내년 국제원예치유박람회에 중국 태안시 대표단 방문한다

큰사진보기 ▲지난 6일 중국 태안시 태안동악산장에서 진행된 우호교류 협약 체결식 이후 양국의 대표단이 2026태안국제원예치유박람회 중국어판 홍보물을 들고 기념촬영하고 있다. ⓒ 신문웅(범군민지원협의회 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6일 중국 태안시 태안동악산장에서 진행된 양 도시 우호 교류 협약 체결식에서 가세로 태안군수(사진 왼쪽)와 이란상 태안시장이 협약서에 서명이후 기념촬영하고 있다. ⓒ 신문웅(범군민지원협의회 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 태산대극장에서 진행된 ‘제39회 태산 국제 등산절’ 개막식 앞에서 2026국제원예치유박람회 홍보 활동을 펼치고 있는 태안군 방문단. ⓒ 신문웅(범군민지원협의회 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 중국 태안시의 상징인 태산 입구에서 2026국제원예치유박람회 홍보 활동을 펼치고 있는 태안군 방문단. ⓒ 신문웅(범군민지원협의회 제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

내년 4월 열리는 2026 태안국제원예치유박람회에 태안군과 자매결연 도시인 중국 태안시가 공식 방문을 약속했다.지난 6일 중국 태안시에서는 충남 태안군 가세로 군수, 전창균 2026 태안국제원예치유박람회 범군민지원협의 회장, 문인홍 태안군이장단협의 회장 등 태안군 민·관 대표단과 이란상 태안시장과 쌍민 비서장 등 태안시 관계자 총 10여 명이 참석한 가운데 우호교류 증진 협약을 맺었다. 내년 태안국제원예치유박람회 태안시 관계자 방문 등 분야별 교류 협력 강화를 담은 협약서 체결이다.협약서에 따르면, ▲지방 정부간 교류를 활성화한다 (양 도시 정부는 밀접한 소통과 연락을 유지하고 정기적으로 상호 방문 및 상대방 도시에서 주최하는 중대한 축제 행사에 참가하여 자매 도시 관계가 끊임없이 심층적인 발전을 이룩하도록 추진한다.) ▲민간분야 상호 교류와 협력을 강화한다.(양 도시는 문화, 관광, 경제, 교육 등 민간교류 협력을 한층 더 활성화하여 자매 도시 관계의 새로운 활력을 불어 넣는다) 등이 담겨 있다.구체적으로는 ▲태안시정부는 대한민국 태안군에서 2026년에 개최되는 태안국제원예치유박람회에 참여하여 관광, 원예산업 등 다양한 분야의 교류와 협력을 추진한다. ▲양 도시는 주요축제에 축제관계자 등 상호 대표단을 파견하여 홍보 및 교류를 추진하고 민간 협력을 통해 양 도시의 여행 및 관광을 활성화한다. ▲양 도시는 원예산업과 농업기술, 친 환경 정책 등 지속가능한 발전에 대해 방문 교류 및 협력 기회를 적극 조성한다. ▲양 도시의 경제무역 단체, 기업 등의 활동을 적극 지원하여 수출입 무역, 전자상거래, 중소기업 등 협력을 강화하여 경제 활성화를 추진한다는 우호 협약서에 가세로 군수와 이란상 태안시장이 서명을 하면서 양 도시는 밀접한 소통과 연락을 통해 문화·관광·경제·교육 등 민간교류 협력 강화를 약속했다.태안군 방문단은 협약식 후 7일 태안시 초청으로 '제39회 태산 국제 등산절' 개막식에 참석했으며, 세계 각국의 교류 도시를 대표해 가 군수가 유일한 축사자로 나서 내년 국제원예치유박람회 및 지역 관광자원을 적극 홍보해 관심을 끌기도 했다.태안군 대표단들은 2026태안국제원예치유박람회를 홍보하는 중국어 펼침막과 홍보물을 미리 준비해 공식 행사장 개막식장 앞, 태산 등 방문하는 곳곳에서 펼침막을 들고 참석자들에게 홍보물도 나누어 주는 국제 홍보 활동을 펼쳤다.태안시는 중국 산둥성에 위치한 도시로 7762㎢ 면적에 약 529만 명이 거주하고 있으며 중국 5대 명산 중 하나인 태산과 더불어 조래산 국가삼림공원, 연화산 풍경구 등 풍부한 관광자원을 보유해 유네스코 세계자연유산 및 세계문화유산으로 지정된 역사와 문화의 도시다.지명(泰安)이 같은 태안군과 태안시는 지난 1997년 자매도시 결연을 맺은 이래 다양한 교류활동에 나서고 있으며, 2023년부터 2년 연속 태안시 방문단이 태안군을 찾아 협력 강화를 논의하는 등 지속적인 우호 관계를 이어가고 있다.가세로 태안군수는 "이번 협약은 28년간 꾸준히 이어온 우호의 역사 위에 더욱 튼튼한 협력의 토대를 마련하고 상호협력이 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것"이라며 "내년 태안국제원예치유박람회를 통해 양 도시의 미래를 위한 지속가능한 발전을 이루길 희망한다"고 말했다.전창균 범군민지원협의회장은 "범군민지원협의회가 출범식 이후 바로 자매결연도시인 태안시에서 원예치유박람회의 홍보와 관람객 유치활동을 펼치게 되어 매우 뜻깊은 일정이었다"고 전한 뒤 "앞으로 범군민지원협의회 차원에서 이번 우호 협약을 바탕으로 중국 태안시의 민간 단체를 초청하는 등 중국인 관람객 유치 활동에도 최선을 다하겠다"고 말했다.