이순신 장군이 "국가가 오른팔을 잃었다"고 탄식한 장군

녹도진성지를 여러 번 답사했는데 최종 답사일은 지난 9일이다. 충장공 정운 장군 동상 사진이 잘못 삭제되어 빗속을 뚫고 운전해 답사 후 다시 찍었다. 그래서 그 사진만 흐리다.

큰사진보기 ▲바다정원녹동항과 무지개다리로 연결된 인공섬으로 바다 위를 걷는 기분 만끽! ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지.도로와 나란히 세워져 있는 성곽 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지 입구트럭들이 주차해 있어 쉽게 눈에 띄지 않는다 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지 홍살문 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지 숲길 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성에서 바라본 녹동 앞 바다의 아름다운 풍경 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍충사 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲충렬공 이대원 장군 동상 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲충렬공 이대원 장군 영정 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲충장공 정운 장군 동상 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지에 조성된 수군 동상 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지에 피어있는 배롱나무꽃 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲충장공 정운 장군 영정 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍충사에 함께 모셔진 충렬공 이대원 장군과 충장공 정운 장군 영정 ⓒ 윤현정 관련사진보기

<충무전서>를 읽을 때마다 녹도만호 정운의 일을 보고서 일찍이 크게 감탄하지 않은 적이 없었다. 이 사람이 부산 해운대의 전투를 하지 않았다면 명량의 대첩과 당포의 전승이 어찌 있을 수 있겠는가. 막 해가 질 무렵 어둠이 깔리는데 노를 저어 먼저 올라가서, 바다를 가로막고 있는 적선이 대항할 수 없게 하고 난 뒤에 정운 자신은 전사하였다.



이처럼 충성스럽고 용맹스러운 장수는 역사책을 찾아봐도 어깨를 나란히 할 만한 자가 드물다. 그런데 이 일을 정운이 해낸 것이다. 오직 한 가지만의 절개를 위해, 비분강개하여 충무공을 권면하여 흥기 시킨 사람이 바로 이 사람인데, 다만 하찮은 신분에 미천하여 드러나지 아니하여 아직도 시호 내려주는 은전을 받지 못했으니, 법 집행에 결함이 있었다고만 말할 수 있겠는가. - <정조실록> 권 45, 22년 7월 19일

큰사진보기 ▲녹도진성지 현충탑 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹도진성지벽화 ⓒ 윤현정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에만 실립니다. 전 국민이 손에 손을 잡고 꼭 현장 답사하여 올바른 역사 의식을 함양하기를 기대합니다.

