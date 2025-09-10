'이태원 참사 유족에 막말' 김미나 창원시의원, 거액 손해배상 판결

큰사진보기 ▲'10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견10.29이태원참사 유가족협의회과 10.29 이태원 참사 시민대책회의가 10일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 '10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

2022년 10월 29일 일어났던 '이태원 참사' 유가족과 관련해 막말을 했던 국민의힘 김미나 창원시의원이 유족에게 거액의 손해배상을 해주게 됐다. 유족이 제기한 김 의원을 상대로 제기했던 민사 손해배상소송에서 법원이 원고 일부 승소 판결한 것이다.10일 서울중앙지방법원 민사912단독 이선희 부장판사는 이태원참사 유가족 150명이 김 의원을 상대로 냈던 손해배상청구소송에서 원고 일부 승소 판결했다. 법원은 피해자의 배우자에게 150만 원, 직계존속에게 120만 원, 약혼자에게 100만 원, 형제자매에게 70만 원, 인척에게 30만 원을 주라고 선고했다.재판부는 "원고들이 불법행위로 인한 손해배상금을 지급할 의무가 있다고 주장한 4개 게시글 중 2022년 11월 23일자 게시글은 원고 조아무개씨에 대해, 12월 12일자 게시글은 원고들 전부에 대해 인격권을 침해하는 모욕적이고 경멸적인 인신공격에 해당한다고 인정된다"고 판결했다.김미나 의원은 2022년 11, 12월 사회관계망서비스(SNS)에 이태원 참사 유족들을 가리켜 "시체팔이 족속들", "자식 팔아 장사한다" 등의 글을 게시했다가 삭제했다. 유가족들은 김 의원을 상대로 총 4억 5700만 원의 손해배상을 청구했다.진보당 경남도당은 이날 오후 낸 논평을 통해 "너무나 당연한 판결이다"라며 "김미나 의원은 차마 글로 옮기기도 힘든 모욕적이고 인신공격적인 발언을 쏟아냈다. 이는 단순한 말실수를 넘어 유가족에 대한 명백한 2차 가해였다. 창원시민을 대표하는 시의원이 내뱉은 말이라고는 도저히 믿기 어려운, 사실상 살인과 다름없는 망언이었다"라고 밝혔다.이어 "논란이 불거졌을 당시 김미나 의원은 사과는커녕 '반성하고 있다'는 위선적인 답변만 내놓았다"라며 "각계에서 의원 제명을 요구했지만, 국민의힘 의원이 다수인 창원시의회는 고작 30일 출석정지라는 솜방망이 징계만 내렸고, 국민의힘 경남도당 또한 당원권 6개월 정지라는 유명무실한 징계에 그쳤다"라고 덧붙였다.그러면서 진보당 경남도당은 "법원의 판결은 김미나 의원의 발언이 얼마나 모욕적이고 경멸적인 인신공격이었는지를 다시금 확인시켜줬다. 이는 의원으로서 결코 해서는 안 될 발언이었으며, 사회적 책임을 져야 하는 중대한 문제였다. 또한 이번 판결을 계기로, 우리 사회에서 재난 참사 피해자들에 대한 2차 가해가 결코 용납될 수 없다는 상식이 더욱 확고히 자리 잡아야 한다"라고 지적했다.그러면서 이들은 "김미나 의원은 이번 판결을 이견없이 겸허히 받아들이는 동시에 의원직을 자진 사퇴할 것을 요구한다. 지역주민의 삶을 돌보는 본연의 일을 망각하고 창원주민의 인격을 함께 공공연히 모독한 김미나는 창원시 의원의 자격이 없다"라며 "국민의힘 또한 이런 비례후보를 선출하고 또한 국민의 힘 의원이 과반인 시의회에서 제대로 된 징계와 제명조차 하지 않은 책임을 분명히 져야 할 것이다"라고 강조했다.한편 10.29이태원참사 유가족협의회과 10.29 이태원 참사 시민대책회의는 이날 서울중앙지법 앞에서 기자회견을 열어 김미나 의원에 대해 "유가족 모욕행위 반성하라"라고 촉구하기도 했다.