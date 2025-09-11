해린, 햇살에 반짝이는 물결처럼... 이성호 40주년 풍물굿 공연

큰사진보기 ▲이성호 해린 포스터이성호의 해린 공연 포스터 ⓒ 김옥성 관련사진보기

"굿으로 사랑받는 사람이 되거라."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김옥성 님은 교육희망네트워크 상임대표, 하늘씨앗교회 목사입니다. 이 기사는 창에도 실립니다. 어린시절 배운 풍물이 평생 이길을 가게 만든 후배 이성호, 우리 하늘씨앗지역아동센터 아이들도 10년째 풍물교실을 하고 있는데 미래의 우리 아이들의 모습을 꿈꾸어 봅니다.

나는 대학 시절, 흥사단 아카데미에서 성호를 처음 만났다. 내가 2학년, 그는 1학년이었다. 학교도 달랐고 나이 차이도 있었지만, 그는 늘 흥이 넘치고 붙임성 있는 후배였다. 엠티를 가든, 시위 현장에 서든, 언제나 누구보다 열정적으로 뛰어들었다.그러다 나는 노동운동에 뛰어들며 현장으로 갔고, 긴 세월 동안 소식이 끊겼다. 다만 간간이 "수원에서 풍물을 계속한다더라, 문화운동을 한다더라"는 이야기를 들을 뿐이었다. 그러던 어느 날, 민예총 사무청장인 후배 강욱천과 함께 광화문에서 다시 만났다. 머리 희끗희끗한 모습, 35년 만의 재회였다. 막걸리 한잔을 기울이며 나눈 반가움이 아직도 생생하다. 이번 '해린(海鱗)' 40주년 기념 공연은 그 후배의 길을 다시 확인하는 자리였다.공연의 문을 연 것은 진도북놀이였다. 전남도무형문화재 고(故) 김길선 선생께 사사한 그의 북놀이는 단순한 장단이 아니었다. 다양한 가락과 춤사위 속에 40년 세월의 무게와 단단함이 배어 있었다. 함께 인연 맺고, 함께 성장하며, 풍물로 세월을 버텨낸 이야기가 북소리마다 묻어났다.그 북소리는 단순한 흥겨움이 아니었다. 마치 예배당 안에서 울려 퍼지는 성가처럼, 억눌린 마음을 풀어내는 해탈의 장단이었고, 하늘을 향한 기도의 고백 같았다. 북소리 하나하나가 사람들의 억눌린 삶을 풀어내며, 영혼을 자유롭게 하는 하느님의 신명으로 터져 나왔다.이어진 산천거리는 스무 살 청년 시절부터 그가 걸어온 길을 잘 보여주었다. 황해도굿의 산천거리를 불러내며, 장작불과 산천의 맑은 정기를 굿청으로 모셔오는 소리 속에 이성호의 삶이 겹쳐졌다. 거리와 광장, 무대를 가리지 않고 사람들 곁에 서서 소리를 내고, 그들의 삶을 담아내던 세월이 굿소리로 다시 살아났다.그 소리는 위로였고, 응원이었으며, 동시에 영혼을 일깨우는 말씀 같았다. 굿판의 소리는 결국 사람을 살리는 소리요, 하느님이 주시는 새로운 호흡과도 같았다. 그 안에서 우리는 땅과 하늘이 맞닿는 신비, 영적 초월의 울림을 들을 수 있었다.부포춤이 펼쳐졌을 때, 성호의 스승 나금추 선생의 말씀그 가르침을 이성호는 온몸으로 살아냈다. 춤사위와 장단이 하나 되는 순간, 굿은 단순한 연희가 아니라 사람을 향한 사랑임을 알 수 있었다. 그 춤사위는 마치 성령 안에서 자유롭게 흔들리는 영혼의 몸짓 같았다. 삶터굿패가 함께 쌓아온 38년의 세월이 무대 위에서 흩날리며 꽃처럼 피어났다.마지막 터의 판굿은 성호 혼자의 것이 아니었다. 풍물굿패 삶터 식구들, 전국의 예술인들, 그리고 민중과 함께 지켜온 세월이었다. 대보름 지신밟기에서 세월호와 촛불, 군산 팽나무까지. 억압과 죽임에 맞서고, 사라져가는 생활 풍습을 되살리며, 산 자와 죽은 자의 넋을 어루만져 온 굿판이 한자리에 펼쳐졌다.그 판굿은 단순한 흥의 자리가 아니었다. 살아남은 자들의 눈물과 죽은 자들의 넋이 함께 어우러진 영적 제단이었고, 그 위에서 울려 퍼지는 신명은 곧 하느님 나라의 평화와 정의를 미리 맛보게 하는 축복이었다.'해린'은 지승 스님이 성호에게 지어주신 이름이라 했다. 바다 물결 위에 햇살이 반짝이는 모습, 겉으로는 잔잔해 보이지만 그 안에는 파도와 빛이 함께 어우러져 있다는 뜻이다. 이성호의 40년은 바로 그 물결 같았다. 광장과 거리에서 파도를 일으키면서도, 그 속에 햇살 같은 위로와 희망을 전해온 삶.나는 공연장을 나서며 대학 시절 만났던 흥 많은 후배 성호를 다시 떠올렸다. 여전히 신명 나고, 여전히 열정적인 굿쟁이. 무엇보다도 사람을 사랑하고, 굿으로 세상을 밝히는 예인으로 살아온 이성호.돌이켜보면, 그가 걸어온 길은 어린 시절부터 몸에 새겨진 배움의 힘이 얼마나 큰 지를 보여준다. 북을 잡고, 소리를 익히고, 몸짓을 배운 그 어린 시절의 경험이 결국 평생을 살아내는 힘이 되었다. 교육은 머리로만 배우는 지식이 아니라, 몸과 가슴으로 새겨지는 살아있는 배움이어야 한다는 것을 이성호의 길이 증명해 준다.이제 우리의 몫은 분명하다. 우리 아이들에게 우리의 것을 온전히 전수하여, 전국의 학교마다 아이들의 신명이 힘차게 울려 퍼지게 하는 일이다. 그 배움이야말로 평생을 살게 하는 힘이며, 하늘과 땅과 사람이 함께 어우러지는 참된 배움의 잔치다.다시 한번 성호의 40년을 축하하며, 앞으로도 햇살에 반짝이는 물비늘처럼 세상을 빛내는 길을 걸어가길 기원한다. 그것은 곧 해탈의 춤이며, 우주가 우리 모두에게 주는 온전한 자유의 길, 초월의 신명이 이 땅의 아이들에게도 전수되기를 기원한다.