은 대답을 아주 잘하실 거라고 생각이 되는데요.◎ 박지원 > 그렇죠. 그 이재명 대통령의 특장은 제가 그 소리 했다가 야단맞았어요. 김대중 대통령보다 더 잘한다. 어떤 분이 어떤 면을 잘하시냐면 문제점, 갈등을 금세 간파하더라고요. 그래가지고 이것을 해결 방안을 아주 컴팩트하게 간단하게 딱 정리를 해버려요. 그러니까 광주 타운홀 미팅 가서 광주 전남 시·도민들의 10년이 넘는 광주 공항 무안으로의 이전 문제도 중앙 정부에서 대통령실에 TF를 구성해가지고 중앙 정부 예산으로 하자. 그리고 무안 군민들이 반대를 하고 있는데 절대 섭섭하지 않게 하겠다 하고 딱 서너 마디 하시니까 평정됐는데. 어제 그제 무안 군민들이 지금까지 반대하던 광주 공항의 무안 이전을 53%가 찬성했어요. 이런 게 보면 잘 정리가 돼요. 어제 그제 그런 얘기 했잖아요. 자, 노란봉투법 그래가지고 대기업들로부터 상당한 불편을 받았지만 노조 세습 채용하지 마라. 딱.◎ 이지은 > 네. 그렇죠. 굉장히 균형적인 자세를 잡는다 이런 느낌이 들었어요. 정리할 거는 딱 정리하시고.◎ 박지원 > 그리고 명동에서 지금 보수 우파들.◎ 이지은 > 혐중 시위.◎ 박지원 > 시위, 데모하는데. 거기서 해서 중국 관광객들이 안 오고 거기에 장사가 안되면 노점상, 상가 주인들이 어떻게 되겠느냐. 그것이 국익이냐 하고 하는 것 보면 여러 가지 문제를 잘 꼬집어내요.◎ 이지은 > 맞습니다. 문제가 뭔지 정확하게 알고 그다음에 어떻게 해결해야 되는지도 잘 아시는 것 같단 생각이 들고. 사실은 대통령님이 어떻게 일하는지 국민들은 알기가 힘든데 이렇게 국무회의를 공개를 하다 보니까 이게 너무 재밌더라고요.◎ 박지원 > 그런데 한 가지 불만이 있다면.◎ 이지은 > 아 예, 불만이 뭐세요?◎ 박지원 > 우리 이지은 위원장을 왜 장관으로 발탁하지 않는가.◎ 이지은 > 앞으로 기회가 있을 것 같습니다. 하하하.◎ 박지원 > 그렇죠. 하하하. 이게 지금 백일밖에 안 됐어요.◎ 이지은 > 아 맞습니다.◎ 박지원 > 1,865일 중. 그리고 지금 석 달밖에 안 지냈어요. 1년도 안 됐어요.◎ 이지은 > 근데 하신 일이 너무 많아가지고.◎ 박지원 > 그렇죠. 그러기 때문에 지금 이지은 변호사 같은 분도 또 경찰에서 총경으로 나오신 분들도 반드시 기회가 있을 것이다. 저는 그렇게 하니까 전화 열심히 받으세요.◎ 이지은 > 알겠습니다. 감사합니다. 교섭 단체 연설로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 이틀 동안 국회 교섭 단체 연설이 있었습니다. 정청래 민주당 대표연설 중에서 노상원 수첩처럼 되었으면 좋았을 텐데라는 목소리가 들렸었거든요. 그런데 어저께 그 장본인이 송언석 국힘 원내대표인 걸로 밝혀졌습니다. 아직까지는 별다른 입장을 밝히지 않고 있는데요. 어떻게 보셨습니까?◎ 박지원 > 내란 청산 없는 협치 없다니까요. 저는 정청래 대표연설을 보고 박수가 너무 많아가지고 연설 내용을 내가 못 들었다 그렇게 표현하는 페이스북 글을 썼는데. 아무튼 수천 명이 좋아요를 눌렀더라고요. 그러면서 그 정청래 대표가 하신 연설은 국민의 목소리를 전달한 거예요. 