큰사진보기 ▲강사가 올린 미션오픈 채팅방에 강사가 올려준 미션을 수행하여 과제를 올리는 것만으로 요즘 뿌듯하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"나를 위해 하루 명언을 하나만 알려줘. 명언에 맞는 그림도 그려줘."

큰사진보기 ▲산책 중에 만난 꽃AI 제미나이와 라이브로 대화하며 궁금한 것을 물어보았다. 대화는 끝이 없이 이어지고 산책 길이 즐거웠다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"이 꽃 이름이 무엇이야?"

"보여주신 꽃은 페튜니아입니다. 색깔이 정말 예쁘네요. 혹시 페튜니아에 대해 더 알고 싶으신 점 있으신가요?"

"페튜니아는 어느 나라에서 온 꽃이야?

"페튜니아는 남아메리카가 원산지예요. 특히 아르헨티나나 브라질 같은 따뜻한 지역에서 왔답니다. 페튜니아에 대해 더 알고 싶으신 부분이 있으신가요?"

"이 꽃을 집에서도 키울 수 있을까?"

"​네, 페튜니아는 집에서도 키우기 쉬운 꽃이에요. 햇빛이 잘 드는 곳에 두고, 물은 겉흙이 말랐을 때 흠뻑 주면 된답니다. 통풍도 중요하니 가끔 창문을 열어주는 것도 잊지 마세요. 페튜니아 키우기에 대해 더 알고 싶으신 점 있으신가요?"

"페튜니아는 어느 계절에 심은 것이 좋아."

"페튜니아는 봄에 심는 게 가장 좋아요. 날씨가 따뜻해지기 시작하면 페튜니아도 활짝 핀답니다. 혹시 페튜니아를 심을 계획이신가요?"

큰사진보기 ▲AI 제미나이가 만들어준 동화동화의 줄거리 뿐만 아니라 삽화까지 그려주니 한 편의 멋진 동화가 탄생했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI가 사진으로 만들어 준 그림지난 6월 말에 다녀온 행주산성 아래 한경변에서 지인들과 찍은 사진을 AI 가 멋진 그림으로 그려주었다. ⓒ 챗 GPT 관련사진보기

