KAI 노조 "사장 없어 국가 망신, 조속한 인선 촉구"

큰사진보기 ▲한국항공우주산업 본사 전경. ⓒ 카이 관련사진보기

경남 사천에 본사를 두고 있는 한국항공우주산업(카이, KAI)이 몇 달째 사장 공백 상태가 계속되자 우려하는 목소리가 나오고 있다. 한국항공우주산업노동조합은 11일 낸 입장문을 통해 조속한 사장 인선을 촉구했다.강구영 전 사장은 윤석열 정부 때인 2022년 9월에 카이 사장이 됐다가 이재명 대통령이 들어서자 7월 1일 퇴임했다. 강 전 사정의 임기는 9월 말까지였지만 3개월 가량 먼저 물러났던 것이다.노조는 오는 10월 열리는 서울 국제 항공우주 및 방위산업전시회(ADEX 2025)를 앞두고 카이가 여전히 사장 공백 상태에 놓여 있다는 점에 대해 깊은 우려를 표했다.ADEX에 대해 노조는 "단순한 전시회가 아니라, 전 세계 30여 개국 정부 대표단과 주요 방산 기업 최고경영자들이 모여 수출 계약과 전략 협력을 논의하는 국제 무대"라고 설명했다.이어 "그러나 카이는 현재 대표이사 대행 체제로만 운영되고 있으며, 이는 곧 대한민국 항공우주산업을 이끌어야 할 국가 전략 기업이 국제 무대에서 '최고 책임자 없는 회사'로 비쳐질 수 있음을 의미한다"라고 덧붙였다.노조는 "대표이사 대행 체제는 그 자체로 한계가 뚜렷하다. 해외 주요 고객 및 협력사들은 최고 의사결정권자와의 만남을 기대하지만, 대행은 본질적으로 최종 책임과 결정을 보장하지 못한다"라며 "경쟁사 최고경영자들이 직접 전면에 나서는 상황에서, 카이만 대행 체제로 ADEX에 참가한다면 이는 곧 국제 신뢰 추락과 국가적 망신으로 이어질 것이다"라고 우려했다.이번 ADEX는 카이의 핵심 수출 사업인 KF-21, FA-50, 소형무장헬기 등을 전면에 내세우는 자리라는 것이다. 이를 언급한 노조는 "사장 공백이 계속된다면, 수출 협상은 지연되고 파트너십 논의는 표류할 수밖에 없다. 이는 단순히 회사 내부의 문제가 아니라, 정부가 추진하는 방산 수출 확대 전략 목표에 차질을 빚는 국가적 위기다"라고 밝혔다.노조는 "정부는 더 이상 시간을 허비하지 말고, 조속히 카이의 새로운 사장을 선임해야 한다"라며 "ADEX는 대한민국 항공우주산업이 세계 무대에서 도약할 기회다. 그러나 사장 공백 상태로 맞이한다면, 그 기회는 곧 국가적 손실로 바뀔 것이다"라고 했다.카이노조는 "국제 방산 시장의 경쟁이 치열한 지금, 당장 현장을 지휘하고 실무를 총괄할 수 있는 역량 있는 사장을 원한다. 정부가 조속한 인선 결정을 내리지 못한다면, 차라리 그 권한을 노동자에게 위임하라"라며 "정부의 책임 있는 결단을 요구한다"라고 제안했다.카이 새 사장으로 여러 인사들이 거론되고 있다. 강은호 전 방위사업청장, 류광수 전 한화에어로스페이스 부사장, 박인호 법무법인 대륙아주 고문 등이 언론을 통해 거론되는 가운데, 사천시민연대와 더불어민주당 진주을지역위원회는 한경호 전 경남도지사 권한대행(행정부지사)을 추천했다.사천시민연대는 "그동안 정권이 교체될 때마다 정치인과 공군 장성 등의 기용으로 방만 운영과 경영 능력이 부족해 해외 수주 물량 저하로 경영에 어려움이 있었고 지역민과 소통 없는 불통으로 많은 민원이 발생하였다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "국민주권정부는 이번엔 반드시 경영 능력이 있고, 지역주민들과 소통으로 민원을 해소할 수 있는 참신하고 유능한 인물인 한경호 전 대행을 임명해 주실 것을 청원한다"라며 관련 추천서를 민주당 중앙당과 중앙부처 등에 보내기도 했다.한국항공우주산업은 국산 항공기를 생산하는 핵심 방위산업체로, 한국수출입은행이 26.41%, 국민연금공단이 9.05% 주식 지분을 갖고 있어 사실상 공기업의 성격을 띠고 있다.