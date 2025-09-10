울산 동구 CCTV관제센터가 1분 만에 치매노인 찾은 비결은?

큰사진보기 ▲울산 동구 CCTV관제센터 고성능 회전형 카메라에 포착된 노인 ⓒ 울산 동구 관련사진보기

지난 7일 낮, 울산 동구 CCTV관제센터가 치매 노인을 찾는 재난문자를 확인한 지 불과 1분 만에 치매 노인을 찾아 안전하게 귀가하도록 도우면서 그 비결에 관심이 모인다.울산 동구 CCTV관제센터는 앞서 지난 5월 5일과 5월 6일에도 치매 노인을 찾아 안전하게 귀가하도록 도우는 등 올해 들어 3명의 치매노인을 안전 귀가하도록 했다.그렇다면 재난문자 확인 후 1분 만에 치매노인을 찾은 비결은 무엇일까? 동구 CCTV관제센터는 고성능 회전형 카메라를 활용한 정밀 관제를 치매노인 조기 발견 비결로 들었다.울산 동구 CCTV통합관제센터 관제원은 7일 오후 2시 29분, 실종 노인을 찾는 재난문자를 확인했다. 이어 문자에 기재된 인상착의를 토대로 주변 CCTV를 즉시 교차 관제했고 그 결과 동구 등대4길 25 인근에서 대상자를 식별했다.울산 동구에 마련된 회전형(PTZ) 카메라의 최대 36배 줌 기능을 활용해 버스 정류장이나 골목 등 잘 보이지 않는 구간에도 면밀하게 추적하며 인상착의 일치 여부를 정밀 확인한 것이 주효했다.당시 실종자 수색을 위해 동구 CCTV관제센터에 대기 중이던 경찰과 관제원은 정보를 공유하며 인상착의와 실종 노인의 위치를 즉시 확인했고, 현장 경찰과 공조해 신속히 보호 조치해 안전하게 귀가할 수 있도록 도왔다.동구 CCTV관제센터 관계자는 "인상착의만으로 1분 내 대상자를 특정하고, 회전형 36배 줌 카메라로 세밀하게 추적해 치매 노인의 위치를 신속하게 파악했다"라며 "앞으로도 실시간 관제와 유관기관 공조로 주민 안전망을 한층 강화하겠다"라고 말했다.