자, 노상원 수첩 때 그 내용. 송언석 나오잖아요. 이런 것들이 이제 밝혀진다. 그래서 제가 아까도 얘기했지만 내란 청산 없는 협치는 없다. 최우선이에요. 그리고 3대 개혁을 어떠한 경우에도 이루어내겠다. 특히 검찰청은 없애지는 것이 추석 밥상에 올라갈 거다. 반드시 9월 25일날 정부조직법에 거기에 포함시키겠다. 잘했잖아요.◎ 이지은 > 네. 잘하셨죠.◎ 박지원 > 상대적으로 송언석 대표의 대표연설은 윤석열 대변인?◎ 이지은 > 어 윤석열 대변인. 그렇게 또 표현하셨더라고요.◎ 박지원 > 윤석열 변호인. 그거 제가 페이스북에 썼습니다. 그리고 어떤 경우에도 저는 거듭 말씀드리지만 국민의힘이 잘되기 바랍니다. 또 송언석 원내대표도 제가 예산실장 할 때, 기재 2차관 할 때 많은 도움을 받은 사람이에요. 좋은 생각을 가지고 있는데 절대 윤석열 나부랭이들하고 함께 가면 국민이 역사가 용서하지 않는다는 것을 알아야 돼요.◎ 이지은 > 네. 저기 화면에 의원님 페이스북 글이 지금 뜨고 있는데요. 안타깝습니다. 말씀하신 것처럼 일부 정책 비판은 있었지만 연설문의 대부분은 윤석열 대변인, 윤석열 변호인 의견서라고 해도 과언이 아닙니다라고 하면서 저 마지막 즈음에 쑥과 마늘을 더 먹어야 하나요라고 하셨습니다. 아직 인간이 덜 됐다라고 이제 얘기할 수 있을 것 같습니다.◎ 박지원 > 뭐 인간까지는 안 하더라도 정치를 쉽게 보면 안 돼요. 국민을 하늘처럼 보시고 무섭게 봐야 돼요. 그러기 때문에 김대중 대통령은 휘호를 경천애인. 이런 하늘을 상대로 한 그런 말씀을 많이 하셨는데. 아니 하늘이 내란을 종식시키자 하는데 자꾸 거기 따라다니면서 내란 종식하자는 정청래 대표를 민주당을 비난하면 되겠냐 이거죠. 우리도 내란 종식을 이렇게 하는데 정청래 대표 당신 이게 나쁘다. 민주당 이거 고쳐라 이런 얘기는 설득력이 있지만 윤석열 내란 세력을 옹호하면서 내란 내란 하지 마라. 그럼 뭘 해요? 내란 계속하자고? 내란 하자고? 그리고 그러면 이재명 대통령이 내란 하면 자기들 받아들일 거예요?◎ 이지은 > 안 할 거잖아요.◎ 박지원 > 계엄령 하면 받아들일 거예요? 그건 안 해야 된다 이거죠.◎ 이지은 > 그렇죠.◎ 박지원 > 역사상 우리 대한민국 땅에서 어떠한 경우에도 비합법적인 계엄 이런 것은 없어야죠.◎ 이지은 > 네. 그럼요. 있어서는 안 됩니다.◎ 박지원 > 그걸 강조한 거예요. 그걸 아직 못 알아차렸으면 다음 지방선거 총선 우리는 유리하죠.◎ 이지은 > 네. 그리고 국민의힘도 검찰개혁의 필요성을 이해한다고 하면서도 사법개혁특위 이야기를 꺼냈습니다. 그 의도가 뭐라고 보십니까?◎ 박지원 > 사법개혁에 대해서는 약간의 이견이 있을 거예요. 또 우리 민주당 내부에서도 박희승 의원이 특별재판부에 대해서 이견을 제시했고 최민희 과방위원장이. 어떻게 이견을 제시하는 것은 민주 정당이니까 얼마든지 가능한 거예요. 그런데 윤석열한테 비교를 하느냐. 저는 우리 민주당에 거듭 건강한 당내 토론을 존중하고 이것이 활발해져야 돼요. 그렇지만 비교를 그거 윤석열식이다 이런 식으로 하면 기분 나쁘죠.◎ 이지은 > 그렇죠. 