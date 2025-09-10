민주 평당원 최고위원에 38세 박지원 변호사

큰사진보기 ▲민주당 평당원 최고위원에 최종 선출된 박지원 후보(법무법인 화면 갈무리) ⓒ 법무법인 다지원 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 김영신 기자 = 더불어민주당이 정청래 대표의 '당원 주권 정당' 공약에 따라 신설한 평당원 출신 지명직 최고위원으로 박지원 후보가 선출됐다.평당원 최고위원 선출 준비단장인 장경태 의원은 10일 브리핑에서 "최종 후보 4인 중 전 당원 투표로 실시한 결선에서 박 후보가 1위를 했다"고 밝혔다.38세인 박 후보는 전북에서 시민단체 자문 변호사 등으로 활동하고 있다.앞서 민주당은 8·2 전당대회에서 정 대표가 당선하자마자 공약대로 평당원 최고위원 선출 절차에 돌입해 서류 심사, 면접, 배심원 및 권리당원 투표 등을 거쳐 최종 후보 4인을 선정한 바 있다.전날부터 이틀에 걸쳐 최종 후보를 대상으로 실시한 전 당원 투표에는 권리당원 총 112만 명 중 13만6천여 명이 참여해 투표율 12.1%를 기록했다.각 후보의 득표율 등은 공개되지 않았다.장 의원은 "사상 최초 평당원 출신 지명직 최고위원은 당원 주권 정당으로 향하는 큰 첫걸음의 결실"이라며 "당원 주권 정당 실현의 토대가 될 것"이라고 말했다.당선된 박 후보는 전날 후보 합동 연설회에서 "평당원 최고위원직이 단순히 거수기나 구색 맞추기용이라는 비판을 벗어나기 위해서는 당원 의견을 수렴하고 문제를 해결할 평당원 협의체를 만드는 것이 1호 과제"라고 언급했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>