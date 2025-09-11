2년간 파마도 안 하고 머리를 기른 아내

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲머리카락 자르기머리카락 자르기와 기부한 머리카락 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲기부 증서머리카락 기부 증서 ⓒ 최승우 관련사진보기

긴 생머리를 자랑하던 아내가 짧은 머리로 변신했다. 자그마치 잘린 머리카락이 30cm를 넘는다. 한 달에 1cm 정도 자란다는 머리카락과 기존의 머리카락 길이를 종합해 보면 2년을 오롯이 기른 머리카락을 자른 것이다.원래 짧은 머리 스타일을 좋아하고 머리숱이 많아 두발 관리에 어려움을 느꼈던 사람이 왜 머리카락을 길렀으며, 이제 와서 새삼스럽게 머리카락을 원래 스타일로 짧게 자른 이유는 무엇일까? 새로운 시작 혹은 변화의 욕구를 위한 변신인가? 혹은 알 수 없는 그 무엇? 지금까지의 여러 의혹이나 질문은 사실 이 글을 쓰기 위한 나의 허풍이다.오래전 어느 날 아내가 클래식 LP판 전집을 사 왔다. 어린아이에게 음악적 자극은 아이의 두뇌 발달과 정서적 안정에 도움이 된다는 이유로. 당시에는 외판원이 기관을 방문하여 물건을 팔던 시절! 아내는 외판원의 달콤한 유혹에 속아 상당한 가격을 지급하고 덜컥 클래식 판 전집을 들여왔다.그러나 정작 심각한 문제는 음악을 들을 도구인 전축이 없었다. 부랴부랴 적지 않은 돈을 들여 전축을 사들이고 나서야 음악을 들을 수 있었다. 한동안 우리 집은 바흐와 모차르트, 베토벤과 슈베르트 등 클래식 거장의 콩나물 대가리로 집 안 구석구석이 아름다운 선율로 가득 찼다.아내의 엉뚱함은 여기에서 그치지 않았다. 어느 날에는 엄청난 두께와 무거움을 자랑하는 책이 집으로 배달됐다. <세계의 명화집>과 <동양의 명화집>으로 이름만 들어도 알 수 있는 동·서양 유명 화가가 남긴 그림을 엮은 책이었다. 미술관에서 직접 그림을 보기 힘드니 편하게 집에서 보면 얼마나 좋냐며 자신의 결정에 의미를 부여했다.아내는 한동안 돋보기를 들고 명화 감상에 열중했다. 그림 감상에 동원된 나는 의미 없는 감탄사를 연발하며 아내의 예술 활동에 동참했다. 그것도 잠시 자신의 존재를 두꺼움과 무게감으로 과시한 명화 책은 얼마 지나지 않아 생명을 다했다. 이제는 더 이상 찾지 않는 쓸쓸한 과거의 유물로 집안 어두운 구석 한 자리를 차지하고 있다.아내에게는 엉뚱함만 있었던 것은 아니었다. 사람에 대한 애틋함도 많았다. 숱 많은 머리에 평소 짧은 머리를 즐겼던 아내가 어느 날 머리를 기른다고 했을 때 "왜! 갑자기 머리를 기른다고 하지?"라며 의아했으나, 소아암 환우에게 머리카락을 기부하겠다는 이야기를 듣고 마음으로 응원했다.즐겨하던 파마도 하지 않고 치렁치렁한 긴 머리로 무더위를 겪으며, 머리를 감고 꼼꼼하게 말리는 모습을 지켜볼 때마다 '오지랖 넓은 사람이 이번엔 제대로 사고를 쳤구나!'라는 안쓰러움도 함께 했다. 처음 해보는 긴 머리카락의 불편을 마다하지 않고 어린아이를 위한 것이라며 소중하게 관리했다.아내는 2년이라는 긴 시간을 인내했고, 항암 과정의 부작용으로 탈모를 겪게 되는 소아암 환우의 가발 제작을 위한 작은 마중물을 제공했다. 한 줌 정도의 적은 머리카락이지만 타인을 위한 배려는 한 아름의 가치가 있지 않을까? 생각에 괜스레 흐믓하다.그동안 내가 하기 싫은 일은 남도 싫을 것이라는 생각으로 살아왔다. 내가 좋아하는 일은 남에게 좋은 일이 될 수도 있지만 싫은 일이 될 가능성도 무시할 수 없다. 그러나 내가 싫은 일은 대체로 남도 싫어하는 경우가 대부분이었다.따라서 내 마음에 비추어 타인에 대해 행동해 왔다. 바람직하다면 타인에게 도움이 되는 일을 하면 좋으련만 지극히 이기적인 유전자가 선한 행동을 쉽게 허락하지 않는다. 단지 '남에게 폐는 끼치지 말자'라는 최소한의 원칙으로 살아가고 있다.아내의 작은 기부 행위 속에서 나의 소극적인 행동을 돌아보는 소중한 기회가 됐다. 조금의 수고스러움이 타인에게 도움이 된다면 그 또한 해볼 만한 일이라고 생각한다. 엉뚱 발랄한 아내의 '머리카락 기르기' 결심과 기부 행위가 이기적 유전자를 지닌 나의 마음 한쪽을 비집고 들어와 여러 가지 생각을 하게 한다.