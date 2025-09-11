메뉴 건너뛰기

뚀뚀뚀뚀뚀, 뼈뼈뼈뼈뼈... 이렇게 농사 이야기 하는 그림책

책동네

서울

25.09.11 13:39최종 업데이트 25.09.11 13:39



세상에 없는 그림책 만드는 작가들 키우는 워크숍 13년, 편집자 김향수씨 이야기

그림책 공부를 하고 있다. 꽤 여럿의 그림책 작가분들과 한달에 한번쯤 모여 공부도 한다. 느슨한 모임이다. 지난 3일, 향출판사 김향수 대표의 강연 내용을 동의를 구해 싣는다.
김향수 그림책향 워크숍의 주재자이며 향출판사 대표가 강연하고 있다. 그림책이 그림이 우선하는 책이다. 그 안에 사유와 놀이가 있는 책을 만들고픈 것이 김향수 대표의 꿈이다.
김향수 그림책향 워크숍의 주재자이며 향출판사 대표가 강연하고 있다.그림책이 그림이 우선하는 책이다. 그 안에 사유와 놀이가 있는 책을 만들고픈 것이 김향수 대표의 꿈이다. ⓒ 원동업

가르치는 책 넘어, 사유와 놀이가 있는 그림책 만들고 싶다

나는 그림책을 보고 자란 세대가 아니었고, 2000년에야 그림책을 처음 만났다. 당시 부모교육 정보지 편집자였던 나는 그림책 글 청탁을 드리기 전에야 그림책을 찾아봤다.

<지각 대장 존>, <종이봉지 공주>,<프레드릭> 등이었다. 그전까지 내게 아이들책이란 상냥하게 가르치는 책, 좋은 것만 보여주는 것이었다. 그런데 그 책들은 달랐다. <종이 봉지 공주>는 그림책계의 페미니스트니까.

그런 그림책들을 만들고 싶었다. 그런데 우리에게 그림책 작가 자체가 없었다. 글작가 얼마와 삽화가들이 조금 있고. 해서 시작하게 된 것이 그림책 작가 양성과정 '그림책향'이다. 2013년부터 해왔고, 지금은 38기를 앞두고 있다.

나는 첫 직장에서 사보를 만들었다. 중학교 때 하고 싶었던 게 방송인이자 시인이었고 고등학교 때는 학보사에서 학보를 만들었다. 운이 너무 좋아서 여기까지 이제 온 거다. 하고 싶은 걸 하며, 놀 듯이 지내고 만나니까.

놀이와 사유에 대한 이야기를 하고 싶다. 먼저 마음은 어린이나 우리나 다 똑같지 않은가? 다만 어른들은 세상의 풍파에 점차 찌들고, 절제하고 포기하고 이렇게 살아오니까 아이같은 마음이 식어온 거지. 우리는 모두 시간 있고 돈 있다면 막 놀고 싶지 않겠는가. "너 잘 놀아야지 뭐 된다!" 이게 사실 가장 아름다운 말 아닐까?

사유는 뭘까? 한나 아렌트는 나치의 유대인 수용소 책임자였던 아이히만 재판에 참여해 그 보고서를 남겼다. 그는 아이히만이 평범하다고 했다. 다만 그는 사유하지 않는 인간이었다. 아이히만은 타인의 입장에서 생각하지 못했다. 자신의 현재 입장에만 갇혀 있었다. 사유는 다른 말로 관점이다. 우리는 우주에서 다시 인간을 바라볼 수 있다. 관점을 바꿔보는 거다. 그 사유와 놀이를 조금씩 풀어보자.

있는 그대로를 인정하는 여유로운 마음

하나. 있는 그대로 바라보고 응원하는 마음이다. 이게 우리는 너무 어렵다. 속이 터지니까. 나 같으면 그냥 금방 알 텐데 나 같으면 안 깨뜨릴 텐데. 나 같으면 옷 저렇게 안 벗어 놓을 텐데. 나는 정말 100점을 놓치지 않았는데. 그림책향 첫 책 차은실 작가의 <무슨 일이지?>라는 책은 이런 마음을 다룬다.

책을 시작하면 동물들이 달려간다. 사자가 죽었나? 아냐, 나 살아있어. 누군가 빠졌다. 누군데? 아기 거북이다. 거북이 새끼는 너무나 작아서 큰 동물 발자국 웅덩이에도 빠질 수 있다. 모든 동물들이 도와주려고 한다. 코끼리도 오리도.

아름다운 일이다. 우리 어른들도 모든 걸 해주려고 한다. 하지만 거북이는 혼자 할 수 있다고 한다. 안간힘을 쓴다. 그리곤 혼자 빠져나와 인사도 않고 사라진다. 애들은 그렇지 않나.

책 <아, 어쩌란 말이냐!>를 조금 읽어보자.

"화가 난다. 화가 나. 혼날 때 너무 억울해서 왜 그랬는지 얘기하면 어디서 어른한테 대드냐며 조용히 하라고 혼내고. 아무 말도 안 하면 어른이 묻는데 대답을 안 한다며 불만 있으면 말을 하래. 아, 어쩌란 말이냐! / 날마다 똑같은 잔소리에 지겨워서 딴 생각을 하는데 무슨 생각하느냐며 똑바로 쳐다보래. 그래서 똑바로 쳐다봤더니 왜 노려보냐며 혼내네. 아, 어쩌란 말이냐!"

