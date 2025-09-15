'김어준 팬덤' 비판 <주간경향> 기획 갑론을박..."평가 기준 적절한지 의문"

큰사진보기 ▲<주간경향>이 1645호에서 유튜브 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>의 공장장 김어준씨에 대한 분석 기사를 특집으로 내보냈다. ⓒ 주간경향홈페이지 관련사진보기

"김어준 생각이 민주당 교리"...정당 기능마저 넘긴 집권여당

김어준 방송 나온 국회의원 119명...강유정·김민석·정청래 '상위권'

내일 김어준은 무슨 말을 할까?…미디어 권력을 따르는 사람들

"전한길뉴스 구독자 전부 당원 가입하면 국힘 들었다 놨다"…우파의 김어준 꿈꾸는 전한길

큰사진보기 ▲지난 8월 29일 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연한 강훈식 대통령비서실 비서실장의 모습. ⓒ 유튜브 갈무리

'팬덤 정치' 기획 시리즈로, 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'(이하 뉴스공장) 의 영향력을 비판한 <주간경향> 기사를 놓고 갑론을박이 오가고 있다. ' 정당(민주당)으로서 고유 기능이 김어준씨에게 넘겨졌다'는 등 주장을 기정사실화하는 논조를 비롯해, 민주당 의원들의 출연횟수 등을 언급하며 이를 팬덤에 따른 정치라고 봤는데 과연 비판지점이 적절했냐는 지적이 나온다. 여기다 김씨를 '내란 옹호하는 반헌법적 세력'으로 분류되는 전한길씨와 비교한 것을 두고는 동의하기 힘들다는 목소리도 있다.<경향신문>이 발간하는 주간지인 <주간경향>(1645호)은 최근 '팬덤권력' 기획 시리즈 기사 4건을 보도했다. 해당 기획은 김어준씨의 정치적 영향력이 커진 것을 조명하면서, 김씨를 '미디어 권력'으로 규정, 비판하는 내용이 핵심이다. 유튜브에서 233만 명의 구독자를 확보하고 있는 뉴스공장 공장장 김어준을 정면 비판한 해당 기획의 파급력은 상당했다.당장 정치권에서 반응이 쏟아졌다. 더불어민주당 소속 곽상언 의원은 지난 7일 페이스북에 김씨를, "유튜브 권력"으로 규정하며 "유튜브 권력자에게 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다"고 비난했다. 그러자 같은당 최민희 의원은 9일 페이스북에 "뉴스공장 223만 구독의 집단지성을 왜 외면하고 비난부터 하나"라고 맞받았다. 이후 관련 기사들이 수백 개 쏟아졌고, 정치권의 주요 이슈로 부각됐다.이런 상황을 두고 장동혁 국민의힘 대표는 11일 "용산 대통령 이재명, 여의도 대통령 정청래, 충정로 대통령 김어준"이란 발언을 만들어내기도 했다. 13일에는 뉴스공장과 함께 시사유튜브의 또다른 강자 매불쇼(구독자 277만)가 '쫄보 최욱! 김어준에 대해 입을 열었다'는 방송을 내보냈다.논란이 된 <주간경향> '팬덤권력' 기획 기사들의 제목은 아래와 같다.먼저 <"김어준 생각이 민주당 교리"...정당 기능마저 넘긴 집권여당> 기사의 경우 '정당기능마저 넘긴 집권여당'은 따옴표나 인용부호 처리를 하지 않았는데, 이는 사실적시의 의미를 담고 있다. 이는 평론가들과 이름을 밝히지 않은 정치인들의 주장에 근거한 제목이라는 점에서 논쟁적이다.해당 기사에서 이 제목을 지탱하는 근거를 정리하면 이렇다. "정치인들이 분별없이 김씨의 영향력을 키웠고, 의사 결정에 참여시키며 후원금 모집 등으로 그에게 의존하게 됐다"는 정치인, "당원이 일상 활동에 참여할 수 있도록 교육과 토론의 장을 제공해야 한다, 그 역할을 김씨를 비롯한 유튜버가 대신하게 됐다"는 정치평론가, "정당이 해야 할 메시지 발신과 의제 설정을 김어준에게 의존하게 되면서 당은 스스로 이슈를 만들지 못하고 그의 흐름을 따라가는 구조"라는 익명 민주당 의원의 코멘트다.