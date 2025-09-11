에어컨 끄고 창문 연 날, 깻잎 팍팍 넣은 가을 반찬

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'언제쯤 가을이 오려나? 오기는 할까...'

큰사진보기 ▲도시락 가게의 창문을 활짝 열었더니 가을 햇빛이 쏟아져 들어온다. ⓒ 임경화 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 동네 청개구리 문화놀이터의 먹거리 부스를 설치한 모습이다. 내가 하는 일이 동네 일에 도움이 된다면 기분 좋은 일이다. ⓒ 임경화 관련사진보기

생각하던 날들의 연속이었다. 그런데 입추를 지나, 처서 그리고 백로에 다다르자 거짓말처럼 아침 기온이 20도에 머문다. 요즘은 새벽 시장에 가기 위해 집에서 나설 때 맞닥뜨리는 초가을 공기가 상큼 발랄해 저절로 기분이 좋아진다.올 여름은 후텁지근하고 때로는 쏟아지는 소나기로 매일 시장 가는 길이 고역이었다. 야채 시장은 매일 하루가 다르게 가격이 고공 행진이었다.너무 더워서 작물들이 말라 죽거나 장맛비에는 채소들이 쓸려 내려가 초록 푸성귀가 귀했다.비싼 야채들 가운데 저렴하고 좋은 나물 거리를 찾기도 어렵고 또 만들어도 고온다습한 기온에 쉽게 상하니 나물 반찬은 여간 신경이 쓰이는 게 아니었다. 뭘 하기도 힘든데 뭔가 매일 만들어야하니 도시락 가게의 여름은 그야말로 고역이었다.주방에선 출근부터 퇴근까지 에어컨과 선풍기 3대를 '풀가동' 하다 보니 매달 전기요금 폭탄을 면치 못했다. 재료비도 비싸고 전기요금 등 지출은 많은데 매출은 따라와 주지 못했다. 너무 더워 밥맛을 잃어버린 고객들의 입장을 이해 못하는 건 아니지만, 그래서 올 여름은 더 길게 느껴졌다.그런데지난 10일 아침엔 처음으로 에어컨을 켜지 않고 창문을 활짝 열었다. 가게 전면 유리 벽에 창문을 내고 그 밑에 화분을 두었는데 햇빛이 비추니 그야말로 그림 같은 풍경이 펼쳐진다. 기분 좋게 시작한 이날의 도시락은 닭갈비 도시락이다.닭고기를 냄새 나지 않게 삶는 것이 관건이다. 남편은 녹차 팩과 쌀뜨물을 이용한다. 우선 닭고기를 깨끗이 씻어 쌀뜨물에 담가 두고 물을 끓일 때 녹차팩을 한 웅큼 넣고 녹차물을 우린다. 물이 끓어 오르면 닭고기를 삶아 건져 낸다. 찬물에 한번 씻어 내면 잡내도 이물질도 없어진다.나는 닭갈비 양념을 만든다. 고추장을 듬뿍 양푼에 뜨고 진간장과 물엿, 간마늘과 생강 가루를 넣어 고루 섞는다. 고춧가루, 후추, 굴소스를 넣고 고춧가루가 풀리기를 기다린 다음 참기름을 넣어 윤기를 낸다. 양배추와 양파, 당근을 미리 썰어 놓고 매운맛 청양고추와 대파도 어슷 썰어 놓는다.그리고 가장 중요한 가을 깻잎을 씻어 준비한다. 닭갈비 양념에 고기를 버무려 야채와 함께 초벌로 익힌 다음 들깨 향 가득한 깻잎을 잔열에 휘리릭 볶아내면 근사하고 맛있는 닭갈비가 완성이다. 매콤한 맛을 잡아 줄 진한 미역국과 배추김치, 미역줄기 볶음, 소시지 야채볶음, 우엉 조림 그리고 계란프라이를 넣으니 꽉 찬 도시락이 만들어졌다.그리고 한 가지 일이 더 있었다. 더운 방학을 끝내고 우리 동네 청개구리놀이터가 다시 개장했다.초등학생부터 중학생까지 동네 활동가들과 함께하는 청소년 문화 놀이터의 야식을 준비 해야 한다. 상반기에 아이들에게 가장 인기 있었던 메뉴라며 치킨마요 덮밥을 주문하셨다.고슬고슬한 밥과 미역국, 배추김치와 김자반 볶음, 계란 범벅을 밑반찬으로 준비했다. 그리고 닭가슴살을 삶아내 튀김을 입혀 바삭하게 튀긴 다음 깍뚝 썰기로 썰어 커다란 용기에 담았다. 점심 장사를 마무리 하고 출장 준비를 했다.만들어둔 반찬과 밥, 국 외에도 챙길 게 많다. 밥솥과 국솥에 아이들이 좋아하는 노란색 도시락 용기와 수저, 반찬 담을 집게, 국자까지. 우리의 흰색 '다마스'에 차곡차곡 싣고 동네 초등학교 운동장에 도착했다.아이들이 벌써 모여들기 시작했다. 청년 활동가들과 만들기 체험부스에는 봉사자 분들도 와 계셨다. 운동장 한편 치킨마요 덮밥을 배식 하기 위한 먹거리 부스를 배치했다. 잠깐 선선해진 저녁 공기를 들이마셨다가 내쉬니 기분 좋은 피곤함이 몰려왔다. 조금 있으면 아이들이 하나둘씩 몰려와 도시락을 나눠 먹으며 좋아할 생각을 하니, 새벽부터 저녁까지 정신없이 바빴지만 내가 하는 일이 동네에도 도움이 된다 싶어 할 만했다.이제 '진짜 가을'이 오면, 가을 제철 메뉴로 가득 채워질 행복한 만찬 도시락을 기대하시라.