윤석열의 계엄과 같다 이렇게 얘기를 했는데.◎ 박지원 > 그래서 역시 박희승 의원은 사실 남원 출신으로 판사 출신이에요. 그러기 때문에 사법개혁에 대해서 상당한 생각을 가지고 있을 거예요. 그렇지만 비유가 잘못되니까 최민희 과방위원장 예리해요.◎ 이지은 > 또 바로 사과를 했습니다.◎ 박지원 > 야. 하필 왜 우리를 윤석열 식으로 비교하느냐 이걸 꼬집은 거지 건전한 토론 문화는 이번 마치 김병기 원내대표가 합의를 파기 선언하듯 항상 존재해야 된다. 그것이 건강하다. 이것이 민주당의 DNA다 저는 그렇게 말합니다.◎ 이지은 > 지금 내란전담재판부 이야기가 나왔으니까 말인데요. 지금 지귀연 재판부가 재판이 계속 길어지면서, 또 중계도 허용하지 않으면서 도대체 그 안에서 무슨 일이 일어나는지 모르겠다 그러면서 내란전담재판부에 대한 요구가 높아지고 있는 상황이거든요. 의원님은 어떻게 보십니까?◎ 박지원 > 지귀연 재판장에 대해서는 제가 이해관계가 있으니까 말씀을 못 하는 게 제가 지금 3년 넘도록 서해 공무원 사건, 해수부 공무원, 자진 월북이냐 거짓말 발표냐. 제 재판장이에요.◎ 이지은 > 아직 안 끝났습니까?◎ 박지원 > 아직 안 끝났죠. 저는 지금도 출국 금지가 돼 있기 때문에 이번에 3년 반 만에 폴란드 특사단장 가면서도 재판부 허가 맡고 가고.◎ 이지은 > 아 그러시구나.◎ 박지원 > 중국 전승절 가면서도 허가 맡고 가고. 특히 또 오는 22일날 입법청문회가 우리 법사위에서 있는데 김용민 간사는 저한테 재판 연기하고 꼭 나오십시오. 제가 안 나오면 곤란해요. 제가 민주당의 골든보이. 올드보이. 새순. 제가 없으면 모든 법안이 안건조정소위원회로 가면 저쪽 조배숙 의원이 저보다 하위 연장자니까 그리 가면은 법안이 3개월간 연장돼버려요. 제가 필요하다니까요.◎ 이지은 > 가장 연장자라서 필요한 것이죠.◎ 박지원 > 아니 그리고 제가 잘하잖아요.◎ 이지은 > 그럼요. 골드보이시기 때문에.◎ 박지원 > 그래서 저는 다음에도 공천 주기로 했어요. 하하하. 그런데 아무튼 그 재판에 나와라 하는 것이 이제 월요일날 22, 23 연속 재판이 있는데 연기하라고 그래서 오늘 좀 변호사한테 얘기해서 연기 신청을 내야 되고. 제가 또 일본에 잠깐 다녀올 일이 있어서 일시.◎ 이지은 > 그것도 허락받고 다녀오셔야 되고.◎ 박지원 > 허락받고 해야 되는데 제가 여기서 말 잘 못 하면 안 해주면 큰일이죠.◎ 이지은 > 그러네요. 알겠습니다.◎ 박지원 > 그리고 이해관계가 있는 일에 대해서는 언급을 안 하는 것이 좋다.◎ 이지은 > 알겠습니다. 그러면 넘어가도록 하겠습니다. 자 특검 이야기 한번 해보겠습니다. 오늘 통일교의 한학자 총재가 특검에 소환되는 날인데 아마도 불출석을 할 것으로 보입니다. 그런데 어저께 전국에 있는, 아니 전 세계에 있는 간부들에게 소집령을 내렸다고 합니다. 특별 정성을 들인다고 하는데. 어떻게 보셨습니까?◎ 박지원 > 제가 통일교 문제를 맨 먼저 계속 문제 제기를 하니까 그쪽 측에서 많이 저한테 왔어요. 그렇지 않다. 그렇지 않다 하는 것은 당당하게 특검에 출두해서 얘기를 해라. 아무리 당신들이 뭐 어머니? 