강릉 물부족 사태, 저수지만 11개인데 '한 곳'만 바라본 게 문제였다

녹색빛으로 물든 지도 위에 점들이 고르게 흩어져 있다. 그 한가운데, 유독 붉게 타오르는 지점들이 눈길을 사로잡는다. 무려 11개의 크고 작은 붉은 점, 강원도 동해안의 관문이자 수많은 이들이 찾는 도시 강릉의 저수지들이다.
다른 지역이 비교적 안정을 유지하는 동안, 강릉만이 '위기'라는 이름으로 붉게 물들어 있다. 그 붉음은 단순한 색의 변주가 아니다. 물 부족의 심각성을 알리는 경고이자, 장기화된 가뭄이 드리운 그림자다.
이 붉은 표식은 생활과 농업 그리고 관광까지 뒤흔들고 있는 강릉의 갈증을 상징한다. 동시에 우리가 직면한 물 위기의 현실을 묵묵히 증언하고 있다.
이 지도는 한국농어촌공사 용수정보시스템의 실시간 계측 결과다.
강릉은 12일 현재 오봉댐 저수율이 11.6%를 기록했다. 하루 전보다 0.2%p 더 줄어든 수치다. 상황은 이미 '위기' 단계다. 이대로라면 격일제 급수를 넘어, 물 공급 전면 중단까지 내몰릴 수 있다는 우려가 커지고 있다.
소방차와 군 차량, 헬기, 해경 함정까지 동원돼 전쟁을 방불케 하는 급수 작전이 이어지고 있지만 역부족이다. 쏟아붓는 물줄기에도 불구하고 저수량은 계속 줄어들고 있다.
이는 강릉시 인구의 80%가 도심에 집중되어 있고, 그 생활용수의 87%를 오봉저수지에 의존하기 때문이다. 특히 관광 성수기에는 생활 인구가 더 늘어나면서 저수율 하락에 더욱 영향을 미친다.
강릉의 11개 저수지 중 오봉저수지는 전체 유효 저수량의 약 50%를 차지할 만큼 핵심적인 역할을 맡고 있다. 그러나 현재 저수율은 다른 저수지에 비해 가장 낮은 수준을 기록하고 있으며, 그 심각성이 드러난다.
오봉댐에만 매달린 물관리 정책의 민낯
강릉시는 그동안 생활용수 대부분을 오봉저수지에 의존해왔다. 그러나 이번 가뭄으로 저수량이 바닥을 드러내면서, '한 곳만 바라본 물 관리'의 취약성이 여실히 드러났다.
만약 오봉저수지가 오염이나 준설 문제로 인해 물 공급이 중단된다면 사실상 대안이 없다. 이에 따라 분산된 저수지들을 연계해 다원화된 수자원 관리 체계를 마련하고, 이번 기회에 강릉의 물 정책 전반을 근본적으로 재설계해야 한다는 지적이 제기된다.
11일 전화 통화에서 최광희 가톨릭관동대 교수는 "특정 댐에 지나치게 의존하는 방식은 위기 대응에 취약하다"라며 장기적 안목에서 수자원 관리의 패러다임 전환이 필요하다고 강조했다. 그는 또 "물 부족은 단순히 자연재해가 아니라 인위적 관리 실패에서 비롯될 수 있다"라며, 체계적이고 지속 가능한 대책 마련을 촉구했다.
강릉은 이미 2002년 태풍 루사 때 오봉저수지 붕괴 위험으로 인해 시민들이 대피하는 아픈 경험을 겪은 바 있다. 이번 사태는 그때의 교훈을 다시금 환기시키고 있다.
강릉, 11개 저수지와 하천, 3개 석호… 수자원 밀집 지역의 역설
사실 강릉은 도시 규모에 비해 결코 수자원 기반이 부족한 곳이 아니다. 백두대간을 축으로 강릉 지역에는 총 11개의 저수지와 3개의 석호가 분포해 있다. 지도상 붉은 점(저수율이 낮을수록 붉은색으로 표기됨)으로 표시된 이들 수자원은 강릉 전역에 걸쳐 있으며, 점의 크기가 상대적으로 큰 것은 저수 용량이 크다는 것을 의미한다. 이는 강릉이 강원 동해안 지역 중 유일하게 대형 수자원이 밀집된 지역임을 보여준다(관련기사: 바로 앞에 저수지 있는데"... 강릉 농민들의 분노
).
