조지아주 구금 노동자 300여 명 석방 미뤄져... "미국 측 사정"

큰사진보기 ▲미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

11일 오후에는 귀국할 줄 알았던 미국 조지아주 구금 한국인들의 석방이 미뤄지고 있는 걸로 보인다.외교부는 10일 오후 "조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지 시간 10일 출발은 미 측 사정으로 어렵게 됐다"면서 "가급적 조속한 출발을 위해 미 측과 협의를 유지하고 있다"고 밝혔다. 외교부는 더 자세한 사유를 전하진 않았다.당초 계획은 미국 동부시각으로 10일 오전 구금시설을 나와 자동차로 애틀랜타공항까지 이동한 뒤 오후 2시 30분(한국시각 11일 오전 3시 30분)에 전세기를 타고 출발할 계획이었다. 대한항공 전세기는 이 일정에 맞춰 애틀랜타로 떠났다.정부는 구금된 국민들이 자진출국 형태로 일괄 귀국하게 될 것이라고 밝혀왔다. 하지만 구금시설에서 공항까지 약 428km 거리를 육상으로 호송하는 절차 등의 문제를 두고 전날까지도 한·미 양측이 협의를 지속해왔다. 미국 당국은 출국자들이 비행기를 타고 떠날 때까지 당국의 책임 하에 도주 방지와 엄격한 감시가 이뤄져야 한다는 관례를 내세웠던 걸로 전해졌다.미국 이민 당국은 지난 4일 조지아주의 HL-GA배터리 공장 건설 현장을 급습해 한국인 300여 명을 체포·구금했다. 이 일을 해결하기 위해 현지시각으로 8일 밤 미국에 도착한 조현 외교부장관은 9일 한국 기업 대표들과 간담회를 열고 비자 문제 등 애로사항을 청취했다.조 장관은 같은 날 마코 루비오 미국 국무장관과 면담할 계획으로 알려졌지만, 다음날로 미뤄졌다. 주미 한국대사관은 이날 "조 장관이 10일 오전 루비오 장관과 회담할 예정"이라고 밝혔다.