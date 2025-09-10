메뉴 건너뛰기

민주 평당원 최고위원에 38세 박지원 변호사

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.10 17:46최종 업데이트 25.09.10 17:46

전당원 투표서 1위... "당원주권정당으로 향하는 큰 첫걸음"

민주당 평당원 최고위원에 최종 선출된 박지원 후보(법무법인 화면 갈무리)
민주당 평당원 최고위원에 최종 선출된 박지원 후보(법무법인 화면 갈무리) ⓒ 법무법인 다지원

(서울=연합뉴스) 김영신 기자 = 더불어민주당이 정청래 대표의 '당원 주권 정당' 공약에 따라 신설한 평당원 출신 지명직 최고위원으로 박지원 후보가 선출됐다.

평당원 최고위원 선출 준비단장인 장경태 의원은 10일 브리핑에서 "최종 후보 4인 중 전 당원 투표로 실시한 결선에서 박 후보가 1위를 했다"고 밝혔다.

38세인 박 후보는 전북에서 시민단체 자문 변호사 등으로 활동하고 있다.

앞서 민주당은 8·2 전당대회에서 정 대표가 당선하자마자 공약대로 평당원 최고위원 선출 절차에 돌입해 서류 심사, 면접, 배심원 및 권리당원 투표 등을 거쳐 최종 후보 4인을 선정한 바 있다.

전날부터 이틀에 걸쳐 최종 후보를 대상으로 실시한 전 당원 투표에는 권리당원 총 112만 명 중 13만6천여 명이 참여해 투표율 12.1%를 기록했다.

각 후보의 득표율 등은 공개되지 않았다.

장 의원은 "사상 최초 평당원 출신 지명직 최고위원은 당원 주권 정당으로 향하는 큰 첫걸음의 결실"이라며 "당원 주권 정당 실현의 토대가 될 것"이라고 말했다.

당선된 박 후보는 전날 후보 합동 연설회에서 "평당원 최고위원직이 단순히 거수기나 구색 맞추기용이라는 비판을 벗어나기 위해서는 당원 의견을 수렴하고 문제를 해결할 평당원 협의체를 만드는 것이 1호 과제"라고 언급했다.

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사파주 포병 부대서 교보재탄 폭발로 8명 부상

