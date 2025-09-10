민주노총, 하반기 투쟁 결의... "트럼프 정책 대응·노동기본권 쟁취" 천명

큰사진보기 ▲1인 시위 양경수 위원장양경수 위원장(민주노총)이 9일 시작으로 미 대사관 앞에서 일인시위를 하는 모습이다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양경수 위원장 담화문민주노총(전국민주노동조합총연맹)이 하반기 투쟁 방향을 담은 위원장 담화문을 발표하며 트럼프 행정부 정책 대응과 노동기본권 쟁취를 위한 강력한 투쟁 의지를 천명했다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

민주노총(전국민주노동조합총연맹)이 하반기 투쟁 방향을 담은 위원장 담화문을 발표하며 트럼프 행정부 정책 대응과 노동기본권 쟁취를 위한 강력한 투쟁 의지를 천명했다.양경수 민주노총 위원장은 9일 발표한 '하반기 투쟁 결의 위원장 담화문'을 통해 "내란과 대선을 넘어, 이제 광장의 요구를 실현해야 할 시간"이라며 "투쟁중심성을 확고히하여 노동기본권 쟁취, 사회대개혁의 길을 열어냅시다"고 밝혔다.양 위원장은 특히 트럼프 행정부의 경제 정책에 대한 강력한 대응 의지를 드러냈다. 그는 "트럼프의 관세폭탄과 대미투자는 우리 노동자의 일자리를 위협하고 있다"며 "미국은 한국노동자들에게 쇠고랑을 채워 불법 감금하는 사태까지 벌어졌다"고 비판했다.또한 "국방비와 방위비 인상은 서민복지의 축소로 귀결될 것"이라며 "한미동맹 현대화로 이 땅은 대중국 전초기지가 되고, 동북아 평화를 위협할 것"이라고 우려를 표했다. 이에 "민주노총이 앞장서 투쟁해야 우리의 생존을 지킬 수 있다"고 강조했다.민주노총은 노동기본권 쟁취를 위해 교섭과 투쟁의 이중 전략을 구사할 방침이다. 양 위원장은 "민주노총은 중앙위원회를 통해 '국회사회적대화기구' 참여를 결정하였고, 대통령을 만나 '노정교섭'을 요구하였다"고 설명했다.구체적으로는 "노조법 2, 3조 개정에 이어 원청교섭시대를 열고, 초기업교섭 쟁취 투쟁에 나서야 한다"고 밝혔다. 다만 "언제든 싸울 준비가 되어있고, 투쟁이 있어야 성과 있는 교섭도 가능하다"며 "투쟁은 민주노총의 근간"이라고 투쟁의 중요성을 강조했다.올해로 창립 30년을 맞는 민주노총은 사회 전반의 개혁을 위한 의지도 드러냈다. 양 위원장은 "민주노총 30년은 이 땅의 민주화와 노동자 민중의 삶을 위한 투쟁의 역사였다"며 "이제 이 땅의 평화와 자주, 권리와 복지가 꽃피는 평등세상으로 만들어 갑시다"라고 말했다.담화문 말미에서는 "120만 민주노총 조합원동지들! 당당하게 거침없이 전진합시다!"라며 조합원들의 결집을 당부했다.민주노총의 이번 담화문은 대내외적 어려운 상황 속에서도 노동자의 권익 보호와 사회 개혁을 위한 적극적인 투쟁 의지를 보여주는 것으로 분석된다.