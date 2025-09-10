'세계 최초 하늘 나는 공룡 재현' 등 다양한 볼거리-즐길거리

큰사진보기 ▲고성문화관광재단은 10일 당항포관광지 엑스포주제관에서 올해 공룡세계엑스포를 소개했다. ⓒ 고성군청 관련사진보기

AD

오는 10~11월 경남 고성 당항포관광지 일원에서 열리는 경남고성공룡세계엑스포는 세계 최초로 '익룡쇼'를 도입해 하늘을 나는 공룡을 재현하고 초대형 플라워사우루스를 조성하는 등 차별화된 볼거리‧즐길거리를 선보인다.고성문화관광재단(이사장 이상근 고성군수)은 10일 당항포관광지 엑스포주제관에서 올해 공룡세계엑스포를 소개하면서 다양한 내용을 공개했다.임왕건 대표이사는 "공룡세계엑스포는 확실하게 차별화된 콘텐츠를 통해 역대 공룡엑스포 중 최고의 공룡엑스포가 될 것"이라며 "개장까지 남은 약 3주의 기간 동안 최선을 다해 준비하겠다"고 밝혔다.이번 엑스포는 10월 1일부터 11월 9일까지 40일간 '공룡과 함께 춤을' 이라는 주제로 열린다.재단은 엑스포 준비를 위해 지난 1일부터 당항포관광지를 임시 휴장해 다양한 준비를 하고 있다.올해 가장 큰 볼거리는 초대형 플라워사우루스를 조성해 다양한 연령층에게 엑스포의 중심으로 다가갈 수 있도록 한다는 계획이다.또 세계 최초로 '익룡쇼'를 도입해 하늘을 나는 공룡을 재현한다. 재단은 지난해 큰 인기를 끌었던 서커스 공연도 좌석을 확대해 더 많은 관람객이 즐길 수 있도록 할 계획이다.엑스포의 대표 행사인 '공룡 거리행진'은 힙합·아크로바틱 댄서들과 함께 하며 관람객의 시선을 붙잡을 수 있도록 준비하고 있다고 재단이 전했다.폐품을 활용한 정크아트 로봇작품 2대를 들여와 환경보호에 대한 교육적 메시지를 전달하고 가족과 함께 탑승할 수 있는 정크아트 놀이기구 35대도 함께 비치하여 활동형 행사도 경험할 수 있도록 한다는 것이다.또 먹이 먹는 공룡, 작동공룡, 진품화석 전시를 통해 다양한 공룡체험을 할 수 있고, 거리공연과 무대공연이 행사장 곳곳에서 펼쳐진다.불꽃쇼는 매주 토요일과 10월 7일, 8일에 열린다.임왕건 대표이사는 "올해는 기존 엑스포에서 볼 수 없었던 새로운 콘텐츠를 대거 준비하고 있다. 남녀노소 누구나 방문하고 싶은 공룡엑스포가 될 수 있도록 편의시설 확충·먹을거리 개선도 신경쓰고 있으니, 많은 관심과 성원을 부탁드린다"라고 말했다.엑스포의 할인 예매권은 고성문화관광재단과 온라인 입장권 판매사 잇펀(itfuntour.com)을 통해 오는 30일까지 할인된 금액으로 구매 가능하고, 대인은 1만 4000원, 소인은 7000원이다.