박완수 도지사 "내년 농업인 수당 인상" 재차 밝혀

큰사진보기 ▲ 10일 오후 함안 함주공원 다목적잔디구장에서 열린 ‘제18회 경상남도 후계농업경영인대회’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

농업인들을 만난 박완수 경남도지사는 "내년부터 농업인 수당을 인상하기로 결정했다"라고 밝혔다.박완수 도지사는 10일 오후, 함안 함주공원 다목적잔디구장에서 열린 '제18회 경상남도 후계농업경영인대회' 개회식에 참석해 이같이 설명했다.박 도지사는 앞서 열린 경남도의회 제426회 임시회에서 질문에 답하며 먼저 농업인 수당 인상을 밝히기도 했다. 구체적인 농업인 수당 인상폭은 제시되지 않았고, 경남도는 예산이 확정되는 대로 한다는 계획이다.박 지사는 개회식 축사를 통해 "경남은 농업 분야에서 중요한 역할을 하고 있는 지역"이라며, "농업인들의 노고에 보답하기 위해, 내년부터 농업인 수당을 인상하기로 결정했다"고 밝혔다. 이그는 "경남 농업의 중심에는 여러분이 계시고, 여러분 덕분에 경남 농촌에는 희망이 있다"며 후계농업경영인들의 지속적인 노력에 대한 감사의 마음을 전했다.이날 행사에는 최학범 경남도의회 의장, 이만호 함안군의회 의장, 조근제 함안군수, 최흥식 한농연 중앙회장을 비롯해 3000여 명이 참석했다.개회식에서는 우수 후계농업경영인 43명에게 농림축산식품부 장관상, 농촌진흥청장상, 경상남도지사상, 한농연중앙회장상 등 표창이 수여됐다.후계농업경영인들은 특별결의문을 통해 "위기를 기회로 삼아 누구나 하고 싶은 농업, 누구나 살고 싶은 농촌"을 만들기 위한 관심과 지원을 촉구했다.이번 대회는 10일부터 12일까지 3일간 열리며, 말이산고분 등 함안 문화관광 투어, 한농연 가족 명랑운동회, 음악 공연, 한농연 가족의 밤 행사 등 다채로운 프로그램이 진행된다.