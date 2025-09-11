강현국 시인 "대구 <시와 반시>, 오기와 자존심으로 창간"

큰사진보기 ▲강현국 계간 <시와 반시> 발행인 겸 시인, 10일 창신대 문덕수문학관 강연. ⓒ 창신대학교 관련사진보기

계간 <시와 반시> 발행인 겸 주간인 강현국 시인은 "오기와 자존심으로 창간해 서울 중심의 문단 흐름에 맞서 지역문예운동을 펼쳐왔다"라고 밝혔다. <시와 반시>는 1992년 대구에서 발행한 시 전문 계간지로, 30년 넘게 이어져 오고 있다.강현국 시인은 10일 창신대학교 문덕수문학관에서 가진 '작가와의 만남' 행사에서 지역문예운동과 <시와 반시>에 관한 소회를 밝혔다.1976년 등단한 강현국 시인은 김춘수 시인에게서 감각을, 김수영 시인에게서 현실 인식을 배우며 자신만의 독특한 시 세계를 구축했다는 평가를 받고 있다.대구에서 <시와 반시>가 창간한 뒤, 부산과 광주, 제주 등 전국 각지에 지역 기반한 시 계간지가 창간되는 계기를 만들기도 했다.이날 행사에는 이우걸 우포문학관장, 박우담 이형기기념사업회 회장, 김윤숭 지리산문학관장, 최진만 계간 <문학가연> 발행인, 정이향 고성디카시인협협회장, 손수남 전 고성문협 회장, 김정희 계간 <디카시> 편집장, 천융희 계간 <시와 경계> 부주간, 벼리영 계간 <한국디카시> 주간 등이 함께 했다.최경희 총장은 "문덕수문학관이 양질의 인문 교양 강좌를 매달 개최하고 있다"라며 "앞으로도 다채로운 프로젝트를 통해 문덕수문학관이 지역 문화의 중심 역할을 다하도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.