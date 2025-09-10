창원고용노동지청 '중장년 일자리 찾아주는 행사' 연다

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

고용노동부 창원지청(지청장 양영봉)은 중장년 일자리를 찾아주는 행사를 연다. 창원고용노동지청은 매년 9월 셋째주에 열리는 '장년고용 강조주간'을 맞아 중장년을 위한 '일자리 찾아주는' 채용행사를 17일 오전 10시 창원고용복지센터에서 연다고 밝혔다.고용노동부는 장년 고용촉진 친화적 분위기를 조성하기 위해 2006년부터 매년 9월 셋째주를 '장년고용 강조주간'으로 지정하여 운영하고 있다.이번 행사는 창원지청 창원고용센터와 경남경영자총협회(회장 이상연)에서 운영하는 중장년내일센터가 공동으로 열며, 지역 방산업체 등 3개 기업이 참여해 총 13명을 채용할 예정이다.참여를 희망하는 중장년층 구직자는 행사 전날까지 창원고용센터(055-239-0940) 또는 중장년내일센터(070-7450-1750)로 문의 후 참여할 수 있다.창원고용노동지청은 "중장년 고용네트워크는 경상남도, 창원시, 경남경영자총협회, 폴리텍대학 등 창원지역 일자리 유관기관들과 협업하여 중장년 친화 기업 발굴과 구직자를 대상으로 교육, 훈련, 서비스를 제공해 오고 있다"라고 밝혔다.양영봉 지청장은 "2차 베이비부머 세대들이 대규모로 은퇴중임에도 창원지역 일자리는 한정되어 있어 중장년층을 위한 취업지원서비스 강화가 매우 중요하다"라며 "앞으로도 중장년층 눈높이에 맞는 채용행사를 지속적으로 개최하는 등 양질의 고용서비스 제공하여 중장년들이 원하는 일자리에 재취업할 수 있도록 더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.