은퇴 후 월급으로 받는 '재미', 한둘이 아닙니다

큰사진보기 ▲글쓴이의 오마이뉴스 시민기자 명함 ⓒ 곽규현 관련사진보기

"선생님, 은퇴하시고 요즘 뭐 하세요?"

"기자해요. 시민기자."

"그래요. 대단하시네요. 월급은 얼마나 받으세요?"

"많이 받아요. 너무 많아서 돈으로는 계산할 수 없는 '재미'로 받아요. 성과급은 기사 등급에 따라 현금으로도 받고요."

큰사진보기 ▲오마이뉴스에 등록되어 있는 글쓴이의 기자방 ⓒ 곽규현 관련사진보기

시민기자로 글을 쓴 지가 딱 2년이 지났다. 재작년 3월, 30여 년의 교직 생활을 은퇴하고 새로운 인생을 시작한 나는, 내 나름의 인생 2막 계획을 세우고 있었다. 글쓰기는 그 계획 중에서도 핵심이었다. 글을 어디에다 어떻게 쓸 것인가?과거 10여 년 동안 여러 신문에 독자투고와 독자칼럼을 썼던 경험을 살려 가능하면 신문에 글을 쓰고 싶었다. 이리저리 탐색하다가 만나게 된 것이 <오마이뉴스> '시민기자'이다. 일반 독자가 아니라 기자로서 글을 쓸 수 있다니 이보다 더 가슴 뛰게 하는 일이 있을까 싶었다.설레는 마음으로 서둘러서 시민기자 회원 가입을 하고 활동을 시작했다. 그 시간이 어느새 2년, 초보 딱지를 떼고 명함까지 신청하여 받았다. 명함은 간혹 취재 목적으로 나를 소개할 때 적절히 활용한다.나름대로 꾸준히 활동하면서 시민기자다운 관록이 붙어가고 있다. 명함 없는 '선생님'에서 명함 있는 '기자님'으로 거듭났다. 가끔 내 사정을 잘 모르는 옛 동료나 지인을 만나면 한 번씩 이런 대화가 오간다.이렇게 말하면 대개 농담인지 진담인지, 믿기지 않는다는 듯이 웃는다. '시민기자'에 대해 간단한 설명을 곁들이면, 그제야 제대로 알아듣고 고개를 끄덕인다. 사실 나는 시민기자를 하면서 느끼는 '재미'가 한둘이 아니다.재미 하나. 우선 글감을 찾는 재미다. 내가 글을 쓰는 분야는 주로 사는 이야기다. 가끔 은퇴 전 내가 몸 담았던 교육이나 정치, 사회 분야의 글을 쓰기도 한다. 사는 이야기가 주를 이루다 보니, 의미 있는 글감을 찾기 위해 나의 일상이나 주변에서 일어나는 일을 세심하게 눈여겨본다.자연스럽게 하루하루를 되돌아보게 되고, 주변 사람들의 삶도 그냥 지나치지 않는다. 예전에는 무심하게 넘어갔던 현재의 건강한 삶이 얼마나 소중한지 깨닫는 기회도 된다. 사회 전반에서 일어나는 사회현상에 관해서도 관심을 가지고 시대 흐름을 살펴본다. 나와 주변 사람들의 삶, 사회현상들의 유기적인 연관성과 변화를 따라가며 살펴보는 재미가 쏠쏠하다.재미 둘. 머리를 굴리고 글을 쓰는 재미다. 글감이 정해지면 그 글감으로 글을 어떻게 쓸지 머리를 이리도 굴리고 저리도 굴리고 마음껏 굴려본다. 굴리는 데는 때와 장소를 가리지 않는다. 밥 먹을 때도, 화장실에서도, 잠자리에서도 굴린다. 꿈속에서도 굴리는 꿈을 꾼다.몰입해서 이리저리 굴리다 보면 글감으로 글을 쓸 방향이 어느 정도 정해진다. 그런 다음에는 본격적으로 글을 쓰는 재미에 빠진다. 생각에 잠겨서 글을 써 내려가는 시간이 즐겁고 행복하다. 글 한 편을 쓰고 나면 작품 하나를 완성한 듯 마음이 뿌듯하다.