하늘처럼 모시는 한학자 총재지만 법 앞에 평등하다. 아니 대통령도 영부인도 다 구속하는 게 특검 검찰인데 나가서 해라. 안 하려고? 그건 용서가 안 될 거예요. 그리고 지금 뭐 솔직히 얘기해서 그 윤석열도 그러지만 이제 김건희는 구치소 생활을 잘한대요.◎ 이지은 > 아 그렇습니까? 또 막 살이 빠지고 무슨 저혈압이고 이런 얘기가 나오던데.◎ 박지원 > 아 그런 것은 당연하죠. 저도 제가 지금 7~80kg 체중인데 제가 감옥 살 때 59kg로 빠졌다니까요.◎ 이지은 > 아 키는 그대로인데 59kg셨어요?◎ 박지원 > 그렇죠.◎ 이지은 > 완전 엄청 마르셨었네요.◎ 박지원 > 그러니까 처음에 석방됐을 때 이제 기자들이 우리 아파트 집 앞에 많이 기다렸는데 제가 집에 들어가면 저인 것을 모르고 경향신문 기자랑 이제 몰라가지고 난리가 난 적이 있는데.◎ 이지은 > 네. 놓쳤군요. 너무 모습이 변해가지고.◎ 박지원 > 그렇죠. 빼빼 말라가지고. 다 그래요. 거기 가면 살찌겠어요? 그런데 비교적 잘한대요. 그렇지만 어떻게 됐든 윤석열이 계속 재판장에 나가지 않는 것은 지금 특검 기한을 넘겨가지고 구속 기간 만료돼서 석방되려고 하는 그런 작전이에요.◎ 이지은 > 그렇죠. 맞습니다.◎ 박지원 > 왕법꾸라지들이죠.◎ 이지은 > 네. 계략을 쓰고 있는 거예요.◎ 박지원 > 그래서 한학자 총재도 계속 지연을 하고 뭐 병원에 가 있다. 또 연세도 있으니까 병원에도 가실 거예요. 그렇지만 안 나오고는 못 견뎌요.◎ 이지은 > 음. 언젠가는 나올 것이다. 나올 수밖에 없을 것이다.◎ 박지원 > 나올 수밖에 없죠. 그러니까 특검 기한을 연장하자는 거예요.◎ 이지은 > 네. 맞습니다. 그리고 권성동 국민의힘 의원의 체포동의안 표결이 오늘 있죠.◎ 박지원 > 오늘 있죠. 압도적 가결될 거예요.◎ 이지은 > 압도적 가결. 혹시 국민의힘 분위기는 좀 어떻습니까?◎ 박지원 > 아 국민의힘은 그걸 아니라고 하지만 저는 국민의힘에서도 정의로운 의원들이, 그 윤핵관의 횡포가 얼마나 심했어요. 이런 것의 경종을 울리는 차원에서 또 반성하는 차원에서도 찬성표가 나올 거예요. 같은 동료 의원으로서 저도 안타깝습니다. 사실 엘리베이터, 국회 의원회관 엘리베이터에서 둘이 만나가지고 제가 악수를 청하면서 잘 극복하시라고 그러니까 자기도 두고 보십시오. 절대 염려 없습니다. 하지만 얼굴은 좀 핼쑥해졌더라고요. 거기에다 지금 강릉이 비까지 안 와가지고 권성동 의원 너 때문에 지금 비가 안 온다 하는 원망이. 그건 사실은 아니겠지만 그러고 있는데.◎ 이지은 > 그런 이야기까지 나올 정도인 거죠.◎ 박지원 > 어떻게 됐든 한학자 통일교 이런 문제가 실제로 정치권에 개입해서 나오고 있잖아요. 그러기 때문에 아마 국회에서 압도적으로 찬성표가 나올 것이다. 저는 그렇게 봅니다.◎ 이지은 > 네. 그리고 김건희 씨 모친 요양원에서 롤렉스 시계, 까르띠에 시계, 다이아몬드 반지 등 추가 귀금속이 발견이 됐다고 합니다. 일단 김건희 측에서는 남동생의 어떤 패물이다, 결혼식 때 패물이다라고 주장을 하고 있다고 하는데요.◎ 박지원 > 그게 웃기는 소리죠.◎ 이지은 > 네. 누가 믿겠습니까.