제주 노형동, '제주 역사 바로 알기' 탐방 성료

제주 4.3평화기념관에서 단체 사진

제주시 노형동이 관내 중학생들을 대상으로 '제주 역사 바로 알기 역사문화유적지 탐방'을 성공적으로 마쳤다. 노형동과 노형동주민자치위원회가 공동 주관한 이번 탐방은 지난 10일, 지역 청소년들에게 제주의 항일 정신과 현대사의 아픔을 직접 체험하는 뜻 깊은 시간을 선사했다.'2025 노형동주민자치위원회 인센티브 사업'으로 진행된 이번 행사에는 노형중학교 학생, 교사, 노형동 주민자치위원 등 100여 명이 참여했다. 참가자들은 조천만세동산과 제주4.3평화기념관을 차례로 방문했다.고광수 노형동장은 "지역 역사 이해는 미래 주역들의 성장에 필수적"이라며 "이번 탐방을 통해 제주에 대한 자긍심과 올바른 역사관을 정립하길 바란다"고 말했다. 문상수 주민자치위원장도 "학생들이 제주의 역사를 느끼고 애향심을 고취하도록 지속 지원하겠다"고 덧붙였다.오후 12시 50분부터 시작된 탐방은 먼저 조천만세동산에서 진행됐다. 참가자들은 해설사의 설명을 통해 일제강점기 항일 독립운동 성지인 이곳의 역사적 의미를 되새겼다. 순국선열에게 묵념하고 강인한 항일 항쟁 역사를 배우며 선열들의 숭고한 정신을 마음속에 새겼다. 특히, 많은 제주인이 기미년 독립만세운동에 참여하며 민족의 독립을 위해 헌신했음을 알 수 있었다.이어 참가자들은 제주4.3평화기념관으로 이동, 해설사의 설명으로 4.3 사건의 비극과 아픔, 희생자들의 넋을 기렸다. 학생들은 제주 역사의 큰 상처이자 기억해야 할 4.3 사건을 깊이 이해하며 숭고한 평화의 가치를 되새겼다.참가 학생은 "교과서로만 배우던 역사를 직접 보니 생생했고, 조천만세동산에서는 선열들의 용기에 감동, 4.3평화기념관에서는 아픈 역사를 바로 알 수 있었다"고 소감을 전했다.노형동 관계자는 "이번 탐방이 학생들에게 역사를 올바로 인식하고 애향심을 키우는 중요한 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 이러한 지역 역사 탐방 프로그램을 활성화하여 더 많은 학생들이 참여하도록 노력하겠다"고 했다.