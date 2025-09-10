"가스라이팅"됐다는 문상호, "지만 쏙 빠지고"라는 노상원

큰사진보기 ▲왼쪽부터 노상원 전 정보사령관, 문상호 정보사령관. ⓒ 권우성·유성호 관련사진보기

"그 전화를 받기 직전에 노 전 사령관과 통화하고 있었다. 제가 아무래도 이게 비정상적이고, 내키지 않다보니까 내색을 했던 것 같다. 제가 반응 안 하고 퉁명스럽게 하니까 노 전 사령관이 '너 나 못 믿냐? 너 나 못 믿어? 내가 너한테 나쁜 거 시키겠냐'고 분위기가 고조된 상태였다. '아닙니다' 답변 드렸는데 '좀만 기다려. 장관이 전화할 거야. 장관 전화 받아봐' 했다. 그런데 5분, 10분 안 됐는데, 저도 깜짝 놀랐는데 비화폰으로 장관님 전화가 울리는 거다. 그래서 전화를 받게 됐는데 장관님 말씀이 '노상원 잘 도와라'였다. 저는 대량 탈북 상황에 대해서 준비하려는데 잘 도우라는 의미로 받아들였다."

"사실 계엄이 일어날 상황이 없었지 않았나. 저도 정보사령관이니까, 군사적으로 그런 상황이 없으니까 황당했다. 그런데 그 다음주(11월 17일 안산 상록수역 인근 롯데리아 회동)에 만났을 때 '이거 계엄 같은데' 생각했다. (노 전 사령관이) '선관위 가서 내가 조사하면 다 얘기할 거야' 이런 얘기를 했다."

큰사진보기 ▲12.3 비상계엄 선포 이틀 전인 12월 1일 노상원 전 정보사령관과 문상호 정보사령관이 만나 계엄을 모의한 것으로 알려진 경기도 상록수역 인근의 롯데리아 매장. 이날 두 전현직 사령관은 정보사 소속 대령 2명을 햄버거집으로 불러 '중앙선관위 전산 서버를 확인하면 부정선거 증거를 확보할 수 있을 것'이라는 지시를 한 것으로 전해졌다. ⓒ 김지현 관련사진보기

- 노종래 변호사 "증인 입장에선 황당했다는 것이지 않나. 계엄이라는 게 지금 세상에 말이 되는 소리인가. 그런 상황인데 피고인(노상원)은 무슨 야구방망이가 어떻고, 이런 소리까지 나왔다는 것 아닌가. 그런데 (직속 상관인) 장관이나 정보본부장에게 왜 확인을 전혀 안 했는가."

- 문상호 전 사령관 "확인을 했으면 제가 이 자리에 없었겠죠. 그때 당시에는 세뇌나 가스라이팅이란 표현이 정확한지 모르겠지만, (노 전 사령관이 저와) 계속 소통하면서 그런 생각 자체를 못했다."

- 이현복 부장판사 "계엄이 실제로 안 일어날 가능성이 많다고 생각한 게 맞는가. 증인은 (노 전 사령관으로부터 '상황이 있으면 선관위에 가야한다'고 들은) 11월 9일 직후부터 '계엄은 반드시 일어나겠구나'란 점을 확신한 상태로 이후 대처했을 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데."

- 문상호 전 사령관 "확실하게 계엄이 일어날 것이란 생각은 없었다. 왜 없었냐면, 11월 9일 선관위 부정선거 얘기가 나오기 전부터 (노 전 사령관은) 부정선거 얘기를 수차례 했다. '되게 편향돼 있구나. 예비역들이 모여서 정치관여하고 다니는구나' 이런 과정이 있다가 11월 9일 선관위 얘기가 나왔다. '너무 나간 거 아냐? 너무 극단적이다'라는 생각을 했고, 원래 성격 자체가 그런 부분이 있었기 때문에 새롭거나 그렇지 않았다."

- 오승환 검사 "일련의 일을 겪으면서, 피고인이 한 일을 봤을 때, 피고인은 법정에 와서 (김용현 전 장관의) '심부름꾼, 전달자, 참모'라고 하는데 그런 생각이 드는가."

- 문상호 전 사령관 "단순 전달자는 아니었다고 생각한다."