거칠게 정리하면 이는 '민주당이 스스로 이슈를 만들지 못하고, 의제 설정을 김어준에게만 의존하면서 교육과 토론의 장을 제공하는 역할까지 김어준씨가 맡고 있다'고 요약할 수 있다. 이러한 설명은 뉴스공장의 구독하거나 매일 청취하고 있는 압도적인 독자들에 대한 분석이나 인기요인에 대한 객관적인 해석 없이 부정적인 측면만을 부각시켰다는 점에서 '게으른 분석'이라는 평가도 나온다.물론 <내일 김어준은 무슨 말을 할까?…미디어 권력을 따르는 사람들> 기사 시청자 21명 인터뷰 '나는 왜 김어준을 듣나'를 통해 미디어 환경의 변화와 성공요인, 영향력을 분석하기는 했지만 매일 아침 30만 명 이상의 독자들이 동시접속해 보면서, 몇 년에 걸쳐 독보적인 1위 방송을 이어가고 있다는 점을 설명하기에는 부족하다.김씨를 계엄과 전직 대통령 윤석열씨를 옹호해, 반헌법적 세력으로 구분되는 전한길씨와 비교한 기사("전한길뉴스 구독자 전부 당원 가입하면 국힘 들었다 놨다"…우파의 김어준 꿈꾸는 전한길)는 그 자체로 심각한 하자다. 해당 기사는 전씨의 유튜브 영향력에 초점을 맞춰, 민주당엔 '김어준', 국민의힘엔 '전한길'이 있다는 두 갈래 흐름으로 구성된다. 유튜브 영향력을 기준으로 초점을 맞추긴 했지만, 김씨를 '반헌법세력'과 동일 선상에 놓은 것 그 자체로 문제적이다.언론학자인 정미정 박사는 "결국 김어준과 전한길을 동시에 놓고, '김어준이 전한길 수준'이라는 맥락까지 교묘하게 깔린 기사로 본다. 반헌법적 주장을 일삼는 전씨와 비교하는 것은 당사자는 물론 독자들도 굉장히 불쾌하게 읽힐 수 있는 지점"이라고 주장했다. 홍원식 동덕여대 미디어학과 교수도 "김어준씨에 대한 비판은 가능하지만, 전한길과 같은 극단주의자외 1대 1 대칭으로 놓고 비교하는 것은 너무나도 비맥락적이고, 소모적인 논쟁을 불러올 수 있다"고 지적했다.<김어준 방송 나온 국회의원 119명...강유정·김민석·정청래 '상위권'> 기사는 최근 1년간 뉴스공장에 더불어민주당과 조국혁신당 등 범여권 소속 국회의원들이 대거 출연했다는 내용이다. 그러면서 '국민의힘과 개혁신당에서는 현역 의원이 단 한 명도 출연하지 않았다'는 점을 꼬집었다. 뉴스공장의 '편향성'을 비판한 것.이와 관련해 도미라 뉴스공장 국장은 11일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "야당 측 정치인들에게도 꾸준히 출연과 섭외 요청을 하고 있지만, 요청이 성사되지 않고 있다"면서 " '당에서 허락을 안한다', '일정이 안된다' 면서 거절당하는 경우가 많고, 질문지와 공문을 다 넣었는데도 답변이 없는 경우도 있었다"고 어려움을 토로했다.유현재 서강대 교수는 "기존 레거시미디어들이 영향력이 상당한 뉴스공장을 보는 일종의 시선이 담긴 기사가 아닐까라는 생각이 든다"면서 "그런 시선에서 출발하다 보니 (기사의) 결과는 굉장히 우스꽝스러워지게 비쳐질 우려도 있다. 정치 관여도가 낮은 중도층에게 계엄을 옹하는 전한길과 계엄의 수거 대상이었던 김어준을 같은 선상에 놓고 비교할 수 있는 길을 열어주게 됐다"라고 지적했다.홍원식 교수는 "김어준씨의 역할은 진보적 어젠다를 설정하는 역할이라고 볼 수 있고 그를 평가하는 기준점은 래거시 미디어에 적용되는 공정성이 아닌, 진보적 어젠다의 방향성에 동의하고 뉴스공장을 즐겨 듣는 사람들이 그 내용에 대해 어떻게 생각하는지 평가하는 영역이 돼야 한다"면서 "민주당 당대표 선거와 관련해 편향 논란이 불거지자, 김어준씨가 '더이상 선거 얘기 않겠다'고 선언한 바 있는데, 그런 부분들이 이용자들의 평가와 의견을 받아들이는 방식이라고 볼 수 있다"고 설명했다.