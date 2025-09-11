제주 로망 흔드는 '물가 지옥', 지역화폐로 벗어나 봅니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"제주 물가는 지옥 같다."

큰사진보기 ▲탐나는전 실물카드는 언제나 내 손아귀에 들어있다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

"아이 둘 먹을거리만 챙겨도 서울 살 때보다 지출이 더 많아요. 자연은 풍성해도 지갑은 점점 가벼워집니다."

"아이 둘 학원비만 해도 매달 백만 원이 넘어요. 신용카드로 결제할 땐 늘 부담이었는데, 탐나는전으로 결제하면 십만 원 가까이 환급돼요. 이게 얼마나 큰 힘이 되는지 몰라요."

제주살이를 시작한 부모들이 가장 먼저 하는 하소연이다. 관광객이 모르는 생활인의 장바구니는 늘 무겁다. 하지만 올해 9월, 제주지역화폐 '탐나는전' 포인트 적립률(캐시백)이 13%로 확대(종전 10%)되면서 표정이 달라졌다. 시장에서 장을 보고, 카페에서 커피 한 잔을 사며 생활비 절감을 체감하는 순간, 로망은 다시 힘을 얻는다. 생활비 지옥이라던 제주살이, 지역화폐가 현실을 바꿔 놓고 있다.제주살이를 시작하면 가장 먼저 마주하는 건 물가다. 관광객은 여행 며칠 중 "밥값이 비싸다" 정도를 말하지만, 이 곳에서 살아가는 나 같은 부모들에게는 매일의 장바구니가 전쟁이다. 육지보다 비싼 채소, 추가 비용이 붙는 온라인 배송, 관광지 다운 높은 커피 가격. 도시 부모들이 꿈꾸던 '제주 로망'은 장 보는 순간 허물어진다.서울에서 제주로 이주한 한 엄마의 말이다. 풍경이 아무리 멋져도 장바구니 앞에서는 웃을 수 없었다. 이 숨통을 틔워주는 게 바로 제주지역화폐 '탐나는전'이다. 휴대전화 앱을 통해 충전 후 체크카드처럼 사용할 수 있다. 신용카드 포인트 적립률이 0.5~1%에 불과한 걸 생각하면, 지역화폐의 13% 캐시백은 압도적이다. 제주 엄마들에게 탐나는전은 이제 선택이 아니라 생존 수단이다.탐나는전 혜택을 가장 적극적으로 활용하는 건 단연 제주 엄마들이다. 장바구니 지출도 크지만, 실제로는 학원비 결제가 가장 큰 무기다. 많은 엄마들이 매달 탐나는전에 충전해 학원비를 낸다. 그러면 결제액의 13%가 캐시백으로 돌아온다.제주에 사는 한 엄마의 말이다. 교육비처럼 금액이 큰 지출에서 얻는 절감 효과는 무시할 수 없는 수준이다. 그래서 많은 엄마들에게 탐나는전은 단순한 생활비 절약 카드가 아니라 '교육비 생존 카드'이다. 이제 제주 엄마들 사이에서 "쿠폰 앱보다 탐나는전", "신용카드보다 탐나는전"이라는 말이 자연스럽다. 충전하고 쓰기만 해도 확실한 캐시백이 돌아오기 때문이다.탐나는전은 가계부만 지켜주는 게 아니다. 사용처가 연매출 10억 원 이하 가맹점(구매한도는 70만 원)으로 제한돼 있어 자연스럽게 동네 상권을 살린다.시장 상인들은 "탐나는전 덕분에 손님이 늘었다"고 말한다. 소비자는 캐시백을 얻고, 상인은 매출을 얻는 구조다. 특히 제주 전통시장과 동네 가게는 탐나는전 이용 덕을 톡톡히 보고 있다. 엄마들은 절약을 넘어 "지역 가게를 지지하는 소비"라는 점에서 보람을 느낀다. 대형마트가 중심이던 육지 생활과 달리, 제주는 탐나는전 덕분에 소비 자체가 지역과 연결된다.또 탐나는전은 제주도민 만을 위한 것이 아니다. 제주를 찾는 여행객도 앱을 통해 발급·충전해 사용할 수 있다. 전통시장, 음식점, 카페, 기념품 가게 등 다양한 가맹점에서 결제가 가능하며, 도민과 동일하게 캐시백 혜택이 적용된다.숙박·렌터카·식비 등으로 큰 비용이 드는 제주 여행에서 13% 캐시백의 효과는 작지 않다. 실제로 온라인 커뮤니티에는 "제주 여행할 때 탐나는전 꼭 챙기라"는 후기가 자주 올라온다. 여행객에게는 숨은 절약 카드, 도민에게는 생활경제의 버팀목. 탐나는전은 이제 제주살이와 제주 여행 모두에서 없어서는 안 될 존재가 됐다.도시 부모들이 그리던 제주 로망은 흔히 바다와 숲에서 뛰노는 아이 모습이다. 하지만 실제로 부모가 체감하는 로망은 더 소박하다. 장바구니에서 캐시백이 돌아올 때, 학원비 결제에서 10만 원 가까이가 환급될 때, 그 순간 부모들은 "그래도 살아볼 만하다"는 위안을 얻는다.탐나는전은 육아와 생활비에 쫓기는 부모들에게 현실적인 숨통을 열어주는 장치다. 생활비 지옥이라던 제주살이가 탐나는전으로 조금은 달라졌다. 로망은 풍경에서 완성되는 게 아니다. 부모의 한숨이 미소로 바뀌는 순간, 그것이야말로 제주살이의 진짜 힘이다.