이태원 참사 유가족, '희생자 모욕 발언' 국힘 시의원에 승소

큰사진보기 ▲'10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견10.29이태원참사 유가족협의회과 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 10일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견'에서 유가족들이 침통해 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

법원이 과거 이태원 참사 희생자 유가족들을 비방한 국민의힘 소속 김미나 창원시의원에게 유가족들에 대한 손해배상 책임이 있다고 판단했다. 앞서 법원은 김 의원을 상대로 한 형사재판에서도 유죄를 선고했는데, 민사재판에서도 김 의원의 2차 가해성 모욕 발언을 인정하는 판결이 나온 셈이다.서울중앙지법 민사912단독 이선희 부장판사는 이태원 참사 유가족 150명이 김 의원을 상대로 낸 4억5700만 원 규모의 손해배상 소송에서, 유가족들에 대한 배상 '차등 지급'을 선고했다. 특히 재판부는 김 의원이 올린 글이 "원고들의 인격권을 침해하는 모욕적이고 정면적인 인신 공격에 해당한다"고 꼬집었다.김 의원은 지난 2022년 자신의 페이스북에 이태원 참사 희생자 유가족을 겨냥해 "시체팔이족속들"이라거나 "자식 팔아 장사한단 소리 나온다", "제2의 세월호" 등의 비방 글을 올렸다. 심지어 유가족 한 명을 특정해 그의 사진을 올려 비방 수위를 높이기도 했다.이에 따라 1심 재판부는 김 의원이 유가족들에 대한 배상액을 차등 지급하도록 판결했다. 김 의원이 특정했던 유가족에게는 300만 원을, 참사 희생자의 배우자에게는 150만 원, 직계존속에게는 120만 원을 지급하라고 판결했다. 또 희생자의 약혼자에게는 100만 원, 형제자매에게는 70만 원, 인척에게는 30만 원씩 배상하도록 했다.그런데 김 의원은 앞서 모욕과 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손한 혐의로 넘겨진 형사 재판에서도 징역 3개월에 대한 선고유예로 '유죄 판결'을 받았다.유가족 변호를 맡은 조인영 공익인권법재단 공감 변호사는 이날 선고 후 서울중앙지방법원 서문 앞 삼거리에서 열린 기자회견에 나와 "굉장히 오랫동안 소송을 준비하고 승소를 했고 의미 있는 결정을 받았지만 내용이 무거운 만큼 환영하거나 환호하기 어려운 상황"이라고 했다. 그는 이번 소송이 "재난 참사 피해자들에 대한 모욕과 혐오가 결코 용납될 수 없다는 점, 사회 전체가 2차 가해를 근절하기 위해 더 이상 침묵하지 않겠다는 점을 법원을 통해 분명히 확인받는 계기였다"고 의미를 부여했다.장범식 민주사회를 위한 변호사 모임 변호사는 "우리 사회에서 2차 가해를 바라보는 시각은 심각성에 비해 부족해 보인다"며 "오늘 판결이 2차 가해에 대한 사회적인 관심을 불러오고 이를 예방하기 위한 노력이 충실히 되는 계기가 됐으면 한다"고 강조했다.