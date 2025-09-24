"트램 노선 대신 고양은평선 '식사역' 연장해야"

큰사진보기 ▲고양은평선 차량기지에서 '식사역'(가칭)까지 2km에 불과하다. ⓒ 주민대책위 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성회 국회의원(더불어민주당, 고양시갑, 우측)은 23일 오후 경기도 철도국장(좌측)과 함께 식사동 행정복지센터에서 주민들과 간담회를 개최해 현황을 설명하며 적극적인 소통과 지원에 나섰다. ⓒ 윤종은 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 이태수 주민대책위 회장 ⓒ 윤종은 관련사진보기

큰사진보기 ▲식사동 행정복지센터 간담회에 모인 주민들 ⓒ 윤종은 관련사진보기

고양특례시 식사동·풍산동 시민들의 숙원인 고양은평선 일산 연장('식사역' 설치)을 위한 요구가 강하게 나오고 있다. 고양은평선 연장안은 고양시가 지난해 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 대도시권 광역교통 시행계획에 반영을 건의한 바 있다.고양은평선 일산 연장사업은 서울 6호선 새절역~고양시청역 15㎞ 구간을 식사 지역까지 늘리는 노선으로 식사~고양시청~새절~서울 남부를 연결하게 된다. 지역 시민들은 이를 통해 출퇴근 시간을 단축하고 지역의 성장 잠재력을 높이며 생활권 통합이 가능할 것으로 기대하고 있다.국토교통부와 대도시권광역교통위원회는 노선의 타당성을 검토 중이며 연말 경 최종 확정 여부가 결정될 전망이다. 고양은평선은 2031년 개통을 목표로 기본설계와 실시설계를 순차적으로 진행하고 있다.연말 결정 예정인 국가철도망 구축계획 반영 여부에 관심이 집중되는 가운데, 지역 주민들은 '지하철 고양은평선 식사연장 추진 모임(지추모)'을 결성하고 온·오프라인 서명 운동을 진행해 현재까지 약 1만 2000명의 시민들이 참여하며 뜨거운 열기를 보여주고 있다. 식사·풍산 지역 주민들은 "최근 고양은평선 차량기지가 이 지역 인근으로 확정되면서 단 2㎞만 연장하면 식사동 연결이 가능해졌다"며, 노선 연장 요구에 목소리를 높이고 있다.현재 식사동·풍산동에만 약 8만 명이 거주하고 있으며, 향후 신규 아파트 입주까지 완료되면 10만 명을 넘어설 전망이다. 또 간접적으로 수혜가 예상되는 인근 중산동과 고봉동까지 합하면 인구가 20만 명이 넘지만 철도망이 전무한 고양시 북서부 지역 주민들의 출퇴근 불편이 심각한 상황이다.동국대 일산병원과 고양국제고 등이 소재한 지역 주민들은 연장이 현실화되면 서울 도심 접근성이 획기적으로 개선되고, 3호선·GTX-A·서부선, 교외선 등과 환승체계가 강화돼 광역 교통 편익이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.그러나 3기 신도시인 고양 창릉 개발에 따른 LH의 교통분담금 1500억 원의 재원으로 수년 전 식사동~고양시청~대곡을 잇는 트램노선 계획이 진행 중인 가운데 최근 고양은평선이 결정되었다. 이에 따라 이른바 '트램-지하철' 선택 논쟁으로 고양시-경기도/서울시-국토교통부 등 행정기관 간, 또 지역 주민들 간 갈등이 심화되고 있어 두 사업 추진에 혼선이 야기되고 있다.이태수 지추모 회장은 이날 간담회 도중 "그동안 '지하철-트램' 논란으로 인해 잃어버린 5년 세월이 너무 억울하여 고함을 지를 지경이다"라며 고양은평선 식사 연장을 강력히 주장했다.간담회에 참석한 김기범 경기도 철도항만물류국장은 "고양시가 트램은 도시철도망 계획에, 지하철 연장은 광역철도교통망에 신청을 한 바 있어 둘 다 검토 중이며, 어느 쪽이든 연말까지 결정이 날 것으로 보인다. 결정을 앞두고 관할청인 고양시의 타당성 용역이나 주민 간 공감대 수렴이 더 필요하다"고 말했다.정치권에서는 고양은평선 일산 연장 촉구에 힘을 보태고 있다. 고양시의회 건설교통위원회는 지난 3일 '고양은평선 일산 연장 촉구 결의안'을 심사해 만장일치로 통과시키며 강력한 의지를 표명한 바 있다.김성회 국회의원(더불어민주당, 고양시갑)은 23일 오후 경기도 철도국장과 함께 식사동 행정복지센터에서 주민들과 간담회를 개최해 현황을 설명하며 적극적인 소통과 지원에 나섰다. 김 의원은 "먼저 계획이 추진된 트램선과 최근 발표된 은평선 연장이 중첩이 되면서 혼선이 일어나고 지역 행정청의 대응은 미흡하다. 관련 기관들과 더 소통하여 원만한 결론을 이끌어내고 주민들과의 소통도 강화하겠다"고 밝혔다.오준환 경기도의원(국민의힘)은 최근 의정 발언을 통해 "고양은평선 광역철도 사업의 일산 연장 필요성을 강조하면서 이번 사업이 고양시의 성장 전략과 교통 불균형 해소를 위한 핵심 과제"라고 강조한 바 있다.관련 전문가들은 동일 지역의 주요 교통망 계획이 얽히면서 관할 행정기관/정치권/주민간 야기된 갈등을 풀기 위해서는, 세 그룹이 함께 참여하는 '상시 조정협의체' 구성과 전문가들에 의한 '연구 용역'을 활용할 것을 조언하고 있다.