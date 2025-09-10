팔당호 조류경보 '관심' 단계 해제... 하남시 "안전한 수돗물 생산에 최선"

큰사진보기 ▲경기 하남시는 지난 8월14일 팔당호에 발령된 조류경보 ‘관심’ 단계가 8월 28일 해제된 이후에도 지속적인 모니터링 및 수질관리로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하고 있다고 10일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 하남시는 지난 8월 14일 팔당호에 발령된 조류경보 '관심' 단계가 8월 28일 해제된 이후에도 지속적인 모니터링 및 수질관리로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하고 있다고 10일 밝혔다.조류경보는 하천이나 호소에서 유해남조류 세포수가 일정 기준을 초과할 때 발령되는 수질오염 경보로, 이번 조류경보는 8월 집중호우로 팔당호에 오염물질이 유입되고, 이어지는 폭염으로 수온이 높아지면서 유해남조류가 2회 연속 1000개/ml 이상 발생해 '관심' 단계로 발령됐다.조류경보는 '관심', '경계' 및 '조류대발생' 3단계로 나뉘며, 환경부에서 주 1회 측정하는 유해남조류 세포수가 2회 연속 각각 1천 개, 1만 개, 100만 개/ml 이상으로 나타날 경우 발령된다.시는 8월 발령된 조류경보에 따라 응집제 및 염소 등 약품투입을 강화하고, 주 1회 조류독소 및 맛냄새 유발물질에 대한 수돗물 수질검사를 진행해 수질기준에 적합한 수돗물을 공급했다. 또한 상시 모니터링 체계를 유지해 활성탄 투입 등 상황에 따른 즉각적인 추가 조치가 가능하도록 대응하고 있다.이현재 시장은 "조류경보가 해제되었지만 계속되는 폭염과 높은 수온으로 이후에도 유해남조류가 증식할 수 있다"며 "지속적인 모니터링 강화 및 정수처리 대응에 철저를 다하겠다"고 밝혔다.