소설가 황석영 "이미 국민이 퇴출시킨 김형석... 참을 수 없어"

김형석 독립기념관장에 대한 퇴진 압박이 거세지고 있는 가운데, 독립기념관 농성장을 찾은 황석영 작가가 "김형석의 퇴출은 행정부 개혁의 신호탄"이라며 김 관장의 퇴진을 촉구하고 나섰다.황 작가는 10일 오후 천안 독립기념관 농성 현장을 전격 방문했다. 소설 <장길산> 저자인 그는 1970년대 한국 문학을 대표하는 소설가이다. 황 작가는 이날 독립기념관에 방문해 직접 작성한 성명서를 낭독했다.황 작가는 "김형석은 이미 국민이 퇴출시켰다. 그는 일제와 싸우다 만주 벌판에서 이름 없이 죽어간 수많은 독립투사를 무시했다. 광복이 연합군의 선물이라는 망언을 서슴지 않는다"고 비판했다. 그러면서 "내란 우두머리로 탄핵을 당한 윤석열 전 대통령이 임명한 수준 미달의 공직자 임기를 보장해야 한다는 것은 참을 수 없는 일"이라고 일갈했다.황 작가는 '김형석 관장의 탄생' 배경을 광복 직후 일제의 부역자들을 제대로 청산하지 못한 역사에서 찾아야 한다고 강조했다.그는 "왜 이런 일이 반복되는가. 단순히 잘못된 인사나 사람의 문제만이 아니다. 우리사회시스템의 문제이다"라며 "지난 80년 한 번도 개혁하지 못한 행정부 시스템의 문제이다. 해방 이후, 맥아더의 포고령으로 점령군임을 선포했던 미 군정은 일제 식민지 시스템을 그대로 가동시켰다. 미군정이 내세운 것은 행정편의였다. (미군정은) 행정편의를 위해 일제 부역자를 그대로 중용했다"고 지적했다.그러면서 "김형석 퇴출은 행정부 개혁의 신호탄이어야 한다. 지난 겨울 윤석열 계엄 출동 명령에 소극적으로 행동해 저항한 젊은 계엄군들과 여의도, 남태령, 한남동에서 칼바람과 눈보라에도 밤을 세우며 윤석열 탄핵과 파면을 외친 응원봉들이 지키려 했던 가치관은 공정이다"라고 강조했다. 그러면서 "정부는 김형석 퇴출을 시작으로 행정부를 개혁하라"고 촉구했다.한편, 독립지사 후손들은 지난 8월 20일부터 독립기념관 겨레누리관에서 김형석 관장의 퇴진을 촉구하며 농성을 벌이고 있다.김형석 관장은 지난 8월 "법률에 정한 임기동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자의 올바른 자세"라며 퇴진 의사가 없음을 밝힌 바 있다.