메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
용인시 행정 효율화 위한 조례안, 김진석 의원 대표발의로 본회의 통과

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.09.11 09:42최종 업데이트 25.09.11 09:42

용인시 행정 효율화 위한 조례안, 김진석 의원 대표발의로 본회의 통과

원고료로 응원하기
경기 용인시의회 김진석 의원이 대표발의한 ‘용인시 사무의 공공기관 위탁·대행에 관한 조례안’이 10일 제295회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다.
경기 용인시의회 김진석 의원이 대표발의한 ‘용인시 사무의 공공기관 위탁·대행에 관한 조례안’이 10일 제295회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다. ⓒ 용인시의회

경기 용인시의회 김진석 의원이 대표발의한 '용인시 사무의 공공기관 위탁·대행에 관한 조례안'이 10일 제295회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다.

AD
이 조례안은 용인시장의 권한에 속하는 사무를 공공기관에 위탁하거나 대행하게 할 때 필요한 절차와 기준을 명확히 규정해 행정의 공정성과 효율성, 책임성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

주요 내용은 ▲법적 근거, 필요성, 공공성, 안정성, 투명성 등 종합 검토해 위탁 여부 판단 및 기관 선정 시 인력·시설·실적 등을 고려하도록 규정 ▲위탁·대행 사무의 적정성, 기관 선정, 재계약 여부 등을 심의 위해 공공위탁심의위원회 설치‧운영 ▲계약 내용에는 목적, 사무명, 기간, 사업비, 수탁기관 의무, 성과평가, 해지 사유 등을 포함 및 위탁·대행 기간은 원칙적으로 5년 이내 제한 ▲처리 절차·기준 등이 포함된 사무편람 작성 의무와 위탁·대행 만료 전 종합성과평가 규정 ▲시장이 매년 1회 이상 지도·점검 실시 및 위법·부당한 경우 시정요구 및 계약 해지 가능하도록 규정 등이다.

김진석 의원은 "이번 조례 제정을 통해 용인시 사무가 보다 체계적이고 투명하게 위탁·대행될 수 있는 기반을 마련했다"며 "행정의 책임성과 공정성을 높여 시민이 체감할 수 있는 신뢰받는 행정을 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

#용인시#용인시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사조예란 위원장 "광주시 도로개설 지장물·미집행 계획도로 개선해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초