녹동항에서 무지개다리를 건너 바다정원을 산책한다. 조그만 인공섬으로 주위가 바다로 둘러싸여 있어 먼 바다로 나가지 않고도 바다 한가운데 붕 떠서 산책하는 기분을 느낄 수 있다. 잠시 쉬어갈 수 있는 의자들도 배치되어 있어 힐링하기 그만이다.산책하다 보니 녹동항 뒤로 검푸른 우거진 숲이 눈길을 끈다. 초가을 햇볕이 따가운 데다 시간 여유도 있고 해서 '공원인가?' 생각하고 발길을 옮긴다.찻길 옆 숲이 우거진 언덕은 성곽이 도로와 나란히 이어져 있고 성곽이 끝나는 부분 도로변에는 트럭과 승용차가 뒤섞여 줄줄이 늘어서 있다.그런데 이럴 수가? 가까이 다가가 보니 트럭들 사이에 홍살문이 서 있고 홍살문 좌우에 녹도진성지, 흥양수군길과 고흥 10경 안내판 등이 늘어서 있는 게 아닌가.녹동항을 처음 방문한 때가 1990년이고 그 후 여러 차례 다녀갔는데 녹동항 코앞에 녹도진성지가 있는 줄을 이제야 알다니! 첫 번째 놀라움이다. 도로 가장자리에서 바로 시작되는 경사진 돌계단을 오른다.숲길을 올라가 성곽 앞에 서자 시원한 바람이 얼굴을 스치며 파란 바다에 크고 작은 섬들이 아기자기하게 자리 잡고 있다. 아름답고 평화롭고 여유롭게 보이는 저 섬들에도 사람이 살고 있을까 생각하니 어딘지 모를 정겨움과 그리움이 젖어든다.녹도진성은 성종 21년(1490) 10월에 축조된 만호진성이다. 현재는 성내에 대부분 건물이 들어서 있고 경작으로 훼손되어 전체적인 위치나 형태는 파악할 수 없다.녹도진성에 올라 제일 먼저 만나는 유적이 충렬공 이대원 장군과 충장공 정운 장군을 배향한 쌍충사다. 쌍충사 뒤편에 두 장군을 기념하는 공원이 조성되어 있다.충렬공 이대원 장군은 1553년 평택시 포승읍 내기리 정문동에서 태어났다. 1586년 녹도만호가 되었는데 다음 해인 1587년 2월 10일 녹도 앞바다 손죽도에 왜군 전함 18척이 쳐들어왔다.이대원은 급박한 상황에서 전라좌수사 심암에게 보고할 겨를이 없이 적장을 사로잡고 왜적들 목을 베어 큰 승리를 거두고 개선했다(제1차 손죽도왜변). 이때 심암이 그의 전공을 빼앗으려 했으나 이대원이 말을 듣지 않자, 심암은 앙심을 품는다.2월 17일, 왜군이 며칠 전의 패배를 설욕하고자 작심하고 대규모 함대를 이끌고 손죽도 해상으로 다시 쳐들어왔다(제2차 손죽도해전). 이대원이 청하기를 "날이 저물고 준비가 불충분하니 다음날 진격하자" 하였으나 심암은 병졸 백여 명을 주며 억지로 적과 싸우게 했다.이대원은 3일간 적과 싸우며 본영에 구원 병력을 요청하였으나 감감무소식이었다. 결국 왜적은 장군을 돛대에다 매달고 항복할 것을 강요했으나 장군이 오히려 큰 소리로 꾸짖자, 칼로 난도질했다. 그때 이대원은 22세의 청년이었다.이대원에 대한 표창은 순국하시고 80여 년이 지난 뒤인 현종9년(1668), 병조참판으로 추증되었고 이후 선조가 녹동에 사당을 지어 인근 주민들에게 향사하도록 하였는데 이것이 쌍충사의 전신인 이대원 사당이다.장군이 손죽도 해상에서 순국하자 손죽도 사람들이 그의 시신을 거두어 마을 남쪽 뚝박골에 매장했다고 전해진다. 주민들은 사당을 짓고 춘추로 제사 지내며 중수를 거듭하며 손죽도 충렬사를 지키고 있다. 심암은 이대원이 순국한 지 44일 만인 4월 4일 한양 당고개에서 처형 당했다.그로부터 3년 뒤 정운이 녹도만호로 부임하였다. 정운은 1543년(중종 38) 영암군 옥천면(현 해남군 옥천면 대산리) 건교촌에서 출생하였다. 7세 때(1550년) 평소 차던 칼에 정충보국貞忠報國 네 글자를 새겼다. 그는 불의에 굽힐 줄 몰랐던 성품 때문에 재관 10년 동안에 세 번씩이나 관직을 버렸을 만큼 강직한 무장이었다.한마디로 인품과 기개가 이순신 장군과 꼭 닮은 장군이었다. 다행히 뒤늦게 류성룡이 그의 재능을 알고 선조에게 천거하여 임진왜란을 1년 앞둔 시점이자 그의 나이 49세 되던 해에 녹도만호로 발탁되었다.다음해 4월 14일 왜군이 조선을 침략했다. 이 소식이 전라좌수영에 전해진 것은 다음 날인 15일 일몰 시각이었다. 전라좌수사 이순신은 전라우수군과 합세한 이후에 출전할 태세를 취하고 있었다. 전라좌수군 지휘부의 대체적 여론이 "우리가 우리 지역을 지키기에도 부족한데 어느 겨를에 타 도에 부언할 겨를이 있겠는가"라고 하여 경상우수영 관내에 진군하는 것을 반대하는 목소리가 높았다.전라좌수군의 출전 예정일이었던 4월 30일을 넘긴 후 3일이 지나서도 이순신은 출전령을 내리지 않고 있었다. 전군이 수영 앞바다에 열진한 상태에서 전라우수군이 내도하기를 기다리고 있었기 때문이다.5월 3일, 정운은 이순신에게 "적이 이미 영남지방을 도륙하고 있는 바 영남도 우리 땅이요, 호남도 우리 땅인데 어찌 먼 나라 남의 일 보듯이 하고만 있겠는가" 하면서 곧바로 출전할 것을 주장하였다. 정운은 비록 이순신 휘하에 있었지만, 그는 이순신보다 무과의 6년 선배였고 나이 또한 2년 위였다.새벽에 조선수군은 돛을 높이고 출전 옥포에 이르렀을 때 50여 척의 적선이 둔박하고 있음을 발견하고도 아무도 적을 공격할 엄두를 못 하고 있을 때 정운이 북을 울리며 노를 재촉 화살처럼 적진을 향해 돌진하여 갔다. 적은 이 기세에 기겁하여 육지로 도망쳐 올라갔고 정운은 이들 배를 불사르고 그 위세가 등등하였다.이어서 적정赤亭의 싸움에서나 한산섬의 승첩 등의 이순신의 풍공위락은 정운의 계략이었고 지도紙島의 적을 큰 바다로 끌어내어 큰 공을 세우게 한 것도 또한 정운의 꾀였다. 9월 1일 단 하루 만에 끝난 부산포 해전에서 전라좌수군이 주축을 이룬 조선수군은 1백여 척의 적선을 깨뜨리는 큰 전과를 올렸다. 그러나 항상 투철한 충의로 뛰어난 용맹을 떨쳐왔던 정운이 이 해전에서 전사했다. 공의 나이 50이었다.이순신은 정운이 "끝까지 믿을 수 있는 장수였다"고 애통해 하며 "국가가 오른팔을 잃었도다"라고 탄식하였다. 이순신은 선조에게 이대원의 사당에 정운을 함께 배향하여 그의 충의를 높이자는 장계를 올렸다. 이에 따라 이대원을 모시고 있던 사당에 정운을 추가로 모시게 되면서 사당의 명칭을 쌍충사로 바꿨다.개혁 군주 정조는 "이순신이 충무공이 된 까닭은 곧 정운의 공 때문이라 할 수 있다"라고 그의 충의와 전공을 높이 재평가하여 그 후손들을 등용하고 정운을 병조판서로 추증하고 충장忠壯 시호를 내렸다.바다와 섬과 숲이 어우러진 고흥의 아름다운 풍경과 맑고 깨끗한 앞 바다에서 건져 올려 요리한 감칠 맛 나는 해산물 음식에 넋을 잃었던가. 충무공 이순신 장군에 필적한 훌륭한 장군인 충장공 정운을 이제야 비로소 찾아내다니! 부끄럽기도 하고 보람차기도 한 탐방길을 마친다.