황금산, 10년 개발 약속은 사라지고 간이화장실만 남았다

큰사진보기 ▲황금산 ⓒ 조정상 관련사진보기

큰사진보기 ▲간이화장실 ⓒ 조선수 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐기물처리업체 ⓒ 조선수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 대산읍 독곶리 끝자락 황금산(해발 156m). 코끼리바위와 몽돌해변으로 유명했던 이곳은 한때 '서산 8경'으로 꼽히며 관광객들의 발길이 이어졌던 명소다. 그러나 지금은 간이화장실 하나가 전부인 채 사실상 방치돼 있다.2015년 서산시는 황금산을 사계절 관광지로 개발하겠다며 종합계획을 발표했다. 해안 산책로와 전설을 활용한 스토리텔링 코스, 전망대, 맨발걷기길, 주차장까지 포함된 계획이었다. 그러나 예산 부족과 사유지 문제를 이유로 사업은 중단됐고, 10년이 흐른 지금까지 진전은 없다.현재 황금산을 찾으면 남녀 한 칸짜리 간이화장실이 전부다. 손 씻을 곳조차 없어 이용객들이 큰 불편을 겪는다. 입구 안내판도 제대로 설치돼 있지 않고, 주변에는 편의점 하나 없다. 명색이 서산 8경이지만, 기초적인 편의시설조차 없어 관광지라는 이름이 무색하다는 지적이 나온다.관광객 수는 눈에 띄게 줄었다. 과거 주말이면 관광버스 20여 대가 몰렸지만, 지금은 한두 대가 고작이다. 일대 상권도 급격히 쇠락했다. 서산시 기후환경대기과는 "황금산 입구에 상하수도가 연결된 개량형 가설 화장실을 곧 설치할 예정"이라고 밝혔지만, 주민들 사이에서는 "뒤늦은 임시조치일 뿐"이라는 불신이 여전히 크다.지역 주민들의 요구는 분명하다. 수백억 원이 들어가는 데크 둘레길이나 대규모 개발사업보다, 편의점·주차장·화장실 같은 기본 기반시설을 우선 갖추라는 것이다.조선수 어촌계장은 "좋은 자원이 있어도 행정이 손을 놓으면 무용지물"이라며 "수억 원짜리 용역만 반복하다 흐지부지되는 게 문제"라고 지적했다.한 시민은 "편의점 하나 없는 관광지, 손 씻을 수조차 없는 간이화장실만 남은 현실에서 관광객을 맞이하겠다는 건 모순"이라고 말했다.황금산 일대는 최근 폐기물 처리공장 악취 논란까지 더해졌다. 이곳에 있는 A업체는 2023년 어촌계 총회에서 사업 적합 통보를 받아 착공 계획을 설명할 당시, 친환경 기술을 강조했다. 그러나 최근 음식물 썩는 냄새가 발생했다는 제보가 이어졌다. 업체 측은 "공정을 중단하고 일주일 내 조치하겠다"고 밝혔고, 시 자원순환과도 "악취 원인을 확인해 신속히 대응하겠다"고 설명했다.황금산은 서해의 절경을 간직한 지역 자원이지만, 장기간 행정의 뒷받침이 부재한 채 활용되지 못하고 있다. '사계절 관광지 개발'이라는 약속은 10년째 이행되지 않았고, 그 사이 지역경제와 주민 신뢰는 무너졌다. 지역 기반시설을 마련해 관광객이 다시 찾을 수 있는 환경을 만드는 것이 행정의 첫걸음이라는 점에서, 서산시의 실질적인 대책이 요구되고 있다.