◎ 박지원 > 그러니까 그게 나쁘다는 거예요. 자 보세요. 윤석열이 지금 이재명 정부 이전 소위 대행 체제 때, 한덕수 최상목 대행 체제 때 구치소에서 핸드폰 밀반입 해가지고 거기서 애완견 보고 있었다가 발각됐는데. 애완견만 했겠어요? 거기서 문자 카톡 뭐 전화까지도 저는 했을 거라 봐요. 그래서 소위 은폐를 하고 증거 인멸을 시도했을 건데. 그런 작자가. 아니, 이지은 변호사. 대한민국 경찰 총경이 만약에 구치소에 간다 하더라도 모범적으로 해야지. 저도 거기서 3년 살았어요. 지금도 아마 저는 자신하고 얘기합니다만 서울구치소에 가면 정치인 중 가장 모범스럽게 수형 생활을 한 사람이 누구냐 하면 다 박지원이에요. 아 체통이 있어야지. 그래도 김대중 대통령 비서실장이. 그 더러운 짓을 하는 윤석열. 근데 이게 부창부수라. 그래서 김건희, 최은순 이 모녀는 돈이라고 하면 양잿물도 큰 걸 먹어버리는 사람들이에요.◎ 이지은 > 네. 양잿물도 큰 걸로 먹는다.◎ 박지원 > 신세대들은 양잿물 잘 모르잖아요.◎ 이지은 > 들어는 봤습니다, 저는.◎ 박지원 > 그렇죠? 그런데 그게 말이 되냐고요. 시계 하나 차면 됐지. 물론 뭐 저도 두 개 있어요. 하나 고장 난 것 하고. 그렇지만 그 명품들 갖다가 뭐 하는 거예요. 차라리 그거 받아가지고 뭐 자기 친구들이나 누구한테 선물했다고 하면 이해가 되지만 다 모아놨다가 걸렸는데 뭐 저 그때 최은순 김건희 오빠 그때 그렇게 부자가 아니었어요. 물론 돈은 있었죠. 그렇지만 그건 거짓말이다. 그런 거짓말을 하니까 윤석열 김건희는 국민들이 이만큼의 동경심도 존경심도 없어지고 어떻게 저런 작자들이 3년간 대한민국 대통령 영부인을 했는가 이런 화가 나는 거죠.◎ 이지은 > 맞습니다. 말하는 것마다 계속 거짓말이고. 변명이 이제 거짓말로 드러나면 또 다른 변명을 하고 또 다른 변명을 하고 하다 보니까 이제는 무슨 말을 해도 믿을 수가 없게 되는 것 같습니다. 자, 그러면 마지막으로 이 이야기도 여쭤봐야 될 것 같은데요. 지금 이제 미국 이민 당국에 구금된 우리 근로자 300여 명이 이제 12일 새벽 1시, 우리나라 시간으로 12일 새벽 1시경에 비행기를 탄다고 합니다. 당초보다 하루 정도 미뤄진 건데요. 이 사건은 어떻게 보고 계십니까?◎ 박지원 > 진짜 믿지 마라 미국.◎ 이지은 > 속지 마라 소련 옛날에 있었던.◎ 박지원 > 그런 말이 있었는데. 물론 미국 시스템을 제가 미국에서 오래 살았기 때문에 잘 알아요. 그리고 제가 뉴욕한인회장 미주지역 총연합회장을 하면서 제 업무의 반이 우리 사무총장이 김영호 목사님이라고 목사님을 채용해서 같이 봉사를 했는데. 그 일의 절반이 그 사무총장은 매일 아침 출근하면 뉴욕 이민국으로 가서 간밤에 잡혀간 우리 불법체류자 동포들을 풀어내는 거예요. 그러니까 기독교 국가니까 목사님 사무총장, 또 뉴욕한인회 사무총장이 보증을 하면 다 내줘요. 그리고 언제까지 추방해라, 나가라 이런. 불법체류자기 때문에. 그러한 일을 했는데. 미국이 인권 국가 좋아하네. 이민국에는 인권 없어요. 그냥 잡혀가면 수갑 채우고 폭동 무슨 사고가 날까 봐 발에 발목 다 묶어버려요. 