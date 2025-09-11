공짜 빗물 13억 톤, 강릉은 왜 2200만 톤만 쓸까

제 1편에서 '세상에 공짜 물은 없다
(https://omn.kr/2f9oe)'는 사실을 짚었다면, 이번에는 그 반대편 이야기를 할 차례입니다. 세상에는 분명 공짜 물이 있습니다. 그것은 다름 아닌 하늘에서 내려와 누구에게나 고르게 주어지는 빗물입니다.
강릉시의 경우 면적 1000㎢에 연평균 강수량 1300mm(1.3m)를 곱하면, 매년 13억 톤의 공짜 빗물이 쏟아집니다. 이 빗물은 누구의 소유도 아니며, 모두가 함께 누릴 수 있는 진짜 공짜 물입니다. 그런데 강릉의 현실은 다릅니다.
연봉이 13억 원이나 되는데도 1년에 필요한 생활비 2200만 원을 감당하지 못해 남에게 빚을 지거나, 부모가 물려준 유산을 깎아 먹으며 사는 사람이 있다고 가정해 봅시다. 지금 강릉이 꼭 그 모습입니다.
매년 13억 톤의 빗물이 도시 전역에 쏟아지지만, 실제 시민이 1년 동안 쓰는 물은 2200만 톤에 불과합니다. 전체의 1.6%에 해당하는 만 관리하면 충분한데도, 우리는 그조차 활용하지 못해 해수담수화, 지하댐과 지하관정, 외부 물 공급 등 값비싼 방법들 중에서 선택을 강요받고 있습니다.
강릉 전역에 떨어지는 빗물
빗물은 산과 논, 도심의 지붕과 길 위에 고르게 내립니다. 이 소중한 물을 그냥 버리지 않고 모아 쓴다면 강릉은 지금과 전혀 다른 도시가 될 수 있습니다.
- 산에는 작은 물모이를 만들어 숲을 촉촉하게 유지합니다. 불이 붙기도 전에 꺼지고, 나무와 흙은 본래의 힘을 되찾습니다.
- 공공시설에는 체육관이나 대형 건물 지붕에서 떨어지는 빗물을 받아 화장실 세정수나 청소용수로 쓸 수 있습니다.
- 가정과 상가에는 홈통에 연결한 빗물저금통을 두어 작은 양부터 모아 쓸 수 있습니다.
- 논에는 더 이상 농사를 짓지 않더라도 빗물을 가두어 저장할 수 있습니다. 저장한 양에 비례해 보상하는 제도를 두면 시민과 농민이 함께 참여할 수 있습니다.
이런 방식이 도시계획과 제도로 뒷받침되면, 강릉은 매년 수십억 원을 절약하고 가뭄과 홍수에도 강한 도시로 거듭날 수 있습니다.
산불, 폭염, 하천, 지하수까지 지킨다
산속 물모이는 단순한 웅덩이가 아닙니다. 스폰지처럼 물을 품고 있다가 천천히 계곡으로 흘려보내므로 봄 가뭄에도 하천이 마르지 않습니다. 일부는 땅속으로 스며들어 지하수를 채워 후손들이 쓸 수 있는 물로 남습니다.
도시의 빗물은 증발하면서 기화열을 빼앗아가 여름 폭염을 줄입니다. 콘크리트에 갇혀 달아오른 도시를 식혀주는 가장 값싼 에어컨이 바로 빗물입니다.
따라서 빗물관리는 단순한 물 확보가 아니라 산불 예방, 폭염 완화, 하천 유량 유지, 지하수 보충, 미래 세대를 위한 물 남기기까지 포함하는 기후위기 대응 종합세트입니다.
수도요금과 탄소 절감 효과
강릉의 인구는 약 20만 명입니다. 1인당 하루 평균 300리터를 쓴다고 가정하면, 연간 사용량은 약 2200만 톤입니다. 수도요금 평균 단가 2700원을 적용하면, 시민이 내는 물값은 연간 594억 원 규모에 이릅니다. 물 1톤을 공급하려면 약 0.5kWh의 전력이 필요하므로, 2200만 톤 공급에는 1100만 kWh의 전기가 듭니다. 이는 약 5천 톤의 CO₂ 배출로 이어집니다.
반대로 빗물을 활용하면 이 모든 비용과 탄소를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 공공시설 100곳이 연간 500톤씩만 절약해도 5만 톤을 아끼게 됩니다. 그 효과는 13억 5천만 원의 수도요금, 2만 5천 kWh의 전기, 11톤의 CO₂ 절감입니다. 절수형 기기를 더하면 효과는 배가됩니다.
물값만이 아니다, 편익은 훨씬 크다
빗물관리를 하면 단순히 물값만 절약되는 것이 아닙니다. 그 외의 부수적인 효과가 훨씬 큽니다.
전기 절감과 탄소 저감: 수돗물 1톤을 빗물로 대체할 때마다 0.5kWh의 전기와 0.225kg의 CO₂가 줄어듭니다.
- 산불 예방: 산속 물모이는 매년 반복되는 대형 산불을 막는 값싼 보험입니다.
- 폭염 완화: 여름철 빗물의 증발은 에어컨 수천 대 분량의 냉방 효과를 냅니다.
- 하천 유량 유지와 지하수 보충: 생태계와 시민 모두에게 이익을 남깁니다.
따라서 빗물은 단순한 비용 절감을 넘어, 도시 전체를 지키는 예방 비용 절감의 패키지입니다. 그리고 여기에 시민들이 직접 참여하여 생활비를 줄이고 심지어 돈까지 벌 수 있는 방법이 있습니다. 바로 수요관리입니다. 이 이야기는 제3 편에서 다루고자 합니다.
미래를 향한 한 걸음
기자는 2011년에 경기 수원(水原)시에 "물(水)의 근원(原)은 빗물이니, 도시 전체를 레인시티(Rain City)로 만들자"고 제안한 적이 있습니다. 수원은 이를 계기로 국제적으로 주목받는 빗물도시의 이미지를 얻고 UN에 제안까지 할 수 있었습니다.
이제 강릉에도 같은 기회가 왔습니다. 산과 논, 지붕과 골목에 이르기까지 도시 전역에서 빗물을 모아 쓰고, 여기에 수요관리까지 더한다면 강릉은 단순한 관광도시를 넘어 기후위기 시대의 모범적인 레인시티로 거듭날 수 있습니다.
강릉은 율곡 이이를 낳은 도시입니다. 율곡이 십만양병설로 나라의 미래를 준비하자 했듯, 오늘의 강릉은 물모이 십만양병설로 가뭄과 홍수에 대비해야 합니다. 작은 빗물저금통과 저류조가 모여 강릉의 위기를 기회로 바꾸는 힘이 될 것입니다.