이렇게 머리를 굴리면서 글을 쓰니까 우울할 틈이 없다. 은퇴 후 글을 쓰기 전에는 때때로 우울감에 젖을 때가 있었다. 오마이뉴스에서 시민기자로 활동하면서 우울한 기분은 사라지고 또 하나의 새로운 취미를 즐기고 있다. 계속 머리를 굴리고 글을 쓰는 재미에 빠져서 살면 언제 닥칠지 모르는 치매 예방에도 도움이 되지 않을까.재미 셋. 기사 채택 과정을 지켜보는 재미다. 완성된 글을 편집부로 송고하면 기사로 채택될지 어떨지 그 과정을 지켜봐야 한다. 내 글의 제목이 생나무글 게시판에 올라가고 에디터의 검토를 거치는 동안 몇 번이나 생나무글 게시판을 들락날락, 내 글이 기사로 살아남을지 어떨지 검토받는 기분이 조금은 긴장되면서 설렌다. 결국 생나무로 판정되면 기사로 세상에 나오지 못하고 쓸쓸히 퇴장하는 내 글과 함께 내 마음도 착 가라앉는다. 초보 시민기자는 이런 쓴맛을 보면서 관록 있는 시민기자로 성장해 간다.생나무를 피해 살아남으면 다음에는 어떤 등급을 받을지 지켜보는 재미가 기다린다. 잉걸, 버금, 으뜸, 오름 4등급. 내 글은 어떤 등급을 부여받을까? 이번에는 상위 등급에 대한 기대가 꿈틀거린다. 채택된 것만 해도 좋은데, 상위 등급 욕심까지 생긴다.검토중을 거쳐 상위 등급으로 가는 길목, '배치대기' 상태가 뜨면 뿌듯한 기분은 하늘을 찌른다. 드디어 에디터의 손을 거쳐 고쳐지고 다듬어진 내 글은 등급에 따라 적절하게 오마이뉴스의 한 자리를 차지한다. 따끈따끈한 기사의 모습으로 세상에 나와 독자를 만난다. 내 글이 시민기자가 아니었다면 어디 가서 이런 빛을 발하겠는가.재미 넷. 독자들의 반응을 살피는 재미다. 세상에 기사로 나온 내 글을 얼마나 많은 사람들이 읽으며, 공감해 주는가를 보는 것도 즐겁다. 조회수가 많아지고 공감 수가 늘어날 때마다 시민기자로서 자부심도 커진다.독자들의 댓글도 일일이 읽어본다. 간혹 악성 댓글에 마음을 상하기도 하지만, 공감하고 격려하는 댓글에서 더 큰 힘을 얻는다. 때로는 합리적으로 비판하는 댓글이 나 자신을 되돌아보며 더욱 발전하게도 한다. 독자들의 반응이 저조하면 다음에는 심기일전, 더 좋은 기사를 쓰겠다고 마음을 다잡는 기회로 삼는다.재미 다섯. 원고료를 받고 쓰는 재미다. 내가 쓴 글은 등급에 따라 원고료가 주어진다. 소액이지만 조금씩 쌓이다 보면 제법 적지 않은 금액이 된다. 2년 동안 85건의 기사가 게재되고 받은 원고료가 170만 원 정도 된다. 10만인 클럽 가입비로 쓰고 쌓인 원고료가 150만 원 정도. 송금받기는 했으나 아직 쓰지 않고 통장 계좌에 들어 있다.이 돈으로 가족들에게 아낌없는 사랑을 베풀어 준 아내에게 선물을 해 주고 싶다. 그리고 조금 더 쌓이면 어려운 환경에 처한 아이들에게도 조금이나마 도움을 주고 싶다. 내 글로 받은 원고료가 누군가에게 의미 있는 선물이나 도움이 된다면 그보다 더 뜻깊은 일이 있을까.이 모든 재미가 시민기자가 됨으로써 누리는 것들이다. 앞으로도 이런 재미를 계속 누리고 싶다. 나는 오늘도 행복한 '시민기자'로서 삶의 현장을 눈여겨보며 머리를 굴리는 재미에 빠진다.