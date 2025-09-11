"수도권 폐기물에 송전탑까지 떠안으라고?"

큰사진보기 ▲부여환경연대와 충남환경운동연합이 10일 충남 부여 박물관 앞에서 캠페인을 벌이고 있다. ⓒ 이재환 - 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

"전북에서 생산하고 수도권에서 쓸 전기를 나르는 송전선로가 충남을 관통할 예정이다. 충청권 관통 예정 선로는 한 두 개도 아니고 무려 10개나 된다"

최근 논란이 되고 있는 '새만금-서산' 송전선로뿐 아니라 충청권을 관통하는 송전선로 10개가 건설될 예정이다. 새만금에서 태양광등의 재생에너지로 생산된 전기를 수도권에 공급한다는 것이다. 이에 대해 지역에선 환경단체를 중심으로 반발이 거세지고 있다.재생에너지로 생산된 전기를 수도권으로 이동시킬 경우, 오히려 수도권 기업의 지방 이전을 가로막아 수도권 과밀화를 고착화 시킬 수 있다는 우려가 나온다.이런 가운데 지난 10일 충남 부여박물관에서는 새만금-신서산을 잇는 365kV송전선로 3차 입지 선정위원회가 열렸다. 부여환경연대와 충남환경운동연합 활동가들은 이날 부여박물관 앞에서 "입지 선정보다는 타당성 검토가 우선"이라며 "한전은 입지 선정위원회를 해산하라"고 촉구했다.이들 활동가들은 "새만금-서산 송전선로는 호남의 재생에너지에서 생산된 전기를 수도권으로 보내기 위한 선로"라며 "그 중간에 끼게 된 충남이 경과지로서 애꿎게 피해만 입게 됐다"며 사업 중단을 촉구했다.김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장은 "올해 더 가혹해진 기후재난 앞에 재생에너지로의 전환이 너무 절박하다. 하지만 그렇다고 지역의 희생을 막무가내로 강요해서는 안된다"라고 지적했다.그러면서 "수도권 기업의 RE100달성을 위해 송전선로 건설만이 답은 아니다. 수도권에 재생에너지시설을 확보해서 에너지를 제공하거나 아니면 재생에너지가 필요한 기업이 지방으로 이전해야 한다"라고 주장했다.이어 "(지방은) 수도권을 위해, 도시를 위해 먹거리, 물, 에너지도 보내주고 급기야 폐기물까지 받으라고 강요당하고 있다"라며 "국가균형발전, 지방소멸극복 운운하는 건 말이 안된다"라고 덧붙였다.충남환경운동연합 황성렬 상임대표는 "호남의 재생에너지에서 생산된 전기를 수도권으로 송전하느라 경과지인 충남은 피해만 입게 됐다"며 "타당성 재검토가 우선인 만큼 한전은 입지선정위를 해산해야 한다"고 말했다.한편 충남에는 현재 논란이 되고 있는 '새만금-신서산' 345kV 송전선로 외에도 '새만금-청양', '청양-고덕', '군산-북천안', '북천안-신기흥', '신계룡-북천안', '신계룡-신정읍', '신계룡-신임실', '무주영동-신세종', '신세종-신진천', '신탕정-신판교' 등의 345kV 송전선로가 계획돼 있다.