그리고 그 시설이 형편없는 곳입니다. 거기에 우리가 수천만 달러를 투자한 건데. 우리 대한민국의 합법적인 노동자 직원들을 그렇게 가혹하게 처분하는 것은 진짜 그냥 따발총으로 쏴버리고 싶을 정도로 흥분이 돼요. 그렇지만 저는 미국의 절차를 잘 알기 때문에 이민국은 누구도 간섭 못 합니다. 만약 트럼프 대통령이 그렇게 한다고 하면 되겠죠. 행정 명령이나 내려서. 그런데 국토안보부 장관 소속이에요. 법무성 소속이면서 이민국은. 국토안보부 장관이 3, 4일 전에 구라파에 가서 기자들이 질문하니까 추방한다. 저는 지금도 추방한다고 봐요. 이민국 메커니즘이 그래요. 그러나 우리 정부에서 발 빠르게 대처를 했고 조현 장관이 루비오 미 국무장관을 만나서 얘기를 하고. 또 우리가 이렇게 되면 어떻게 투자를 하겠느냐 이런 설명을 했기 때문에 합법적으로 절차를 밟아서 석방해주면 우리가 한국으로 귀국시켜야 되는데 지금 현재까지는 추방. 이게 지금 해결 안 되고 일부 보도에 의하면 추방이기 때문에 공항에서 비행기 탈 때까지는 자기들 호송 하에 수갑 차고 나가라. 그러면요 그분들이 특수요원들이에요. 앞으로 미국에서 투자를 해서 공장을 지으려면 또 그분들의 기술이 필요한 거예요. 그러니까 그렇게 추방되면 미국 이민법상 5년간은 미국 못 들어가요. 이러면 우리나라가 투자 못 하는 거예요. 그래서 좀 외교적 노력을 더 하고 지금 제가 알고 있기로는 대통령실 강훈식 비서실장도 미 백악관 비서실장과 물밑에서 대화를 하고 있기 때문에 좋은 결과가 나오기를 바랍니다. 단, 한 가지. 어제 제가 법사위에서도 얘기를 했지만 호주. 호주는 이민을 받는 나라도. 우리나라가 많이 가잖아요. 또 호주 국민들이 미국으로 이민도 많이 가요. 그러기 때문에 이민 행정에 대해서 아주 발전된 나라란 말이에요. 그러니까 미국에 투자를 할 때는 반드시 비자 문제하고 함께 협상을 해서 풀어내더라고요. 그래서 우리나라도 이번을 전화위복의 계기로 삼아서 반드시 미국에 투자를 할 때에는 법무부 출입국 관리소가 외교부와 함께 이민 문제를 해결, 풀어가는 그런 전환점이 됐으면 좋겠다 이런 말씀 드립니다.◎ 이지은 > 아 정말 중요한 말씀이신 것 같아요. 사실은 투자해달라 해서 투자를 했는데 취업비자를 충분히 발급을 안 한 거잖아요. 거기서부터가 문제의 시작인데 지금 300명은 어쨌든 잘 데리고 올 수 있게 됐는데 앞으로 어떻게 할 거냐가 더 중요한 것 같습니다.◎ 박지원 > 더 중요하죠. 그러기 때문에 호주 방식을 벤치마킹해서 그렇게 하자. 지금 말이죠. 이 평택 미군 기지 있잖아요. 거기를 트럼프 대통령이 비행기 헬리콥터로 이렇게 보면서 저게 100% 한국 예산으로 지었느냐 하니까 한 90% 조금 넘는다. 그러니까 왜 나머지는 안 했냐 하니까 미 한미연합사령관이 특수한 비밀 부분은 미국 사람들이 비밀을 위해서.◎ 이지은 > 아 보안 유지를 위해서.◎ 박지원 > 그렇죠. 하고 있다. 자기들은 와서 하면서 우리 배터리 공장이나 자동차 공장에 미국이 못하는 그러한 특수요원의 비자 발급은 반드시 해줘야 된다. 이런 것을 이번에 풀어내야 돼요.◎ 이지은 > 네. 