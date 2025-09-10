[서산] 고용노동부 '추석 명절 앞두고 임금 체불 집중청산기간 운영'

큰사진보기 ▲고용노동부 서산출장소가 추석 명절을 앞두고 임금 체불 집중 청산기간을 운영한다. ⓒ 고용노동부 서산출장소 관련사진보기

AD

고용노동부가 추석 명절을 앞두고 임금 체불 집중 청산기간을 운영한다.10일, 고용노동부 서산출장소에 따르면 지난 1일부터 오는 10월 2일까지 6주간 '추석 명절 대비 임금 체불 집중 청산 기간'을 운영한다고 밝혔다.이번 집중 청산 기간은 운영은 정부의 국정과제인 임금체불 청산을 위한 것으로, 체불사업장을 직접 방문해 사업주의 적극적인 체불 청산을 지원한다.또한, 체불 현황을 점검하고 현장 예방 활동을 강화할 계획이다.특히, 이 기간 근로감독관들은 기존 신고사건 처리위주의 관행에서 벗어나 선재적인 임금 체불 예방과 청산에 집중한다.지난 9일 고용노동부 서산출장소 유병규 소장은 임금 체불이 해결되지 않은 한 사업장을 직접 방문해, 임금 체불로 추가적인 피해가 발생할 경우 처벌될 수 있음을 안내하는 등 조속히 해결할 것을 촉구했다.특히, 고용노동부 서산출장소는 임금 체불 집중 청산기간 동안 '임금체불 신고 전담 창구'를 비롯해 전용 상담 전화(1577-2978)도 개설해 운영 중으로 임금 체불 피해 노동자들의 적극적인 이용을 당부했다.고용노동부 서산출장소 관계자는 10일 기자와 통화에서 "지난 8월 말 기준 서산태안 지역 체불임금 신고는 273개 사업장, 633명, 금액은 43억 2983만 원"이라면서 "이 중 491명, 36억 4679만 원의 임금체불이 청산됐다"고 말했다.그러면서 "체불 임금 신고는 소규모 영세사업장이 대부분"이라며 "남은 7억여 원의 임금체불중 모두 해결은 어렵지만 올해 안에 약 50% 청산을 목표로 하고있다"며 "그러면 서산태안 지역 체불 임금 전체 청산율은 약 80%에 이를 것으로 예상한다"고 밝혔다.