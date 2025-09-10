오송참사 국조 나온 김영환 '엉뚱한 답변'에, 윤건영 폭발

▲윤건영 더불어민주당 의원이 10일 오후 서울 여의도 국회 행정안전위원회 전체회의에서 열린 청주 오송지하차도 참사의 진상규명과 재발 방지대책 마련을 위한 국정조사에서 증인으로 출석한 김영환 충청북도 도지사에게 "지하차도를 통제하지 않아 참사를 일으킨 충북도가 실종자 수색을 지원하기는커녕 법률 자문을 받았다"라며 "실종자 수색보다 도지사 면피가 우선이었다"라고 지적했다. ⓒ 유성호 관련사진보기