아주 중요한 부분을 지적해주셨습니다. 자, 근데 속보가 나왔는데요 장동혁 국힘 당 대표가 종교지도자 구속 파장 때문에 미국 구금으로 이어졌다라는 말도 안 되는 이야기를 또 했네요.◎ 박지원 > 그건. 아니 손현보 목사가 선거법 위반해서 모든 자료가 나오니까 구속을 했지.◎ 이지은 > 그렇죠. 이거랑 갑자기 미국 구금이라고 하길래 아 두 개가 어떻게 연결되지 이러면서 갑자기.◎ 박지원 > 아니 김장환 목사님의 소환을 특검에서 요구했던데. 김장환 목사는 역대 대통령들을 위해서 기도해주셨고. 김대중 대통령도 한미관계가 어려울 때 김장환 목사가 많이 도왔어요. 잘 알고 있습니다. 그런데 그분이 소위 채 상병 거기에 구명 로비를 했다 하는 것은 저는 이해를 해요. 그렇지만 좀 특별히 연세도 드셨고 목사는 살인자한테도 기도해주기 때문에 좀 고려할 사항이 있지 않겠느냐 이런 것은 말이 되지만 아니 죄지은 사람을. 아니 보세요. 우리나라가 얼마나 민주주의 국가인가. 전광훈 목사 못 잡아 가잖아요. 그 손현보 목사는 아주 유튜브 뭐 나와서 선거법 위반을 공공연하게 했기 때문에 선거법 위반으로 구속된 거예요.◎ 이지은 > 맞습니다. 종교지도자들은 종교 단체에서 이런 선거 운동을 할 수 없게 되어 있는데. 그런데 그냥 유튜브에도 김문수 선거 운동 하고 그러지 않았습니까.◎ 박지원 > 아 그리고 보세요. 나경원. 제가 나빠루 하고.◎ 이지은 > 나빠루. 들렸습니다. 의원님 목소리가 딱 들리더라고요.◎ 박지원 > 그렇죠. 그래서 이제 나빠루가 됐는데. 그분도요 법사위 간사가 되겠다. 5선 의원이. 그런데 그분도 그래요. 나는 안타까워요. 그분은 서울시장, 오세훈 시장보다도 지지도가 높았지만 윤석열이 명태균 재껴버렸잖아요. 당 대표 될 건데 초선 의원들 연판장으로 해서 해버렸잖아요.◎ 이지은 > 그래서 초선을 싫어한다는 얘기가 있더라고요.◎ 박지원 > 그러겠죠. 자기는 초선 안 하고 5선 된 거예요.◎ 이지은 > 그렇죠. 하하하.◎ 박지원 > 저는 초선부터 밟았고. 그러고 뭐 아무튼 김기현 대표하고도 할 때도 그랬지만 그 나경원 의원은 5선인데요 장관 한 번 못 했어요. 장관 한 번. 그런 분이 윤석열 뭐가 좋아서 그렇게 부르면 쪼르르 가고 맨 먼저 뛰어가고. 그리고 옹호 세력 아니냐하는 것을 지적하는 거예요. 그래서 그런 것 버리고 깨끗하게 진짜 손절하고 국민의힘이 제대로 내란 청산하는 데 협력하고 3대 개혁하는 데 협력하자 이런 말씀 드립니다.◎ 이지은 > 네. 여기까지 해야 될 것 같습니다. 오늘도 나와주셔서 감사드립니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 물론 저는 없겠지만 다음 주에 오마이뉴스 시청자분들과 함께하도록 하겠습니다.◎ 박지원 > 박정호 기자보다 더 잘하네.◎ 이지은 > 저도 그렇게 생각합니다. 하하하.◎ 박지원 > 하하하. 저는 오늘 정보위로 갑니다. 10시부터 정보위. 바빠요.◎ 이지은 > 아 바쁘신데도 나와주셔서 감사드리고 오늘도 수고해주시기 바랍니다.◎ 박지원 > 네. 반갑습니다. 전화 기다리세요.◎ 이지은 > 네. 알겠습니다. 감사합니다.◎ 박지원 > 감사합니다.