강릉의 저수지와 석호는 북쪽 주문진 향호에서 시작해 남쪽 옥계까지 이어지는 지리·환경적 특성을 잘 보여준다. 주요 수자원으로는 향호(주문진읍), 신왕(연곡면), 사기막(사천면), 경포(죽헌동), 오봉(성산면), 동막·칠성(구정면), 장현(장현동), 언별·풍호(강동면), 옥계(옥계면) 등이 있다.
강릉은 오대산, 대관령, 삽당령에서 흘러내린 물줄기가 주문진 신리천, 연곡천, 사천천, 둔섬강, 주수천, 남대천 등으로 이어지며 풍부한 하천망을 이루고 있다. 여기에 11개의 저수지와 3개의 석호가 더해져 충분히 견고한 수자원 네트워크를 구축할 잠재력을 지니고 있다.
그러나 인구의 80%가 도심에 집중되면서 전체 용수의 87%를 오봉저수지에 의존하는 구조적 한계가 드러나고 있다. 다양한 수자원을 보유하고도 실질적으로는 한 곳에 기대는 취약한 물 관리 체계가 이번 가뭄으로 적나라하게 드러난 셈이다.
"강릉 곳곳의 물줄기, 생활용수 대안 될 수 있다"
강릉 시민들은 곳곳에 분포한 저수지와 석호가 제대로 활용되지 못하는 현실에 강한 아쉬움을 드러내고 있다.
강릉 시민 김병수(57세)씨는 "강릉이 이렇게 물난민 신세가 될 줄은 상상도 못 했다. 저수지와 계곡이 풍부한데 왜 생활용수로 전환하지 못하는지 답답하다"라고 말했다.
또 다른 시민은 "강릉 전역에 저수지가 많은데, 필요할 때 생활용수로 공급한다면 큰 문제가 없을 것이다. 오봉저수지에만 매달리는 것은 이해할 수 없다"라며 "저수지들은 핏줄처럼 이어져 있으니 적극적으로 활용해야 한다"라고 강조했다.
오봉저수지의 한계
오봉저수지는 대관령과 삽당령을 비롯해 능경봉, 제왕산, 화란봉, 서득봉 등 주변 산에서 흘러내린 물을 모아 저장한다. 그러나 저수지 뒤편 임야에 과도하게 난 산림도로는 물 저장 기능을 떨어뜨리고, 산사태 위험을 높인다는 지적이 나온다.
또한 '침엽수 위주의 숲은 강수 보존력이 떨어져 수자원 확보에 한계가 있다'고 전문가는 말한다.
이규송 강릉원주대 교수는 기자와 한 전화 통화에서 "오봉저수지가 본래 기능을 다하려면 임도를 정비하고, 수종을 활엽수 위주로 전환해야 한다"라고 강조했다.
도암댐, 수력발전에서 지역 갈등의 뇌관으로
도암댐은 본래 수력발전을 목적으로 건설되었으나, 발전 방류로 인해 남대천과 강릉 앞바다의 수질 오염 문제가 불거지면서 시민 반발이 커졌고, 결국 2001년 발전이 중단됐다. 그러나 물길이 차단된 뒤에는 또 다른 문제가 이어졌다. 댐에 고여 있던 오염물질이 영월과 정선을 흘러 동강으로 흘러들어가 생태계가 훼손되고, '생명의 강'이라 불리던 하천이 점차 죽어갔다.
