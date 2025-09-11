조예란 위원장 "광주시 도로개설 지장물·미집행 계획도로 개선해야"

큰사진보기 ▲경기 광주시의회 조예란 도시환경위원장은 제319회 임시회 본회의에서 도로개설 사업의 반복적인 지장물 문제와 장기미집행 도시계획도로의 실효적 추진 방안에 대해 방세환 시장에게 질의하며 개선을 강력히 촉구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

경기 광주시의회 조예란 도시환경위원장은 제319회 임시회 본회의에서 도로개설 사업의 반복적인 지장물 문제와 장기미집행 도시계획도로의 실효적 추진 방안에 대해 방세환 시장에게 질의하며 개선을 강력히 촉구했다.조 위원장은 시도21호선, 중로1-14호선, 삼리도웅 간 도로개설공사 등에서 전신주 이설로 인한 공사비 증가와 공기 지연 사례가 지속되고 있다고 지적했다. 특히 장지~매산 간 도로공사는 전신주 문제로 1년 이상 지연되었으며, 고산동 KD차고지 인도에는 전신주가 보행로 한가운데 설치돼 시민 보행권을 침해하고 있다고 밝혔다.그는 이러한 문제의 근본 원인을 지장물 설치에 대한 체계적 관리 부재로 진단했다. 조 위원장은 "전신주와 통신주가 도시 곳곳에 산재해 있지만 인허가 절차, 도시계획 부합성, 사용료 부과 실태는 불투명하다"며 전수조사와 신속한 개선을 요구했다.이어 조 위원장은 시장에게 ▲지장물로 인한 사업비 증가 및 공기 지연 현황 ▲이를 예방·관리하기 위한 종합 시스템 구축 계획 ▲시민 보행권을 침해하는 기존 지장물에 대한 개선 대책 등에 대해 질문을 던졌다.또한 그는 장기미집행 도시계획도로 문제도 함께 제기했다. 조 위원장은 "광주시에 총 817개소의 미집행 도로가 있다"며 "1단계만 해도 공사비 1000억 원, 2·3단계 355개소는 보상비 4600억 원, 공사비 1200억 원 이상이 소요될 것으로 예상되지만, 재정 여건은 불투명하다"고 지적했다.조 위원장은 고산별빛초~KD차고지 구간 중로2-24호선과 청석로 사례를 들어 "교통 수요가 높아 시급성이 크지만 사업 단계에 묶여 착공은 미지수"라며 "지난 304회 임시회에서 건의한 국지도57호선 개선은 신속히 완료돼 주민 호응이 컸던 만큼, 시민 체감형 단기 대책도 병행해야 한다"고 강조했다.그러면서 "도시계획도로의 단계 구분이 변화된 교통 수요를 제대로 반영하고 있는지 재검토가 필요하다"며 특히 시급한 구간은 단계 조정을 통해 우선 추진하고, 한정된 재정 속에서 실효성 있는 추진 방안 마련을 주문했다.