요즘은 애들이 싸움을 하기도 전에 학폭위를 연다고 한다. 폭력을 예방한다고 놀이 자체를 금지한다. 모든 것을 가르치려 든다. 좀 있는 그대로 놔둘 수는 없을까? 나의 관점에서 벗어나는 것, 너의 관점에 서보는 것. 현재 우리가 당연하다고 생각하는 것들을 다시 보는 것. 거기서 일단 그림책이 시작하는 것 같다.

출판사 향은 첫 그림책을 내는 작가들을 길러내고자 한다. ▲그림책향 시리즈로 나온 책. .그림책향의 표지에는 글을 넣지 않으려 노력한다. 세상에 없던 책을 내려고 한다.
출판사 향은 첫 그림책을 내는 작가들을 길러내고자 한다.▲그림책향 시리즈로 나온 책. .그림책향의 표지에는 글을 넣지 않으려 노력한다. 세상에 없던 책을 내려고 한다. ⓒ 각 출판사 홍보 표지그림 ⓒ 향출판사

재미를 찾아 심심할 틈이 없는 눈

둘째는 놀이. 재미를 찾아라. 심심할 틈이 없는 눈. 그림책향 두 번째 책은 <모모모모모>였다. 매우 인기 있는 책이다. 조금 읽어보겠다.

모모모모모 / 내기 내기 내기 / 벼피 벼피 벼피 피뽑 피뽁 피뽑 / 뚀뚀뚀뚀뚀 / 뼈뼈뼈뼈뼈 / 지지벼벼 지지벼벼 / 탈탈탈탈탈 / 쌀쌀쌀쌀쌀 / 짚짚짚짚짗 / 냠냠냠냠냠

바람이 불면 벼는 눕는다. 때로 벼를 묶어놓기도 한다. 그때 벼는 '뼈'가 된다. 도서전 온 젊은 남성분은 이 이야기가 무엇인지 몰랐다. 이 책은 외국어로는 번역이 되지 않는데도, 프랑스에서 출판했다. 중국에서는 너무 좋다며 6개월간이나 갖고 있었다. 결국 출간하지 못했다.

우리는 상냥하게 논픽션 방식으로 가르칠 수 있다. 너 모르지? 이거 봐! <월든>은 말이야. 자연이 말이야. 이런 식으로. 하지만 이건 문학적이거나 예술적이지는 않은 거다. 재미가 없는 거다. <모모모모모> 같은 이런 식의 말장난에 애들은 아재개그성 희열을 느낀다. 거기서 창조성이란 게 생긴다. 자기도 모르게, 나도 할 거야, 나도 해볼게. 내가 할게.

셋째는 세상에 없던 세상을 만들어 가는 마음이다. 책 <비단 공장의 비밀>은 표지부터 색다르다. 고양이들이 24시간 교대근무를 하는 큰 공장이 있다. 공장 맨꼭대기에선 엄청나게 큰 천에 붉게 염색도 한다. 그들이 하는 일? 햇빛에게 줄 선물을 만드는 중이다. 보통은 우리가 햇살을 받는다고만 생각하는데. 그들이 하는 일? '잔인한 빨간' 꽃, 장미를 제조하는 거다.

비싼데, 북페어에서 손님들이 보기만 하면 지갑을 열었던 책이 있다. <꽃들의 시간>. 우리 출판사 황상미 디자이너가 3년 넘게 연구한 끝에 만들었다. 표지는 민들레다. 이 민들레를 필름질을 딱 대면 연못에 물이 찰랑찰랑 보인다. 얘네들은 왜 아름다울까 혹시 얘네들한테도 꿈이 있었던 걸까? 그래서 아름답지 않을까? 그걸 보이게 하는 방법이 없을까? 그 생각 끝에 찾아낸 거다.

아이들은 예술에 목말라하는 존재들이다. 예술이 뭔가? 쓸모 없는 것. 아름다운 것, 놀이에 흠뻑 빠질 수 있는 것. 규정을 짓고 자꾸 대할수록 어린이들에게 자유가 사라지고 예술이 사라지고 사유가 사라진다. 본인들도 어린이가 될 기회를 잃는다. 예술을 추구하는 사랑의 마음을 잃지 말자. 여기까지.

김향수가 말하는 세상에 없던 그림책 만드는 여섯 비밀
1. 있는 그대로를 바라보고 응원하는 눈
2. 재미를 찾느라 심심할 틈이 없는 눈
3. 세상에 없던 세상을 만들어가는 눈
4. 물방울 하나로 바다를 만드는 눈
5. 아무리 작아도 '너'를 알아차리는 눈
6. 함께 사는 길을 찾아가는 눈

원동업 (iskarma)

글 읽고 글 쓰고, 그림 그리고 사진 찍고, 흙길을 걷는다. 글자 없는 책을 읽고, 모양 없는 형상을 보는 꿈을 꾼다 .

이 기자의 최신기사36년 전 분신한 김윤기에 대한 기억과 기록들