이와 동시에 도암댐의 물길은 수십 년 동안 내륙으로만 공급되었고, 정작 가까운 강릉은 단 한 번도 직접적인 공급을 받지 못했다. 이러한 구조적 모순은 영월·정선 군민과 환경단체가 꾸준히 문제를 제기하는 배경이 되었고, 강릉에서는 물 부족 사태가 발생할 때마다 대체댐으로 도암댐을 활용하자는 주장이 반복적으로 제기됐다. 그러나 이 과정은 늘 찬반 논란으로 이어지며 지역 갈등의 불씨가 되었다.
더 큰 문제는 수질 안정성이다. 장기간 발전이 중단되고 흐름이 차단되면서 댐 내부에는 퇴적물과 오염물질이 쌓여 녹조로 뒤덮이며 녹색 물결을 이루고 있다. 이런 상황에서 '비상 방류'를 추진하는 것은 단순한 물 부족 해소를 넘어 주민 안전과 환경 훼손에 대한 새로운 논란을 불러올 수 있다.
현장을 둘러본 사람이라면 이 물이 안전하다고 판단하기 어렵다. 게다가 지금까지 한국수력원자력이 신뢰할 만한 수질 데이터를 충분히 공개하지 않아, 환경단체와 지역 주민들의 불신을 키운 결과를 낳고 있다.
결국 도암댐 문제는 단순한 물 공급 여부를 넘어 지역 간 형평성, 환경 보전, 그리고 사회적 갈등이 복합적으로 얽힌 사안이다. 건설 당시부터 대안 없는 에너지·수자원 정책의 산물로 지적되어온 도암댐은, 이번 강릉 물 부족 사태 속에서 또다시 그 한계를 드러내고 있다.
저수지와 석호, '위기 대응 수자원'으로 재정립해야
이번 사태를 계기로 강릉의 수자원 관리체계 전면 재검토가 필요하다는 목소리가 높다. 특히, 권역별로 분산된 11개의 저수지는 해당 지역에서 최소한의 생활용수를 공급할 수 있도록 관리 시스템을 보완해야 한다는 것이다.
전문가들은 "농업용수 목적의 저수지라도 비상시에는 시민 생활용수로 전환할 수 있는 연구가 필요하다"라며 "저수지의 수질 관리, 취수 시설 보완, 송수관망 연결 등 장기적 대책이 마련돼야 한다"라고 강조한다.
강릉의 3대 석호인 경포호와 주문진 향호 등은 음용수로 활용하기에는 한계가 있지만, 위기 상황에서는 생활용수나 산업용수로 활용할 방안이 연구될 필요가 있다.
한편, 관광 정책과 지자체 세수 확보에만 치중한 결과, 본래 자연환경을 보전해야 할 풍호 지역은 사라지고 그 자리에 골프장이 들어섰다. 이는 강릉의 물 정책이 얼마나 허술했는지를 보여주는 대표적 사례로 평가된다.
이규송 교수는 현재와 같은 물 위기 상황에서 풍호의 물도 충분히 활용할 수 있었는데도 강릉시가 관광 정책에만 치중한 결과 골프장으로 매립돼 회복이 불가능한 상태가 되었다고 지적했다. 그는 또한 석호가 지닌 생물자원의 가치를 제대로 인식하지 못한 데 따른 결과라며 아쉬움을 드러냈다.
위기를 기회로… "분산형 물 관리 체계" 필요
강릉시가 이번 물 부족 사태에서 얻어야 할 교훈은 명확하다. 특정 저수지에만 매달리는 방식이 아니라 분산형 물 관리 체계를 구축하는 것이다. 저수지·하천, 석호·지하수 등 강릉이 가진 수자원 기반을 새롭게 정비하고, 평시와 위기 상황을 구분해 운영할 수 있는 체계를 마련해야 한다.
물은 생존의 문제이자 지역의 미래와 직결된다. 이번 사태를 단순한 '재난의 기록'으로 남겨서는 안 된다. 강릉시가 다시는 같은 위기를 반복하지 않도록 저수지와 석호를 포함한 다원적 물 관리 정책을 세우고, 오봉저수지 의존에서 벗어난 지속 가능한 물 관리 체계를 확립할 수 있을지 주목된다.