먹과 벼루가 우수하니 글씨와 그림이 남다르네

8월 17일에서 20일까지 중국 황산에 다녀왔다. 하루는 황산에 올라 서해와 천해(天海)를 중심으로 기이한 소나무(奇松)과 괴상한 바위(怪巖)을 살펴보았다. 하루는 황산 시내 문화유산을 살펴보았다. 돌아오는 길에 항저우(杭州)에 들러 서호(西湖)와 만송(萬松)서원을 둘러보았다. 이번 답사의 주제는 황산과 항저우의 자연유산과 문화유산이다.

휘주 사람들은 상업을 통해 얻은 부를 문화와 예술에 투자했다. 글씨와 그림에서 절강파 아래 신안화파라는 휘주 지역의 유파를 만들었다. 이처럼 서화에서 특징을 나타낸 것은 이곳에서 생산되는 먹과 벼루가 우수했기 때문이기도 하다. 명·청시대 먹을 만든 명인 8명이 있는데, 그중 대부분이 휘주 사람이다. 명나라 때 나소화, 정군방, 방우로, 소격지, 청나라 때 조소공, 왕근성, 왕절옥, 호개문이 유명하다. 먹은 종이, 붓, 벼루와 함께 문방사우에 속한다.벼루는 4대 명연(名硯)이 있는데 그중 하나가 휘주의 흡연(歙硯)이다. 흡연이 용미산(龍尾山) 석재로 만들기 때문에 용미연이라 불리기도 한다. 당나라 때부터 이름이 알려졌으며, 소동파(蘇東坡) 미불(米芾) 같은 시인이 흡연의 우수성을 찬양했다. "매끈해 먹물을 거부하지 않고, 붓이 마르지 아니하며, 쇳소리가 나면서도 옥 같은 덕을 지녔다." 휘주의 먹과 벼루를 이용해 쓰여진 글씨와 그림이 전시실 곳곳에 걸려 있다. 서예 작품은 행서와 전서가 많은 편이다.신안화파로 불리는 그림은 안휘성과 절강성 사람들의 인품과 기질에 바탕을 두고 있다. 송나라와 원나라 때부터 이어진 고졸하면서도 담백하고 그윽하면서도 냉철한 스타일을 보여준다. 명나라와 원나라를 거쳐 근대 황빈홍(黃賓虹)에 이르러 웅혼하고 중후하면서도 화사한 화풍을 보여준다. 황빈홍은 시, 서예, 전각, 그림에서 일가를 이뤄, 남쪽에 황빈홍이 있다면 북쪽에 제백석이 있다(南黃北齊)고 말할 정도였다. 황빈홍은 특히 산수화에 능했다. 황산의 가파른 계단과 웅장한 기암괴석을 그린 그림이 유명하다.휘주 사람들은 생활용품에서도 칠기와 도자기 같은 고급의 제품을 사용했다. 휘주 칠기는 전통공예품이자 장식품으로 유명하다. 당나라 때 시작되어 남송 때 나전칠기가 황실에 바쳐질 정도였다. 소가죽에 옷칠하기, 나전 상감 후 옷칠하기, 조각을 새긴 후 화려하게 칠하기 등 수십 가지 기법이 있다고 한다. 칠기의 제작 기법과 이론에 관해 명나라 때 황성(黃成)이 지은 <옷칠 장식 기록>(髹飾錄)이 남아 있다. 휘주의 칠기장식 기법은 2008년 국가 무형문화유산 목록에 등재되었다.휘주 사람들은 또 명차를 생산했고 예술성 있는 다기를 만들어 차문화를 이룩해 냈다. 중국의 10대 명차 중 휘주에서 생산되는 것이 세 개나 된다. 기문(祁門) 홍차, 황산 모봉(毛峰), 태평 후괴(猴魁). 그것은 휘주 지역에 신령스럽고 수려한 산수와 자연이 있기 때문으로 여겨진다. 기문 홍차는 이현(黟縣)의 기씨 문중에서 만든 홍차로 향기가 독특해 홍차 중 영웅호걸로 불린다. 황산모봉은 녹차로 황산 높은 봉우리에서 수확하는 작설차다. 태평 후괴는 황산의 태평호반(太平湖畔) 후갱(猴坑) 지역에서 생산되는 녹차다.이들 차의 향을 느끼고 맛을 음미하는 다기와 주전자 등이 청나라 때 많이 만들어졌다. 그 때문인지 색깔과 문양이 화려한 청화백자와 철사백자가 많다. 다완은 받침과 뚜껑이 있다. 주전자는 모양이 다양하고 색깔과 문양이 화려하다. 부유한 휘상들이 사용했기 때문으로 보인다. 그리고 이들 차를 마시는 휘주 다도 역시 안휘성의 무형 문화유산이다. 다도의 핵심은 향기를 통해 정신이 맑아지고, 맛을 음미함으로써 몸이 맑아지며, 분위기를 즐김으로써 마음이 맑아지는 것이다. 다도에는 무려 13가지 절차가 있다고 한다.판화와 전각은 중국에서 그림보다 선호되는 예술 장르다. 휘주 판화의 기원은 당나라 때부터 만들어진 서각(書刻)이다. 