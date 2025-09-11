논란의 보수 논객 찰리 커크 피살, 그의 과거 발언 찾아 보니

큰사진보기 ▲우익단체 창립자 찰리 커크의 지난 1월 연설 모습 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

9월 10일 (현지 시각), 백악관 사이트에 올라온 '찰리 커크를 추모하며' 선언문. 트럼프는 14일 일요일까지 조기 게양할 것을 명령했다.

2025년 9월 10일, 미국 유타주 오렘의 유타 밸리 대학교에서 보수 정치운동가 찰리 커크(31)가 공개 강연 도중 총을 맞아 사망했다. 경찰은 범인이 인근 건물 옥상에서 발포한 것으로 보고 있으며, 연방수사국(FBI)이 합동수사에 착수했다. 정치권은 이번 사건을 "정치적 암살"로 규정하며 강력히 규탄하고 있다.찰리 커크는 1993년 일리노이주에서 태어나 2012년 고등학교 졸업 직후 '터닝포인트 USA(TPUSA)'를 공동 설립했다. 그는 TPUSA를 전국 대학 캠퍼스로 확산시키며 보수 학생 조직화를 주도했고, 이후 '터닝포인트 액션'을 출범시켜 트럼프 진영의 청년 지지층 결집에 핵심 역할을 담당했다.그는 팟캐스트 찰리 커크 쇼(The Charlie Kirk Show) 진행자로서 공격적이고 도발적인 화법으로 청년층에게 강한 영향력을 행사했다. 주요 언론은 그를 "마가(MAGA) 운동의 얼굴"이라고 불렀다.커크는 코로나19 팬데믹 시기 미국 내 대표적인 백신 거부 인사였다. 2021년 3월 자신의 팟캐스트에서 "나는 백신을 맞지 않을 것이다. 필요하지 않다. 나는 건강하고 젊다. 이걸로 죽지 않을 것이다"라고 말하며 접종 거부를 공개 선언했다. 같은 해 다른 방송에서는 마스크 착용 의무화에 대해 "이것은 건강이 아니라 통제의 문제다"라고 주장했다.기후변화와 관련해서도 그는 주류 과학계와 거리를 두었다. 2020년대 중반 방송에서 "기후는 늘 변해왔고, 인간이 주요 원인이라고 말하는 것은 오만하다"라고 발언하며 인간 활동이 기후위기의 주범이라는 과학적 합의를 조롱했다. 또한 그린 뉴딜 정책에 대해서는 "그린 뉴딜은 당신의 삶을 통제하기 위한 사기다"라고 공격했다.2020년 대선 이후 그는 부정선거 음모론의 주요 전파자였다. 2021년 1월 5일 그는 트위터에 "우리는 80대 이상의 애국자 버스들을 워싱턴에 보냈다"라고 썼다. 실제로는 7대였다고 뒤늦게 고쳤지만, 그의 동원력과 선동적 언어가 워싱턴 집회와 의사당 난입 사태와 연결되어 있다는 비판이 이어졌다.커크는 성소수자, 이민자, 여성, 종교 소수자들을 겨냥한 발언으로 수차례 사회적 파장을 일으켰다. 2023년 3월 방송에서 그는 성소수자와 드래그퀸(남성이 여성의 옷을 입고 여성성과 여성의 성 역할을 과장해 표현하는 문화 행위)을 향해 "성소수자들은 아이를 낳아 기를 수 없으니까, 대신 아이들을 끌어들인다. 드래그퀸 같은 이들이 하는 짓은 역겹고 토할 것 같다"라고 말했다. 이는 아동 성범죄자 프레임을 소수자 집단에 씌운 대표적 혐오 발언으로 비판받았다.2025년 7월에는 미니애폴리스 시장 선거에 무슬림 후보가 출마하자 방송과 소셜미디어에서 "무슬림은 자신들이 사는 나라의 정부를 장악하라는 명령을 받았다… 미국의 이슬람 접수는 대량 이민 덕분에 가능해진다"라고 주장했다. 지역 언론과 이슬람 단체들은 이를 "노골적 이슬람 혐오"라고 규정했다.낙태 반대 토론 현장에서는 여성에게 "본인 오르가슴에 책임을 져라"라는 말을 반복해 임신을 쾌락에 대한 개인 책임으로 환원했다.사형제에 대해서도 그는 충격적인 발언을 했다. 2024년 라디오 방송에서 커크는 "사형은 공개적이고 신속하게 집행하고 TV로 중계되어야 한다… 아이들은 몇 살부터 공개 처형을 봐야 하는가"라고 말하며, "12세"라는 언급까지 덧붙여 거센 사회적 반발을 불러왔다.총기 문제에서도 그는 완강했다. 2023년 4월 유타주 행사에서 커크는 "일부 총기 사망은 그만한 가치가 있다"라고 말했다. 그는 총기 사망을 자동차 사고와 같은 '자유의 비용'으로 비유했지만, 피해자 가족들과 총기 규제 단체들은 그가 희생을 가볍게 취급했다며 강하게 반발했다.범인의 구체적 동기는 아직 확인되지 않았지만, 커크는 미국 사회의 극단적 양극화를 상징하는 인물이었다. 지지자들에게 그는 "자유와 신앙의 투사"였지만, 반대자들에게는 "허위정보와 혐오를 퍼뜨린 선동가"로 인식되었다. 극단적 언사와 선동은 커크를 열렬한 지지와 치열한 반발에 동시에 노출시켰고, 결국 그를 표적으로 만들 수 있는 위험 요인으로 작용했다.한편 찰리 커크는 사망 직전인 2025년 9월 초 한국을 방문했다. 그는 빌드업 코리아(Build Up Korea) 2025라는 청년 리더십 행사에 참석해 강연을 했으며, 현장에서 보수적 기독교 가치와 청년 리더십의 중요성을 강조했다.커크는 자신의 팟캐스트에서 "찰리는 한국과 일본을 짧게 다녀왔다"고 언급하며 한국 방문을 직접 밝혔다. 그의 공식 인스타그램 계정에는 한국 교회 방문 당시 촬영된 영상이 올라와 현지 교계와의 교류를 보여주기도 했다.이번 암살 사건은 미국에서 정치적 폭력이 증가하고 있는 현실을 다시 한 번 드러냈다. 2022년 낸시 펠로시 하원의장의 남편에 대한 공격, 2024년 트럼프 대통령에 대한 두 차례 암살 시도에 이어 벌어진 이번 사건은 정치적 견해 차이가 물리적 폭력으로 번지는 위험한 양상을 보여준다.찰리 커크의 죽음은 미국 보수 진영에 타격을 가할 것으로 예상된다. 그는 청년층 보수 운동의 핵심 인물이었으며, 특히 대학 캠퍼스에서의 보수 활동을 체계화한 장본인이었다. TPUSA와 그가 구축한 네트워크는 이제 새로운 리더십을 찾아야 하는 과제에 직면했다.이번 사건은 정치적 담론이 점점 더 극단화되고 있는 미국 사회의 단면을 보여준다. 정치적 반대자를 악마화하고, 이념적 차이를 절대적 선악 구도로 해석하는 분위기가 이런 극단적 결과를 낳았다는 분석이 제기되고 있다.