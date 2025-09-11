'부울경 메가시티 추진해야' 부산 62%·울산 60.3%·경남 51.5%

부산·울산·경남을 하나의 경제권·생활권으로 묶는 거대도시(메가시티) 추진 필요성에 대해 3개 지역민들의 여론은 '불필요'보다 '필요'가 훨씬 높은 것으로 나타났다.
이는 부산·울산·경남MBC가 여론조사전문업체 한국사회여론연구소에 의뢰해 벌인 '정치현안 여론조사' 결과다. 이번 여론조사는 지난 8~9일 사이 18세 이상 경남 807명, 부산 809명, 울산 807명을 대상으로 진행했다.
메가시티 추진에 대해, 경남은 '필요' 51.5%-'불필요' 23.3%(잘모름 25.1%), 부산은 각각 62.0%-15.9%(22.1%), 울산은 60.3%-19.2%(20.5%)로 집계됐다.
메가시티 추진이 필요한 이유에 대해 경남의 경우 '중앙정부 권한·재정 이양해 지방자치가 활성화되기 때문' 24.8%, '동남권 경제규모가 더 커지기 때문' 18.5%, '수도권으로의 인구 유출을 막을 수 있기 때문' 24.4%, '광역교통망 등 기반 구축이 빨라지기 때문' 30.4%(잘모름 2.0%)으로 조사됐다.
부산은 동일 답변의 비율이 각 17.5%, 24.5%, 32.3%, 23.1%(2.6%)였고, 울산은 각 17.2%, 20.4%, 26.8%, 32.1%(3.5%)였다.
메가시티 추진이 불필요한 이유와 관련해 경남은 '실현 가능성이 낮기 때문' 24.5%, '특정 지역 쏠림 현상이 우려되기 때문' 31.8%, '중앙정부가 권한·재정을 이양하지 않을 것이기 때문' 10.7%, '주진 과정에서 과도한 비용과 인력이 소요될 것이기 때문' 29.7%(잘모름 3.1%)로 집계됐다.
이에 대해 부산은 각 33.9%, 19.6%, 18.9%, 24.1%(3.5%), 울산은 각 22.3%, 30.9%, 16.4%, 24.0%(6.4%)였다.
이 대통령 국정운영 평가, 부산 '긍정평가' 우세
이번 여론조사에서는 정당 지지도와 대통령 국정운영 평가, 3개 시장·도지사 평가도 함께 했다.
정당지지도를 보면 경남은 더불어민주당 38.7%, 국민의힘 42.6%, 조국혁신당 2.2%, 개혁신당 2.2%, 진보당 1.3%, 그 외정당 1.5%, 없음 9.3%, 잘모름 2.2%였고, 부산은 각 44.1%, 39.0%, 1.5%, 2.9%, 1.4%, 1.9%, 7.6%, 1.6%였으며, 울산은 각 40.6%, 43.1%, 1.8%, 2.2%, 2.3%, 1.7%, 7.4%, 0.9%였다.
이재명 대통령의 국정운영 평가에서 경남은 긍정평가 50.0%-부정평가 41.3%였고(잘모름 8.7%), 부산은 각 52.8%와 41.4%(5.8%), 울산은 48.9%와 45.0%(6.11%)였다.
지역발전을 위해 이재명정부가 가장 시급하게 추진해야 할 현안 정책에 대해, 경남은 '진해신항 북극항로 거점항만 구축' 13.4%, '공공기관 2차 이전' 14.1%, '광역철도·고속도로 구축' 18.1%, '우주항공도시 건립‧사천공한 국제공항 승격' 16.2%로 조사됐다.
부산은 '해양수산부 이전' 25.3%, '공공기관 2차 이전' 7.9%, '부울경 교통망 구축' 7.7%, '가덕도 신공항 건설' 12.5%, '서울대 수준의 국립대 육성' 4.8%, '대기업 유치' 27.0% 등이었고, 울산은 '지역 공공의료 확대' 17.0%, '반구천 암각화 관광자원 조성' 3.9%, '고속열차 노선 강화 등 태화강역 활성화' 14.3%, '자동차·석유화학·조선 친환경산업 전화' 20.2%, '광역철도·도시철도 울산 대중교통 활성화' 26.3% 등이었다.
광역자치단체장의 직무수행 평가에서 박완수 경남도지사는 긍정평가 36.1%-부정평가 42.4%였고(잘모름 21.5%), 박형준 부산광역시장은 각 33.7%-55.3%(11.1%), 김두겸 울산광역시장은 각 45.6%-40.4%(14.1%)였다.
2026년 6월 지방선거 때 어느 정당 후보가 광역자치단체장으로 당선될 것이라고 보느냐는 물음에, 경남은 더불어민주당 39.4%와 국민의힘 44.2%였고, 부산은 42.7%와 42.6%였으며, 울산은 38.2%와 44.6%였다.
이번 여론조사는 자동응답방식으로, 응답률은 경남 5.7%, 부산 5.9%, 울산 5.7%였으며, 표본오차는 모두 95% 신뢰수준에서 ±3.4%였다. 조사방법을 비롯한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.