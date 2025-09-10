오늘도 나경원 의원은 법사위 간사가 되지 못했다

큰사진보기 ▲추미애 법제사법위원회 위원장이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 간사 선임 안건을 상정하지 않고 검찰개혁 입법청문회 실시계획서 채택의 건, 청문회 서류 제출의 건 등을 상정·의결하자, 송석준 의원이 추 위원장의 의사진행에 항의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당 박은정 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 검찰개혁 입법청문회 관련 안건 처리 중 국민의힘 의원의 발언에 대해 항의하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오늘(10일)도 국회 법제사법위원회(법사위)에서는 고성이 오갔다. 나경원 국민의힘 의원은 오늘도 법사위 간사가 되지 못했다. 법사위는 더불어민주당·조국혁신당 주도로 지난 5일에 이어 오는 22일 검찰개혁 입법 청문회를 또다시 열기로 의결했다. 22일 검찰개혁 입법청문회에선 건진법사 5000만 원 관봉권 훼손·분실 사건이 다뤄질 전망이다. 법사위는 이날 국회 본청에서 전체회의를 열고 검찰개혁 입법청문회 실시 계획의 건 등을 상정·처리했다.이날 국민의힘은 전체회의 개회 전부터 '나경원 간사 선임의 건'을 긴급 상정해달라고 요구했다. 회의장에 입장한 곽규택 국민의힘 의원은 추미애 법사위원장을 향해 "(간사) 자리 언제 바꿔주시는 거예요?"라면서 웃었다. 통상 간사는 위원장과 가장 가까운 쪽에 앉는다. 현재 상태로 곽규택 의원 좌석이 위원장석에 가장 가까운 자리고 그 다음이 나경원 의원 좌석이다.송석준 국민의힘 의원도 추 위원장을 향해 "간사 선임의 안건을 올려주면 좋겠다"라면서 "나경원 의원이 법사위에 온 지 일주일을 넘겼다. 이렇게 법사위가 (국민의힘 간사 없이) 파행 운영되면 중요한 법안이 처리 되겠나"라고 되물었다.그러나 추미애 위원장은 '나경원 간사 선임의 안건'을 상정하지 않고 검찰개혁 입법청문회 실시계획서 채택의 건, 청문회 서류 제출의 건 등을 차례차례 상정·의결했다. 이에 따라 오는 9월 22일 오전 10시 법사위는 검찰개혁 입법청문회를 연다. 해당 청문회에서는 지난 5일 열린 청문회에서 비중 있게 다뤄진 '건진법사 관봉권 띠지 훼손·분실 사건' 등이 다뤄질 예정이다.국민의힘 소속 법사위원들은 나경원 간사 미선임과 검찰개혁 입법청문회의 부당성을 질타했다. 나경원 의원은 "법사위는 추미애 위원장 홀로 법사위가 아니다"라면서 "(여러 위원들의) 의견을 듣고 (여야) 간사 간 협의 등 절차를 진행해 회의를 진행해야 하는데 지금은 일방통보"라고 항의했다. 또 22일 예정된 검찰개혁 입법청문회에 대해선 "청문회의 이름을 빌려서 수사·재판 중인 사건에 국회가 영향을 끼치는 것"이라면서 "또 관봉권 띠지 문제를 다룰 것 같은데 수사 개입이다. 법사위의 권한을 넘어서고 있다"라고 주장했다.이에 전현희 민주당 의원은 "지금 법사위는 비상한 시대에 비상한 법사위다. 국정농단에 대한 확실한 단죄를 통해 이런 일(내란)이 다시 발생하지 않도록 법치주의를 바로 세우는 것이 책무"라며 "나경원 의원에게 비상한 시대에 비상한 법사위원의 자격이 없다"라고 맞받았다. 또한 청문회에 대해선 "건진법사 관봉권 띠지 사건은 검찰의 의도적 증거인멸 사건으로 불법 자금을 건진이 수수한 것을 (검찰이) 은폐하려는 것 아닌가"라고 주장하며 "검찰개혁을 논하려면 청문회에서 최근 발생한 이 사안에 대해 정치검찰의 고의적 증거인멸 진실을 드러내야 한다"라고 반박했다.한편, 이날 법사위에서는 검찰개혁 관련한 이슈 외에 다른 사안으로 고성이 오가기도 했다. 나경원 의원의 야당 간사 자격과 관련해 민주당과 조국혁신당 측에서 '내란과의 절연' 등의 지적이 나오자 신동욱 국민의힘 의원은 박은정 혁신당 의원을 향해 혁신당 내 성폭력 사건을 소환해 "성추행당은 자격 있나?"라고 힐난했다. 박 의원은 신 의원을 향해 "내란정당"이라고 맞받았다.