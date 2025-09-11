이 대통령 "지난 100일 회복과 정상화를 위한 시간...국민의 삶 빈틈없이 지켜낼 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 취임 100일 기자회견이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲취임 100일 기자회견 참석하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'을 주제로 취임 100일 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"회복과 정상화의 토대 위에 도약과 성장의 미래를 열겠습니다."



존경하는 국민 여러분,

다시 이렇게 인사드리게 됐습니다.



무너진 나라를 기초부터 다시 닦아 세운다는 마음으로

민주공화국 대한민국의 대통령으로 취임해서,

국정에 임한 지 이제 100일이 됐습니다.



그동안 보내주신 우리 국민 여러분의 성원에

진심으로 깊이 감사드립니다.



대통령의 1시간은

5,200만 시간의 가치가 있다는 생각으로,

분초를 아껴가며 매진했던 날들이

마치 영화 장면처럼 스쳐 지나갑니다.



민주주의, 외교안보, 민생경제를 비롯해서

망가진 것들을 바로잡기 위해 분투하느라 몸은 힘들었지만,

하루하루 고통을 겪고 계실 우리 국민 여러분을 생각하면서

힘을 냈습니다.



지난 100일을 짧게 규정하자면,

'회복과 정상화를 위한 시간'이라고 말할 수 있을 것 같습니다.



무엇보다 민생경제 회복이 시급했습니다.



장기간 이어진 내수 침체 때문에 허약해질 대로 허약해진

우리 경제에 긴급하게 심폐소생술을 시행해야 했습니다.

다행히 신속한 추경, 민생회복 소비쿠폰 지급에 힘입어서

소비심리가 7년 7개월 만에 최고 수준으로 회복되고,

각종 경기지표들도 상승으로 반전되고 있습니다.



오면서 제가 코스피 지수가 얼마나 됐나 체크해 봤는데

3,000선을 넘어서서 사상 최고치를 기록하고 있었습니다.

주식시장을 포함한 자본주의의 핵심 심장이라 할 수 있는

금융시장도 빠른 회복세를 보이고 있습니다.



G7 정상회의를 시작으로

한일 정상회담, 한미 정상회담까지 숨가쁜 날들을 이어왔습니다.

조만간 유엔총회 그리고 APEC도 기다리고 있습니다.



외교 정상화에 만족하지 않고,

대한민국의 국격과 위상을 더욱 높일 수 있도록

앞으로도 최선을 다하겠습니다.



남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 노력도 지속하겠습니다.



지난 100일은 어려움도 많았지만,

하나된 국민들과 함께라면 어떤 난제들도 뚫고 나갈 수 있다는 사실을

거듭 확인하는 값진 시간이기도 했습니다.



대한민국의 민주주의 회복력에 감탄하는 외국 정상들을 보면서

대한민국의 대통령이라는 사실이 더욱 뿌듯하고 자랑스러웠습니다.



위대한 대한국민들과 함께라면,

어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있다고 확신합니다.



앞으로 남은 4년 9개월은 '도약과 성장의 시간'이 될 것입니다.



인수위도 없이 출발한 정부가

이제 본격적인 출발선에 서게 됐습니다.



오늘부터 임기 마지막 날까지

'국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'을 만드는 길에

매진하겠습니다.



우리 경제가 다시 성장하고,

대한민국이 힘차게 도약할 수 있도록 총력을 기울이겠습니다.



세계를 이끄는 혁신경제로 '진짜 성장'을 추진하고,

성장의 결실을 국민 모두가 함께 나누는

'모두의 성장'을 이뤄내겠습니다.



기본이 튼튼한 사회를 구축해

국민의 삶도 빈틈없이 지켜내겠습니다.



당당한 실용외교를 통해 세계 속에서 우뚝 서고,

국민의 평화로운 일상을 굳건하게 지켜내겠습니다.

모든 국민을 아우르고 섬기는

'모두의 대통령'이 되겠다는 약속에 따라

통합의 정치, 통합의 국정을 이어나가겠습니다.



지난 100일 동안 성원해주신 것처럼,

앞으로도 국민 여러분께서 힘을 모아 주시기를 부탁드립니다.



대한민국호의 선장으로서,

우리 대한국민들의 굳건한 저력을 믿고,

'국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'을 향해

담대하게 나아가겠습니다.

고맙습니다.

큰사진보기 ▲취임 100일 기자회견 참석하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'을 주제로 취임 100일 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 취임 100일인 11일 오전 청와대 영빈관에서 기자회견을 열고 "회복과 정상화의 토대 위에 도약과 성장의 미래를 열겠다"고 밝혔다.이 대통령은 먼저 "무너진 나라를 기초부터 다시 닦아 세운다는 마음으로 국정에 임한 지 어느덧 100일이 되었다"라며 "지난 100일을 짧게 규정하자면 '회복과 정상화를 위한 시간'이라고 할 수 있다"고 했다. 전임 정부 기간 망가졌던 민생경제를 회복하고 외교를 정상화하는 100일이었다는 설명이었다.이에 대해 이 대통령은 "무엇보다 민생경제 회복이 시급했다. 다행히 신속한 추경과 민생회복 소비쿠폰 지급에 힘입어 소비심리가 7년 7개월 만에 최고 수준으로 회복되고 각종 경기지표도 상승으로 반전되고 있다"며 "오면서 제가 코스피지수가 얼마 됐는지 체크해봤는데 3300선을 넘어서서 사상 최고치를 기록하고 있었다"고 말했다.또 취임 후 소화해 낸 G7정상회의·한일정상회담·한미정상회담과 9월과 10월 예정된 유엔총회 및 APEC정상회의를 거론하면서 "외교 정상화에 만족하지 않고 대한민국의 국격과 위상을 더욱 높일 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 아울러 "남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 노력도 지속해 나가겠다"고도 부연했다.무엇보다 이 대통령은 지난 100일에 대해 "하나된 국민과 함께라면 어떤 난제도 뚫고 나갈 수 있다는 사실을 거듭 확인하는 값진 시간이기도 했다"며 "오늘부터 임기 마지막 날까지 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'을 만드는 길에 매진하겠다"고 했다.이와 관련 이 대통령은 "앞으로 남은 4년 9개월은 '도약과 성장의 시간'이다. 인수위도 없이 출범한 정부가 이제 본격적인 출발선에 섰다"라며 "세계를 이끄는 혁신경제로 '진짜 성장'을 추진하고 성장의 결실을 모두가 나누는 '모두의 성장'을 이뤄내겠다"고 다짐했다.아울러 "당당한 실용외교로 세계에서 우뚝 서고 국민의 평화로운 일상을 지켜내겠다. 모든 국민을 아우르고 섬기는 '모두의 대통령'이 되겠다는 약속에 따라 통합의 정치와 통합의 국정을 이어가겠다"며 "지난 100일 동안 성원해주신 것처럼, 앞으로도 국민 여러분께서 힘을 모아 주시길 당부드린다"고 밝혔다.이번 회견은 취임 30일을 맞아 열렸던 첫 기자회견 이후 두 번째 공식 기자회견이다. 다음은 이 대통령의 모두발언 전문이다.