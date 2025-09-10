김건희씨 재판, 24일 시작된다

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 윤석열씨 부인 김건희씨 재판이 오는 24일 시작된다. 헌정 사상 첫 전직 대통령 배우자 재판이다.서울중앙지방법원 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오는 24일 오후 2시 10분 김건희씨 사건 1차 공판기일을 진행한다. 재판부는 본격적인 공판에 앞서 재판 쟁점을 정리하는 공판준비기일을 생략하고 바로 공판기일을 잡았다.김씨 혐의는 ①자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 ②정치자금법 위반 ③특정범죄 가중처벌법(알선수재) 위반이다.김건희 특검 공소사실에 따르면, ①김씨는 지난 2010년 10월부터 2012년 12월까지 도이치모터스 주가조작 범행에 가담해 약 8억 1000만 원 상당의 이득을 취했고 ②윤석열씨와 공모해 '공천 개입 의혹'의 핵심관계자 명태균씨에게 지난 2021~2022년에 걸쳐 여론조사 비용 등 총 2억 7000만 원 상당을 무상으로 제공받고 ③지난 2022년 '건진법사' 전성배씨를 통해 청탁을 받으면서 통일교로부터 8000만 원 상당의 금품을 수수했다.