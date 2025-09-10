여성단체 "성폭력 저항 최말자씨 재심 무죄 선고 환영"

자신을 성폭행하려던 가해자의 혀를 깨물었단 이유로 가해자로 몰렸던 최말자(79)씨에게 법원이 61년 만의 재심에서 무죄를 선고하자 여성단체들은 "정당방위 인정은 당연한 결정"이라며 환영했다.
한국여성의전화, 부산여성의전화 등 성폭력 피해자의 정당방위 인정을 촉구하는 여성·시민 사회단체는 10일 부산지방변호사회에서 기자회견을 열어 "성폭력 사건의 잘못된 판결을 바로 잡은 최초의 사례"라며 "피해자와 가해자가 뒤바뀌는 일이 더는 발생해선 안 된다"라고 입장을 밝혔다.
송란희 한국여성의전화 상임대표는 "여성의 정당한 방어행위조차 중상해 등 폭행으로 인지하는 (수사기관, 법원의) 관행은 이제 정말 끝내야 한다"라며 "지난 6월에도 부산의 교제폭력 피해자가 쌍방 폭행을 우려해 저항하지 못하는 사건이 있었다"고 추가 사례를 언급했다.
최씨 재심 결과가 이들에게 도움을 줄 것이라고 본 송 대표는 "오늘의 승리가 역사에 기록돼 더뎌도 좀 더 나은 세상으로 가는 희망의 증표가 될 것"이라며 "아직 국가에 대한 책임을 묻는 일이 남았다. 최말자님과 함께 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"라고 말했다.
배은하 부산여성의전화 성·가정폭력상담소장 역시 "최말자님과 함께한 6년의 시간 중에 가장 기쁜 날"이라며 선고 결과를 크게 반겼다. 배 소장은 "그분은 검찰과 사법부의 잘못을 바로잡기 위해, 평생의 한을 풀기 위해 항고하고 재항고하고 1인시위도 마다하지 않았다"라며 최씨가 포기하지 않고 싸운 덕분에 얻어낸 성과라고 박수를 보냈다.
한국여성변호사회는 성평등과 사법정의를 실현한 소중한 결과물이라며 성명을 냈다. 변호사회는 "성폭력 피해자의 정당방위, 방어권에 대한 과거의 잘못된 판단을 바로잡는 중요하고 의미 있는 선례를 남겼다"라며 "(앞으로) 국가·사법체계가 편견과 성차별적 시선 없이 정의구현이라는 본연의 역할을 다해야 한다"고 추가적인 과제를 강조했다.
또한 최씨의 사례에서 보듯 우리 사회가 성폭력 피해자를 보호하는 데 주력해야 한다는 당부도 던졌다. 사회적 편견과 왜곡된 시선으로 최씨와 같은 억울한 이가 나왔단 점을 꼬집은 변호사회는 "이번 판결을 계기로 성폭력 피해자 등 모든 범죄 피해자가 2차 가해로부터 보호받도록 사회적 인식의 확장이 필요하다"라고 호소했다.
부산지법 형사5부는 이날 최씨가 대법원 재항고 끝에 받아낸 재심 재판에서 "피고인의 행위는 정당방위로 인정된다"라며 무죄를 선고했다. 재판부는 사건 당시 최씨가 가해 남성의 혀를 깨물어 절단한 건 자기 신체, 성적자기결정권에 대한 부당한 침해에서 벗어나려 한 행위라고 판단했다. 1964년 피해 여성을 가해자로 몰아 죄인으로 만들었던 법원이 61년 만에 오류를 수정한 셈이다.
[관련기사]
"최말자가 해냈다" 61년 만에 바로 잡힌 검찰·사법부의 흑역사
https://omn.kr/2f9su
뒤늦게 검찰이 낸 반성문, '성폭행 저항' 최말자씨 무죄 구형
https://omn.kr/2eo6x
성폭행남 맞서 '혀 절단' 최말자씨 사건 재심 결정
https://omn.kr/2c71b
'56년만의 미투' 최말자씨 재심 길 열렸다
https://omn.kr/2bjld
최말자씨 사건, '정당방위' 재심청구 또 기각
https://omn.kr/1v8rg
성폭행 저항했는데 가해자로... 최말자씨 재심청구 나서
https://omn.kr/1nit7
2020년과 1964년 혀 절단 사건... 지금은 맞고 그때는 틀리다?
https://omn.kr/1upk7