문상호 전 정보사령관이 10일 법정에 나와 12.3 비상계엄 당시 정보사의 선관위 출동과 관련해 김용현 전 국방부 장관의 지시와 노상원 전 사령관의 세뇌에 "어쩔 수 없이 따랐다"고 주장했다. 노 전 사령관은 "지만 쏙 빠지고"라며 분개하는 모습이었다.두 사람은 계엄 전부터 긴밀하게 연락해오며 정보사 요원들을 선관위에 투입할 준비를 해온 혐의를 받고 있다. 이날 재판(서울중앙지방법원 형사합의21부·재판장 이현복 부장판사)은 이와 관련해 내란특검이 노 전 사령관을 개인정보보호법 위반 등으로 추가기소한 사건이다. 문 전 사령관도 같은 혐의로 추가기소됐고, 현재 구속 중이다. 그럼에도 그는 증언을 거부하기보다는, 당시 상황을 설명하며 '불가피했음'을 강조했다.문 전 사령관이 처음 노 전 사령관으로부터 '명단'을 요구받은 것은이었다. 그는 "고 했다"며 "일단 앞에선 '알겠습니다'라고만 형식적으로 대답했다"고 말했다. 노 전 사령관은 10월 중순경 아예 김봉규·정성욱 대령을 정해서 '두 사람에게 요원 선발을 시키라'고 했다. 문 전 사령관은 ""이고, "못마땅했다"고도 했다.그래서 문 전 사령관은 특별히 '명단'을 염두에 두지 않았다고 말했다. 그런데 10월 14일 김용현 국방부 장관으로부터 한 통의 전화가 왔다.문 전 사령관은 "제가 접근 가능한 정보 내에선 (대량탈북 징후가) 없었다"면서도 "상부에서 정말 민감한 것이면 공유 안 한 경험이 있었기 때문에 혹시 그런 것 아닌가(생각했다)"고 말했다. 그럼에도 노 전 사령관이 '보안유지'를 강조하고 그의 신분 자체가 민간인이었기 때문에 "저도 의구심이 많았다"라며 "이상했다", "정상적이지 않았다"는 표현을 반복했다. 그러다가 11월 9일 '너네가 상황이 발생하면 선관위에 가야 한다'는 노 전 사령관 말을 듣고 '계엄'을 떠올렸다고 했다.하지만 문 전 사령관은 "좀 황당하고 받아들이기 어려웠기 때문에 사실 집중해서 세세하게 듣지 않았다"고 했다. 그는 12월 1일 롯데리아 회동에서 노 전 사령관으로부터 '계엄'이란 단어를 처음으로 명확하게 들었을 때도 휴대전화에 지시사항을 메모하는 시늉만 냈다고 주장했다. 문 전 사령관은 "한편으론 걱정하는 마음이 있었지만 (노 전 사령관이) '양치기 소년'이었던 적이 한두 번 있었다"며 "잘 대비하라고 했는데 아무 일도 없었다"고 얘기했다.그럼에도 문 전 사령관은 요원 선발, 선관위 출동 준비 등 노 전 사령관의 지시를 이행했다. 재판장 이현복 부장판사는 "증인이 말하는 상황이 쉽게 납득이 안 간다"고 말했다. 문 전 사령관은 "장관님 직접 지시가 저한테는 가장 큰 부분이었다"면서도 "(노 전 사령관의 엄포에도) 아무 일이 없는 상황이 수차례 있다보니까 아무리 장관님 지시라고 하지만 계엄이 일어난다는 것 자체를 생각할 수 없었다"고 해명했다.문 전 사령관이 이 사건의 핵심 증인이고, 지난해 12월 10일 국회 국방위원회 이후 첫 공개발언인 만큼 스스로 많은 말을 쏟아내느라 내란특검 주신문만 2시간을 넘겼다. 오후 4시 34분, 재판부는 10분만 쉬자고 했다. 그 사이 법정에서 변호인 노종래 변호사와 대화를 나누던 노상원 전 사령관은라며 문 전 사령관 진술이 못마땅한 모습이었다. 노 전 사령관 쪽은 반대신문에서도 이 대목을 집중적으로 파고들었다.문 전 사령관은 "(첫 지시였던) 명단 작성 자체는 행정작업이었다. 그 부분을 간과했다는 후회가 있다"며 "계엄에 대해서는 너무나 황당하고 일어날 수 없는 일이란 생각이 마음 속에 있기 때문에 중간에 멈추지 못하지 않았나 생각한다"고도 얘기했다. 그는 계엄 당일에도 "일어날 만한 상황 자체가 아니란 게 확실했다"며 "(출동팀으로) 선발한 대령과 중령한테도 '상급부대 훈련, 검열이 있다'고 했다. 나중에 대기하다가 철수, 이럴 가능성이 상당히 많다고 생각했다"고 했다.재판부는 여전히 의아해했다.문 전 사령관은 또 "확신을 가질 수 없던 이유가, (노 전 사령관을 도우라는 것은 김용현) 장관 지시였지만"며 "장관이 도와주라고 해서 하긴 하는데, 계엄이 일어날 상황은 제가 아는 정보에선 없었다"고 했다. 다만 ""며 ""이라고 토로했다.문 전 사령관은 노 전 사령관이 장관으로부터 어느 정도 권한을 위임받은 상태로 인식했다고도 주장했다. 그는 "저도 사령관인데, 노상원 전 사령관 말만 듣고, 제가 장관 전화 한 통 받고 중간과정이 없는 상태에서 따랐겠나"라며 "저한테 얘기를 계속 했다. 상부랑 소통하고 있고, 상부에 보고했고, (장관 공관 등이 있는) 한남동에 갔다 왔고, 이런 게 계속 있었다"며 "세부적인 것은 모르지만 상부에서 장관이든, 그 이상이든 뭔가 계획을 갖고 내려오는구나라고 느꼈다"고 했다.노상원 전 사령관은 문 전 사령관을 노려보듯 주시했다.