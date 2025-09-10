여수시의회, 도시관리공단 이사장 인사청문특위 구성

큰사진보기 ▲전남 여수시의회는 10일 제250회 임시회에서 ‘여수시의회 인사청문회 조례’ 제3조에 따라 여수시도시관리공단 이사장 후보자 인사청문을 위한 인사청문특별위원회를 꾸렸다. ⓒ 여수시의회 관련사진보기

전남 여수시의회는 10일 제250회 임시회에서 '여수시의회 인사청문회 조례' 제3조에 따라 여수시도시관리공단 이사장 후보자 인사청문을 위한 인사청문특별위원회를 꾸렸다.10일 시의회에 따르면 특별위원회는 기획행정위원회 소속 문갑태·정신출·최정필 의원 3명, 환경복지위원회 소속 강현태·홍현숙 의원 2명, 해양도시건설 위원회 소속 이미경·정현주 의원 등 총 7명으로 구성됐다.위원장에는 이미경 의원, 부위원장에는 정현주 의원이 각각 선출됐다.임기는 선임일로부터 인사청문 경과가 본회의에 보고될 때까지이며, 폐회·휴회 등 부득이한 사유로 본회의 보고가 어려운 경우에는 위원장이 의장에게 보고할 때까지다.이미경 위원장은 "인사청문은 후보자의 자질과 역량을 종합적으로 검증하는 절차"라며 "자료와 사실에 근거해 공정하고 철저히 심사해 시민 눈높이에 맞는 청문이 되도록 하겠다"고 말했다.한편 여수시는 지난달 18일 송병구 전 여수시국장을 새로운 이사장으로 내정하고 인사청문회를 위해 시의회에 통보했다.