이 대통령 "내란 진상규명을 정부조직법과 맞바꾸자? 그런 건 협치 아냐"

"오늘도 시끄럽더라. 내란특검을 연장 안 하는 조건으로 정부조직법을 통과시키기로 했다고. 그게 이재명이 시킨 것 같다는 여론도 있다더라. 저는 몰랐다. 실제로 그렇게 하기 바라지 않는다."
이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 여야 원내대표의 3대(내란·김건희·채상병) 특검법 개정안 수정 합의 번복과 관련해 "그런 건 협치가 아니다"라고 일축했다.
이 대통령은 "정부조직법을 고쳐서 정부조직을 개편하는 것과 내란의 진실을 규명해서 엄정하게 책임을 묻는, 대한민국에서 내란이라고 하는 친위 군사쿠데타가 벌어지는 일이 다시는 없게 하는 일의 당위와 어떻게 맞바꾸느냐"라고 지적했다.
또 "(정부조직 개편은) 효율적으로 일하자고 하는 것이지 조직개편을 못한다고 일을 못하는 건 아니다"라며 "그런데 내란의 진실을 규명해서, 철저하게 진상을 규명하고 상응하는 책임을 물어서 다시는 못하게 이런 거 꿈도 못 꾸게 만드는 건 아주 민주공화국의 본질적인 가치"라고 강조했다.
이 대통령은 "그런 건 타협 아니다. 저는 그런 거 원하지 않는다"라며 "(정부조직법 통과 안돼도) 그냥 제가 참으면 된다. 정부조직법 천천히 하면 되고 패스트트랙 해서 6개월 후에 (개편)하면 되지 않나"라고 말했다. 아울러 "저는 협치라는 게 그냥 적당하게 인정하고 봉합하는 것과 다르다고 생각한다"고 덧붙였다.