강릉 물부족 사태, 저수지만 11개인데 '한 곳'만 바라본 게 문제였다

▲석두봉과 두리봉에서 흘러나온 물은 도마천으로 합류하며, 주변 지역의 농업용수와 저수지로 이어지는 중요한 수자원 역할을 한다. 이 물줄기는 강릉시 수자원 네트워크에서 작은 저수지와 하천을 연결하는 핵심 경로 중 하나로, 지역 용수 공급의 안정성에 기여한다. ⓒ 진재중