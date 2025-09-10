여주시, 독감 무료예방접종 연령대별 순차적 접종 시작

큰사진보기 ▲여주시보건소 보건행정과는 오는 22일부터 내년 4월 30일 까지 2025년 독감 무료예방접종을 실시한다고 10일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

여주시보건소 보건행정과는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 2025년 독감 무료예방접종을 실시한다고 10일 밝혔다.접종 시작 시 초기 혼잡을 방지하고 안전한 예방접종을 위해 연령대별 순차적으로 접종이 시작된다. 접종 시작일은 ▲ 9월 22일 2회 접종 어린이(생후 6개월~8세 이하) ▲ 9월 29일 1회 접종 어린이(13세 이하), 임신부 ▲ 10월 15일 75세 이상 어르신 ▲ 10월 20일 70~74세 어르신 ▲ 10월 22일 65~69세 어르신이다. 해당 연령대는 주소와 관계없이 전국 위탁의료기관에서 무료 접종이 가능하다.또한 우리시에서 추진하는 무료 예방접종 대상과 시작일은 ▲ 10월 27일 취약계층(기초생활 수급자, 차상위), 장애인, 국가유공자 ▲ 10월 13일 감염취약시설 종사자이다. 취약계층과 감염취약시설 종사자는 여주시 위탁의료기관에서만 무료 접종이 가능하다.위탁의료기관은 보건소 홈페이지 및 예방접종 도우미 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 접종시에는 신분증과 취약계층의 경우 수급자 증명서를 지참해야한다. 기타 문의 사항은 여주시보건소로 문의하면 된다.여주시 관계자는 "작은 예방이 모여 시민 모두의 큰 안심이 된다"라며 "지역사회가 건강한 겨울을 보낼 수 있도록 시민 모두가 예방접종에 적극 참여하길 당부드린다"고 전했다.