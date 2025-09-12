부끄러움을 잃어버린 시대에 부치는 글

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲恥 부끄러울 치부끄러움은 인간을 지켜내는 마지막 울타리다. ⓒ 이명수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수오지심부끄러움을 잃는 순간, 사람됨도 함께 무너진다. ⓒ 이명수 관련사진보기

큰사진보기 ▲염치권력보다 무겁고, 양심보다 깊은 이름. ⓒ 이명수 관련사진보기

큰사진보기 ▲부끄럽지 않습니까?당신의 자리, 양심 대신 특권으로 지탱하고 있지 않습니까? 배운 자라면 먼저 부끄러울 줄 아는 법, 그 기본조차 잃은 건 아닙니까? 끝내 얼굴을 붉히지 않는 그 뻔뻔함, 역사의 기록 앞에서도 당당할 수 있습니까? ⓒ 이명수 관련사진보기

국민의 뜻을 대변해야 할 국회에서 "부끄럽지 않습니까?"라는 물음이 끊임없이 울려 퍼진다. 인사청문회나 국정감사에서 심심찮게 들려오는 소리다. 일전에 조국혁신당 박은정 의원이 "국회가 범죄 비호 집단입니까? 국회의원들, 안 부끄럽습니까?" 하고 호통치는 장면이 떠오른다. 그 물음은 오래된 울림을 지니고 있다.국회에서 선서한 증인이 위증을 한 사실이 명백히 드러나고, 증거가 눈앞에 제시되어도 그들은 눈 하나 깜박이지 않는다. 부끄러움의 기색은커녕 오히려 더 당당한 표정으로 버틴다. 국민 앞에서 거짓이 드러나도 오만을 택하는 그 모습에, TV 앞 시민들의 한숨은 단순한 실망을 넘어 국회에 대한 신뢰 상실로 이어진다.언제부터 우리 사회에서 부끄러움은 시대착오적 감정이 되었을까. 누군가의 말처럼, 후안무치(厚顔無恥)가 어느새 시대정신처럼 자리 잡아버린 것만 같다.그런 때면 나는 지필묵을 펼치고, '恥(치)' 한 글자를 힘껏 쓴다. '부끄러울 치'는 참으로 흥미로운 글자다. 마음 심(心) 앞에 귀[耳]가 자리했다. 부끄러움은 타인의 눈이나 외부의 소리가 아니라, 바로 자신의 마음이 내는 소리에 귀 기울일 때 찾아오는 감정이다.예부터 사람들은 잘못을 저지르면 얼굴과 귀가 붉어지는 반응을 당연한 징표로 여겼다. 그러나 오늘날 우리는 이 당연한 반응조차 잊은 채 살아가는 건 아닐까?맹자는 말했다. "무수오지심 비인야(無羞惡之心 非人也)" 잘못을 저질렀을 때 부끄러움을 모르면 사람이 아니다. 그는 부끄러움을 인의예지(仁義禮智) 사단(四端)의 하나로 보았다. 옳지 못함을 부끄러워하고 남의 옳지 못함을 미워하는 마음, 그것이 곧 수오지심이다.제나라 환공을 도와 패업을 이룬 명재상 관중은 나라의 기둥을 예의염치(禮義廉恥)라 했다. 백성들이 부끄러움을 모르고 탐욕을 앞세우면, 나라는 바로 설 수 없다. 윤동주 시인은 '서시'에서 "죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를" 기도했지만, 지금 우리는 잎새에 이는 바람은커녕 태풍 앞에서도 얼굴을 붉히지 않는 철면피들이 적지 않다.박완서 작가의 단편소설 <부끄러움을 가르칩니다>는 50년 전 작품이지만, 여전히 우리 사회의 아픈 단면을 꿰뚫는다. 소설 속 주인공은 속물적 세계에 적응한 중년 여성이다. 출세와 이득에 도움이 된다면 기꺼이 고위층과 교류하던 그녀는, 어느 날 관광객 무리 속에서 안내원의 경고를 듣는다."여러분, 이 부근부터 소매치기를 조심하십시오."그 순간, 그녀는 뜨끔한 부끄러움을 느낀다. 그리고 깨닫는다. 이 세상 어디에도 '부끄러움을 가르치는 곳'은 없다는 것을.최근 관봉권 띠지 유실 청문회에서 검사와 수사관들은 "남들 다 폐기해 XX들아" 같은 욕설을 메모에 적고도 "기억이 나지 않는다"며 뻔뻔하게 버텼다.2022년 8월, 웹툰 작가 사인회 공지문 속 '심심한 사과' 표현을 둘러싼 논란은 발화자의 잘못이라기보다, 그 정확한 뜻을 알지 못한 네티즌들의 집단적 오해에서 비롯된 해프닝에 가까웠다. 본래 '심심하다'가 '간절하다, 깊다'라는 의미를 지닌다는 사실은 잊힌 채, 다수의 비난이 쏟아졌고, 결국 사건은 대중의 낮은 언어 이해 능력, 곧 문해력 문제로까지 확산되었다. 배현진 의원이 사용한 '소정의 절차'라는 표현 역시 정치인의 언어 감각뿐 아니라 우리 사회의 문해력 수준을 되돌아보게 하는 사례였다.바로 그 무치(無恥)가 반지성주의의 뿌리다. 우리가 가르쳐야 할 것은 더 많은 단어도, 더 다양한 지식도 아니다. 바로 이 '부끄러움' 그 자체다.고전은 한결같이 부끄러움의 각성을 요청한다. 공자는 '자기 행실을 부끄러워할 줄 아는 자'를 군자의 조건으로 꼽았고, 불교는 참괴(慚愧)를 수행의 기초로 본다. 요지는 간명하다. 부끄러움은 양심이 살아 있음을 증명하는 최소한의 감각이다.진정으로 배운 사람이란, 옳고 그름을 분별하고 잘못을 부끄러워하며 배움을 이어 가는 사람이다. 그는 타인의 고통에 함께 아파하고, 작은 은혜에도 감사하며, 큰 성취에도 교만하지 않는다. 그러나 오늘의 고위 관료들은 권력 유지에 몰두하며 양심과 책임을 잃었다. 그들의 배움은 공동체적 양심을 저버린 공허한 장식품에 불과하다.박완서 작가는 소설의 끝에서 이렇게 썼다."나는 학원 간판 숲 사이에 '부끄러움을 가르칩니다'라는 깃발을 휘날리고 싶다."굳이 깃발이 아니어도 좋다. 작은 손수건이라도 흔들며 외쳐야 한다. 부끄러움은 소시민의 사치가 아니라, 인간을 지탱하는 마지막 수업이기 때문이다. 오늘, 저 높은 자리에서 많은 것을 누리는 이들에게 다시 묻는다."정말로 부끄럽지 않습니까?"