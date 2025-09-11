이 대통령 "내란 진상규명을 정부조직법과 맞바꾸자? 그런 건 협치 아냐"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"오늘도 시끄럽더라. 내란특검을 연장 안 하는 조건으로 정부조직법을 통과시키기로 했다고. 그게 이재명이 시킨 것 같다는 여론도 있다더라. 저는 몰랐다. 실제로 그렇게 하기 바라지 않는다."

이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 여야 원내대표의 3대(내란·김건희·채상병) 특검법 개정안 수정 합의 번복과 관련해 "그런 건 협치가 아니다"라고 일축했다.이 대통령은 "정부조직법을 고쳐서 정부조직을 개편하는 것과 내란의 진실을 규명해서 엄정하게 책임을 묻는, 대한민국에서 내란이라고 하는 친위 군사쿠데타가 벌어지는 일이 다시는 없게 하는 일의 당위와 어떻게 맞바꾸느냐"라고 지적했다.또 "(정부조직 개편은) 효율적으로 일하자고 하는 것이지 조직개편을 못한다고 일을 못하는 건 아니다"라며 "그런데 내란의 진실을 규명해서, 철저하게 진상을 규명하고 상응하는 책임을 물어서 다시는 못하게 이런 거 꿈도 못 꾸게 만드는 건 아주 민주공화국의 본질적인 가치"라고 강조했다.이 대통령은 "그런 건 타협 아니다. 저는 그런 거 원하지 않는다"라며 "(정부조직법 통과 안돼도) 그냥 제가 참으면 된다. 정부조직법 천천히 하면 되고 패스트트랙 해서 6개월 후에 (개편)하면 되지 않나"라고 말했다. 아울러 "저는 협치라는 게 그냥 적당하게 인정하고 봉합하는 것과 다르다고 생각한다"고 덧붙였다.