명나라 중기에 번성하게 되었고, 명나라 말기 만력제와 순치제 때 전성기를 맞았다. 대표 판화가로 정운붕(丁雲鵬)이 있다. 그는 처음 왕희지체를 공부하고 문징명의 화풍을 배웠다. 그리고 동기창과 교유하면서 그로부터 화제와 찬문을 받을 정도로 가까이 지냈다. 그는 산수화와 인물화에 능했고, 불교와 도교를 주제로 하는 종교화도 즐겨 제작했다고 한다. 그 때문에 달마도, 육조도(六祖圖) 같은 작품을 남겼다.그를 이어 호왈종(胡曰從)이 인쇄업자와 협력해 다색인화 기법을 도입했다. 그는 사군자와 돌 등에 명암과 색채를 넣어 거의 실물과 같은 인쇄물을 만들어낼 정도였다. 그러므로 판화가 그를 통해 사업이 될 수 있었다. 이처럼 휘주의 문인화가들이 판화 제작에 참여하면서 회화의 이론, 기법, 형식이 판화에 적용되었다. 이것이 휘주 판화가 중국 전통 판화에 가져온 혁신이다. 이곳에는 이들 판화가들이 제작한 판목과 인쇄된 책자가 함께 전시되어 있다.전각은 크게 보면 서각이다. 그래서 휘파 전각 또는 휘주 서각이라는 말을 사용한다. 전각 예술 역시 명나라 가정제와 만력제 때 발달했다. 전각을 좁은 의미에서 인장(印章) 조각을 말하기도 한다. 하진(何眞)과 같은 전각예술가들이 붓으로 글씨를 쓴 다음 칼을 사용해, 정제되어 있으면서도 생동감 있는 서각을 완성했다. 이곳에는 인장과 함께 종이에 찍은 전각이 전시되어 있다.휘주의 건축은 외형과 색깔이 독특해서 멀리서도 그 특징을 파악할 수 있다. 휘주 사람들은 목구조를 바탕으로 돌과 벽돌을 사용해 내부 공간이 넓고 지붕이 높은 건축을 완성했다. 그것은 송나라 때부터 도입된 고가보 방식의 건축방식 때문에 가능해졌다. 비교적 넓은 공간에서는 기둥 위에 보(梁枋)를 놓고, 그 위에 짧은 기둥을 세워 층층이 쌓는 고가보 구조를 사용했다. 이러한 목구조 결구방식 모형이 박물관에 전시되어 있다.그리고 벽은 마두장(馬頭墙)을 사용해 고저 차이로 인한 입체감과 위엄을 느낄 수 있다. 2층의 마두장이 일반적이지만, 지위와 부(富)에 따라 3층, 5층까지 지을 수 있다. 그러므로 5층의 경우에는 대형 주택에 어울린다. 회반죽을 바른 벽, 높은 용마루와 처마, 기와지붕, 마두장, 아름다운 조각이 조화를 이뤄 독특한 휘주 건축을 만들어내고 있다. 패방과 사당을 세워 가문을 빛낸 조상을 숭배하고 기리기도 한다.한나라 때 이현후(黟縣候)를 지낸 방저(方儲)의 사당 패방에는 성스러운 가르침을 보여주는 글씨가 새겨져 있다. '즐거움을 좋아하고 선을 베풀라(樂善好施)'는 문구가 인상적이다. 휘주의 웅장한 건축을 보려면 휘주고성, 패방군이 있는 포가(鮑家) 화원, 당모(唐模) 옛 마을, 잠구민택(潜口民宅), 정감(呈坎) 팔괘촌(八卦村)을 찾아가야 한다. 그리고 옛 모습을 더 잘 간직하고 있는 고촌락을 찾으려면 이현에 있는 서체촌과 굉촌을 방문해야 한다. 서체촌과 굉촌은 2000년 유네스코 세계유산이 되면서 휘주 고건축을 대표하는 마을이 되었다.휘주 삼조는 건축에 아름다움을 더하기 위해 만든 정교하고 세밀한 조각 장식이다. 벽을 이루는 벽돌에 인물, 곤충, 물고기, 꽃, 새, 팔보, 골동품, 기하학적 무늬 등을 새겨넣는다. 나무 조각은 난간과 아치, 기둥, 창틀에 주로 하게 되며, 장식성이 뛰어나다. 조각 기법은 선각, 저부조, 고부조, 투각 등 다양하다. 석조 조각은 사당, 패방, 연못, 화원, 조벽(照壁), 해태나 사자 같은 수호동물에 사용된다. 용과 봉황 같은 상상의 동물이 새겨지기도 한다. 부조와 투각 그리고 환조로 이루어진다.후이저우 고대 주택의 처마, 문간, 창틀 아래에는 벽화가 그려져 있다. 벽화 역시 석조 조각, 벽돌 조각, 목조 조각과 마찬가지로 휘주 건축의 일부가 된다. 유교 사상을 그림으로 표현하거나 부귀와 영화를 기원하는 그림을 그려 넣곤 한다. 이들 벽화는 벽면 장식으로 가치와 의미가 있다. 휘주 건축은 멀리서 보면 흰벽과 검푸른 기와가 두드러진다. 거기에 마두장이 더해져 담백하면서도 엄격한 권위를 보여준다.