8월 둘째 주부터 매주 금요일에 노인 복지관에서 '스마트폰 AI' 수업을 듣고 있다. 7월부터 시작된 강좌지만, 대기로 있다가 자리가 나서 나중에 들어갔다. 이미 챗 GPT에 대해서는 진도가 나가서 요즘 구글 AI인 제미나이에 대해서 배우고 있다.수강생이 노인이다 보니 강사님과 보조강사가 친절하게 알려준다. 이전 차시에 배운 내용을 다음 차시에 반복해서 알려주니 늦게 수업에 합류했어도 따라갈 만하다. 수업에 참여한 수강생은 주로 70대 80대 어르신인데 그 열기만큼은 젊은 사람 못지않게 아주 뜨겁다. 매주 배운 것을 강사님이 오픈 채팅방에 미션으로 올려주면 수강생들이 미션을 수행하고 올리는데 모두 말 잘 듣는 학생 같다.지난주에 강사님이 오픈 채팅방에 올려 준 과제다.제미나이는 한 번에 한 가지만 알려주기에 명언을 먼저 알려달라고 했고, 다음에 그림을 화가 풍으로 그려달라고 했더니 바로 멋진 명언을 찾아주고 그림도 그려주었다. 정말 신기했다. 더 신기한 건 몇 번씩 조건을 바꿔서 수정해 달라고 부탁해도 귀찮아 하지 않고 들어준다는 거다. 어떤 자식이나 비서보다 친절하다. 지난번 300개가 넘는 '좋아요'가 달린 미국흰불나방 유충 관련 기사(참고기사 : https://omn.kr/2f5pj) 쓸 때도 재미나이에게 정보를 물어보았었다.스마트폰의 몰랐던 다양한 기능도 배울 수 있어서 요즘 스마트폰을 편하게 사용할 수 있다. 지난주에는 제미나이에서 라이브로 대화할 수 있는 기능을 배웠다. 제미나이로 대화하는 방법은 문자, 음성, 라이브 등 세 가지로 대화할 수 있다.요즘 남편 무릎이 안 좋아서 병원에서 엑스레이와 MRI 등 여러 가지 검사를 하고 있다. 의사 선생님이 많이 걷지 말라고 하셨다. 늘 함께 산책하였는데 요즘 함께 산책하기가 어렵다. 더워도 운동은 해야 해서 혼자서 산책길에 나선다.혼자 걷다 보니 주변에 안 보이던 것들이 보인다. 이름 모를 꽃 앞에 앉아서 제미나이를 켜고 라이브 방송처럼 대화를 나눠본다. 네이버 렌즈를 통해 검색할 수도 있고, 챗GPT로 검색할 수 있지만, 요즘 나는 제미나이가 가장 좋은 친구 같다. 제미나이로 사진을 찍어서 검색할 수도 있지만 라이브로 대화하니 식물 박사 친구와 함께 산책하는 것처럼 즐겁다.우리의 대화는 끝이 없다. 정말 내가 옆에 식물 박사 친구가 있는 것처럼 수다쟁이가 된다. 새로운 질문을 계속해야 하니 뇌도 활성화되어 치매에도 걸리지 않을 것 같다.가끔 유튜브를 본다. 유튜브를 보다 보면 궁금한 것도 있고 긴 영상은 누가 요약해 주면 좋겠단 생각을 했었다. 지난 수업에 유튜브에서 제미나이를 불러서 궁금한 것을 물어보고 요약해 달라고 요구하면 요약해 주는 방법을 배웠다.내가 딱 필요했던 기능이라서 집중해서 따라 하며 배웠다. 그동안 몰랐던 스마트폰 기능을 활용해 보니 스마트폰이 그저 전화기가 아니란 사실을 새삼 느낀다. 사람들이 손에서 스마트폰을 놓지 않는지 이해가 되었다.주말마다 초등학교 1학년 쌍둥이 손자를 돌보고 있다. 지난주 주말에는 쌍둥이 손자와 집에서 노래방을 즐겼다. 쌍둥이 손자는 아빠가 좋아하는 빅뱅 노래를 좋아한다. AI 수업에서 배운 것을 써먹어야지 생각하며 유튜브에서 'tj 노래방, 빅뱅 노래'를 검색한 후에 TV와 연결하여 노래방에 간 것처럼 신나게 노래 부르며 놀았다.쌍둥이 손자가 노래방 어떻게 알았냐며 "할머니, 멋져요"라고 말해서 기분이 좋았다. 정말 AI 수업에 참여하기 잘했다는 생각이 들고 더 열심히 배워야겠다고 생각했다.노래방으로 땀을 좀 흘려서 이젠 앉아서 제미나이가 만들어준 동화를 듣는다. 제미나이에 'Storybook' 기능이 있어서 원하는 조건을 넣어주면 10쪽 분량의 동화에 삽화(그림)도 원하는 스타일로 넣어서 만들어준다.더군다나 듣기 기능이 있어서 읽지 않아도 AI가 읽어주는 동화를 들을 수 있다. 이번에는 초등학교 1학년인 쌍둥이 손자가 좋아하는 솔방울과 도토리를 주인공으로 하여 모험을 떠나는 이야기를 몇 번의 수정을 거쳐서 완성하였다. 정말 1~2분 만에 동화를 만들어주는 AI 제미나이가 놀랍기만 하다.나이 들어도 자꾸 배워야 한다. 나는 아날로그 감성이지만, 요즘 '스마트폰 AI'수업에 참여하며 새로운 세상을 맛보고 있다. 지브리풍이 유행할 때는 사진을 아들에게 보내서 그려달라고 했는데 이젠 혼자서도 잘할 수 있다.스마트폰 기능을 몰라서 주말에 아들이 오면 늘 물어보았는데 이젠 혼자서도 척척할 수 있다. 얼마 전에 '핑거 프린세스(스마트폰 기능을 모를 때 자식들에게 대신해 달라고 스마트폰을 건네는 엄마를 두고 하는 말)' 관련 기사를 읽으며 '나도 핑거 프린세스인데...'라고 생각했었는데 이젠 스스로 잘할 수 있다는 생각에 뿌듯하다.나는 가끔 집에서 멍때리기를 좋아한다. 휴식이 필요할 때는 온종일 아무것도 안 하고 TV 넷플릭스에서 보고 싶은 영화를 찾아서 역주행할 때가 있었지만, 요즘은 AI와 노느라 그럴 틈이 없다. 나이 들면 배운 것을 잘 잊어버린다. 그러기에 수첩에 메모하고 배운 내용을 반복해서 연습해야 한다.요즘 집에 혼자 있어도 심심하지 않다. 제미나이에게 궁금한 것을 물어보고 동화도 써 달라고 해서 읽어 본다. 문자로 검색하다가 음성으로도 대화하며 비서 하나를 둔 것처럼 즐겁다. 하지만 너무 AI에 빠지면 안 될 것 같다. 빠지다 보니 다른 일을 하기가 싫어진다. 요즘 남편이 "눈 나빠져. 핸드폰 많이 하지 말아요"라고 이야기하는 소리를 자주 듣는다. 그만해야 하는데 "이것만 하고요" 하며 바로 놓지를 못한다.스마트폰을 오래 하면 시력에도 안 좋고 운동도 부족해서 건강을 해칠 수도 있으니 잘 조절해서 해야겠다. 그래도 손주들에게 "할머니, 멋져요"란 소리도 듣는 요즘 내가 자랑스럽다.