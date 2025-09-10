진로·진학 전문가 양성으로 '교육 사다리' 놓는다

AD

교육 콘텐츠 전문 기업인 ㈜아폴론교육(대표이사 신형섭)와 한국교육컨설턴트협의회(아래 협의회)가 손을 잡고 진로·진학 상담 전문가 양성에 나선다고 10일 밝혔다.이번 협약은 날로 심화되는 교육 격차와 그로 인해 발생하는 '꿈의 격차'를 줄이고, 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 제공하려는 두 기관의 공동 목표에서 출발했다.아폴론교육은 협의회로부터 진로·진학 상담 전문 인력(2급, 3급) 양성 및 자격 발급 기관으로 공식 지정받았다. 이를 통해 체계적인 교육 프로그램을 운영하고, 현장에서 활동 중인 유자격 상담사들을 대상으로 보수 교육을 실시하며 전문성 강화에 힘쓸 예정이다.협의회는 지난 2018년부터 현재까지 1급 전문 상담사 약 900명을 배출하며 진로·진학 상담 분야의 전문성을 꾸준히 높여왔다. 이번 협약으로 아폴론교육과 함께 교육 콘텐츠 및 정보를 표준화하고 공유함으로써, 상담 전문가들의 역량을 한 단계 끌어올리는 시너지 효과를 기대하고 있다.신형섭 아폴론교육 대표는 "도농 간, 소득 간 정보 격차가 학력 격차를 낳고, 나아가 학생들의 '꿈의 격차'로 이어지는 현실을 절감하고 있다"라며 "이번 협약으로 배출될 전문 상담사들이 교육 양극화 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.협의회 관계자는 "아폴론교육과의 협력을 통해 양질의 교육 프로그램을 제공하고, 모든 학생들이 지역과 배경에 관계없이 자신의 꿈을 구체화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 포부를 밝혔다.이번 협약은 두 교육 전문업체가 교육 소외계층 없이 모두가 꿈을 꿀 수 있는 사회를 만들겠다는 공익적 측면에 역점을 둔 것이어서 그 역할이 주목된다.