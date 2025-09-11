메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
제주 노형동, '제주 역사 바로 알기' 탐방 성료

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

강원제주

25.09.11 09:20최종 업데이트 25.09.11 09:20

제주 노형동, '제주 역사 바로 알기' 탐방 성료

노형중 학생·교사·주민자차위원 등 100여 명 참여

원고료로 응원하기
노형동주민자치위원과 노형중학교 학생들의 단체사진 제주 4.3평화기념관에서 단체 사진
노형동주민자치위원과 노형중학교 학생들의 단체사진제주 4.3평화기념관에서 단체 사진 ⓒ 김성관

제주시 노형동이 관내 중학생들을 대상으로 '제주 역사 바로 알기 역사문화유적지 탐방'을 성공적으로 마쳤다. 노형동과 노형동주민자치위원회가 공동 주관한 이번 탐방은 지난 10일, 지역 청소년들에게 제주의 항일 정신과 현대사의 아픔을 직접 체험하는 뜻 깊은 시간을 선사했다.

'2025 노형동주민자치위원회 인센티브 사업'으로 진행된 이번 행사에는 노형중학교 학생, 교사, 노형동 주민자치위원 등 100여 명이 참여했다. 참가자들은 조천만세동산과 제주4.3평화기념관을 차례로 방문했다.

고광수 노형동장은 "지역 역사 이해는 미래 주역들의 성장에 필수적"이라며 "이번 탐방을 통해 제주에 대한 자긍심과 올바른 역사관을 정립하길 바란다"고 말했다. 문상수 주민자치위원장도 "학생들이 제주의 역사를 느끼고 애향심을 고취하도록 지속 지원하겠다"고 덧붙였다.

AD
오후 12시 50분부터 시작된 탐방은 먼저 조천만세동산에서 진행됐다. 참가자들은 해설사의 설명을 통해 일제강점기 항일 독립운동 성지인 이곳의 역사적 의미를 되새겼다. 순국선열에게 묵념하고 강인한 항일 항쟁 역사를 배우며 선열들의 숭고한 정신을 마음속에 새겼다. 특히, 많은 제주인이 기미년 독립만세운동에 참여하며 민족의 독립을 위해 헌신했음을 알 수 있었다.

이어 참가자들은 제주4.3평화기념관으로 이동, 해설사의 설명으로 4.3 사건의 비극과 아픔, 희생자들의 넋을 기렸다. 학생들은 제주 역사의 큰 상처이자 기억해야 할 4.3 사건을 깊이 이해하며 숭고한 평화의 가치를 되새겼다.

참가 학생은 "교과서로만 배우던 역사를 직접 보니 생생했고, 조천만세동산에서는 선열들의 용기에 감동, 4.3평화기념관에서는 아픈 역사를 바로 알 수 있었다"고 소감을 전했다.

노형동 관계자는 "이번 탐방이 학생들에게 역사를 올바로 인식하고 애향심을 키우는 중요한 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 이러한 지역 역사 탐방 프로그램을 활성화하여 더 많은 학생들이 참여하도록 노력하겠다"고 했다.


#노형동주민자치위원회#노형동

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김성관 (sungkwan817) 내방

17년 차 사회복지사입니다. 사람다움, 사람내음, 사람살이를 삶의 중심 가치로 삼으며 현장에서 사람과 세상을 잇는 일을 해왔습니다. 현재 제주사회복지신문 ‘나도 칼럼리스트다’와 국제뉴스에 칼럼을 연재하고 있습니다. 사회복지를 넘어 사람을 이야기하는 글을 쓰고자 합니다.

이 기자의 최신기사제주 보목동 자리돔 축제에서 눈에 띈 것

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초