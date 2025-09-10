메뉴 건너뛰기

여주시, 독감 무료예방접종 연령대별 순차적 접종 시작

25.09.10 17:52최종 업데이트 25.09.10 17:52

여주시, 독감 무료예방접종 연령대별 순차적 접종 시작

여주시보건소 보건행정과는 오는 22일부터 내년 4월 30일 까지 2025년 독감 무료예방접종을 실시한다고 10일 밝혔다.
여주시보건소 보건행정과는 오는 22일부터 내년 4월 30일 까지 2025년 독감 무료예방접종을 실시한다고 10일 밝혔다. ⓒ 여주시

여주시보건소 보건행정과는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 2025년 독감 무료예방접종을 실시한다고 10일 밝혔다.

접종 시작 시 초기 혼잡을 방지하고 안전한 예방접종을 위해 연령대별 순차적으로 접종이 시작된다. 접종 시작일은 ▲ 9월 22일 2회 접종 어린이(생후 6개월~8세 이하) ▲ 9월 29일 1회 접종 어린이(13세 이하), 임신부 ▲ 10월 15일 75세 이상 어르신 ▲ 10월 20일 70~74세 어르신 ▲ 10월 22일 65~69세 어르신이다. 해당 연령대는 주소와 관계없이 전국 위탁의료기관에서 무료 접종이 가능하다.

또한 우리시에서 추진하는 무료 예방접종 대상과 시작일은 ▲ 10월 27일 취약계층(기초생활 수급자, 차상위), 장애인, 국가유공자 ▲ 10월 13일 감염취약시설 종사자이다. 취약계층과 감염취약시설 종사자는 여주시 위탁의료기관에서만 무료 접종이 가능하다.

위탁의료기관은 보건소 홈페이지 및 예방접종 도우미 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 접종시에는 신분증과 취약계층의 경우 수급자 증명서를 지참해야한다. 기타 문의 사항은 여주시보건소로 문의하면 된다.

여주시 관계자는 "작은 예방이 모여 시민 모두의 큰 안심이 된다"라며 "지역사회가 건강한 겨울을 보낼 수 있도록 시민 모두가 예방접종에 적극 참여하길 당부드린다"고 전했다.

