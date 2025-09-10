'2028울산국제정원박람회' 조직위 발기인대회 열려

큰사진보기 ▲10일 울산시청 대회의실에서 ‘2028울산국제정원박람회 조직위원회 설립 발기인 대회’가 열린 가운데 김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의회 의장, 천창수 시교육감, 이윤철 울산상공회의소 회장과 지역 대학 총장, 현대자동차·에이치디(HD)현대중공업·에스케이(SK)에너지·에쓰오일, 고려아연 등 4대 주력산업 대표 등 참석자들이 박람회의 비전과 목표를 공유하고 성공적 개최 의지를 다졌다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

AD

울산시가 핵심 정책으로 추진 중인 '2028울산국제정원박람회'는 태화강국가정원은 물론 과거 쓰레기매립장이던 삼산여천매립장을 정원으로 조성해 열린다.특히 삼산여천매립장의 정원화를 두고 울산시는 "기후위기 시대 탄소중립 실현과 시대 정신을 반영하는 도시 생태 복원의 새로운 모형(모델)을 세계에 제시한다"는 계획이다.그 일환으로 10일 오후 3시 울산시청 본관 2층 대회의실에서는 '2028울산국제정원박람회 조직위원회 설립 발기인대회'가 열렸다. 참석자들은 박람회의 성공적 개최를 다짐했다.조직위원회는 오는 2027년 10월까지 박람회장 준비를 마무리하고 2028년 4월 22일부터 10월 22일까지 6개월간 태화강 국가정원과 삼산여천매립장, 남산로 일원에서 열리는 박람회의 성공적 개최와 1300만 명 방문객 달성을 목표로 본격적인 활동에 돌입할 예정이다. 이날 발기인들은 조직위원회 설립을 공식화하고 설립취지와 운영 방향을 확정했다.발기인으로는 대표인 김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의회 의장, 천창수 울산시교육감, 이윤철 울산상공회의소 회장과 지역 대학 총장, 현대자동차·에이치디(HD)현대중공업·에스케이(SK)에너지·에쓰오일, 고려아연 등 4대 주력산업 대표 등 15명이 참여한다.김두겸 시장은 "울산은 산업수도를 넘어 '인공지능(AI) 수도', '정원 수도'로 도약하고 있다"며 "쓰레기 매립장을 정원으로 되살려 자연과 산업이 공존하는 정원도시로 다시 태어난 울산을 세계에 알릴 수 있도록 국제 정원박람회 준비에 만전을 기하겠다"라고 말했다. 이어 "발기인과 시민의 지혜와 열정을 모아 울산의 미래 100년을 만들어가겠다"라고 덧붙였다.한편 이날 조직위원회 설립 발기인대회는 행사에 앞서 꽃 화분 행위(퍼포먼스)를 통해 박람회의 이상(비전)과 목표를 공유하고 성공적 개최 의지를 다졌다. 이어 설립취지문, 정관, 규정, 조직위원회 위원 구성안 등을 논의·채택했다. 이날 채택된 내용은 오는 11월 창립총회에서 최종 의결할 예정이다.한편 조직위원회는 오는 10월 행정안전부 지방출연기관 심의를 거쳐 법적 절차를 마무리하고, 내년 1월 공식 출범할 예정이다.