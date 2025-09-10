메뉴 건너뛰기

사회

25.09.10 17:36최종 업데이트 25.09.10 17:40

김건희씨 재판, 24일 시작된다

자본시장법·정치자금법 위반 등 혐의... 공판준비기일 없이 공판기일 진행

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 윤석열씨 부인 김건희씨 재판이 오는 24일 시작된다. 헌정 사상 첫 전직 대통령 배우자 재판이다.

AD
서울중앙지방법원 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오는 24일 오후 2시 10분 김건희씨 사건 1차 공판기일을 진행한다. 재판부는 본격적인 공판에 앞서 재판 쟁점을 정리하는 공판준비기일을 생략하고 바로 공판기일을 잡았다.

김씨 혐의는 ①자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 ②정치자금법 위반 ③특정범죄 가중처벌법(알선수재) 위반이다.

김건희 특검 공소사실에 따르면, ①김씨는 지난 2010년 10월부터 2012년 12월까지 도이치모터스 주가조작 범행에 가담해 약 8억 1000만 원 상당의 이득을 취했고 ②윤석열씨와 공모해 '공천 개입 의혹'의 핵심관계자 명태균씨에게 지난 2021~2022년에 걸쳐 여론조사 비용 등 총 2억 7000만 원 상당을 무상으로 제공받고 ③지난 2022년 '건진법사' 전성배씨를 통해 청탁을 받으면서 통일교로부터 8000만 원 상당의 금품을 수수했다.

