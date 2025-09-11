이 대통령 "주식양도세 기준 강화, 고집할 필요 없다고 생각"

이재명 대통령이 11일 주식 양도소득세를 내는 대주주 기준을 강화할지 관련해 "의견을 모아보는데 대체적으로 '원래대로 놔두자(기존 50억 원)'는 의견이 많다"며 "주식시장에 크게 장애를 받게 할 정도라면 굳이 고집할 필요가 없다고 생각한다"고 밝혔다.
이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 '주식 양도소득세 부과 대상 대주주 기준을 두고 국민 찬반이 엇갈리고 있다. 대주주 기준 50억 원을 유지할지, 10억 원으로 낮출지, 절충안이 나올지 등 관심이 높은데 어떻게 생각하느냐'란 질문에 대한 답변이었다.
이 대통령은 "주식시장은 심리로 움직인다", "주식시장 활성화가 지금 새로운 정부의 경제-산업 정책의 핵심 중의 핵심"라며 이같이 말했다. 그는 "(주식 시장에서) 특정한 예외를 제외하면 한 개 종목을 50억 원을 사는 사람은 없는데, 50억 원까지 면세해야 하느냐는 생각을 지금도 한다"라고 전제했다.
대통령은 최근 야당을 필두로 나오는 '상법 개정은 반기업적'이라는 주장에도 완곡히 반박했다.
그는 "경영을 정상화하는 상법 개정 문제 가지고 기업을 옥죈다느니 하는 얘기 있던데, 그건 기업을 옥죄는 게 아니라 부당한 악덕 기업 경영진과 일부 지배주주를 압박하는 거다. 이게 부당한 일부 주주를 옥죄는 거지 어떻게 기업을 옥죈다는 거냐"고 반문하며 기업 경영 정상화가 필수적이라고 말했다.
"국가 부채 증가, 터닝포인트 위한 불가피한 조치"
내외신 기자 152명이 참석한 이날 회견에서는 전반적인 국가 재정 운용에 대한 질문도 나왔다. '국가 부채가 굉장히 빠르게 늘고 있다'는 지적에 대해 이 대통령은 "지난 정부가 했던 것처럼 재정이 없다고 (투자와 개발에) 돈을 아예 안 쓰면 지금처럼 마이너스 성장이 된다"라며 '확장재정' 기조를 분명히 했다.
이 대통령은 "아끼는 건 좋은데 배고파서 일 못할 정도면 밥 먹고 일을 해야지, 칡뿌리 캐 먹고 맹물 마시고 일 못하면 죽는다"라며 "지금은 부채가 100조라면, 이 돈으로 그 이상 만들어내서 (나중에) 갚을 수 있기 때문에 지금은 그렇게 해야 될 때다"라고 답변했다. 부채 증가는 "터닝 포인트를 만들기 위한 불가피한 조치"라는 설명이다.
그는 이어 지금은 윤석열 정부의 방향과는 다르다고 강조했다. "지금까지 전 정부가 빚을 진 게, 장부에 안 쓰고 실제로 빚을 낸 게 한 80~90조 된다. 여기저기 기금에 있는 걸 긁어 쓰는 바람에 기금도 제 역할을 못하고 위험해지고 실제 악성 부채가 늘어난 것"이라며 "그래선 안 된다. 뿌릴 씨앗이 없으면 씨앗 값을 빌려서라도 뿌려야 된다"는 얘기다.
이 대통령은 모두발언에서도 가장 먼저 지난 100일간 회고에서 "장기간 이어진 내수 침체로 허약해질 대로 허약해진 우리 경제에 긴급하게 심폐소생술을 해야 했다"며 '민생경제 회복'을 제1과제로 꼽았다.
