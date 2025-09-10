진로·진학 전문가 양성으로 '교육 사다리' 놓는다

교육 콘텐츠 전문 기업인 ㈜아폴론교육(대표이사 신형섭)와 한국교육컨설턴트협의회(아래 협의회)가 손을 잡고 진로·진학 상담 전문가 양성에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 날로 심화되는 교육 격차와 그로 인해 발생하는 '꿈의 격차'를 줄이고, 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 제공하려는 두 기관의 공동 목표에서 출발했다.
아폴론교육은 협의회로부터 진로·진학 상담 전문 인력(2급, 3급) 양성 및 자격 발급 기관으로 공식 지정받았다. 이를 통해 체계적인 교육 프로그램을 운영하고, 현장에서 활동 중인 유자격 상담사들을 대상으로 보수 교육을 실시하며 전문성 강화에 힘쓸 예정이다.
협의회는 지난 2018년부터 현재까지 1급 전문 상담사 약 900명을 배출하며 진로·진학 상담 분야의 전문성을 꾸준히 높여왔다. 이번 협약으로 아폴론교육과 함께 교육 콘텐츠 및 정보를 표준화하고 공유함으로써, 상담 전문가들의 역량을 한 단계 끌어올리는 시너지 효과를 기대하고 있다.
신형섭 아폴론교육 대표는 "도농 간, 소득 간 정보 격차가 학력 격차를 낳고, 나아가 학생들의 '꿈의 격차'로 이어지는 현실을 절감하고 있다"라며 "이번 협약으로 배출될 전문 상담사들이 교육 양극화 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
협의회 관계자는 "아폴론교육과의 협력을 통해 양질의 교육 프로그램을 제공하고, 모든 학생들이 지역과 배경에 관계없이 자신의 꿈을 구체화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 포부를 밝혔다.
이번 협약은 두 교육 전문업체가 교육 소외계층 없이 모두가 꿈을 꿀 수 있는 사회를 만들겠다는 공익적 측면에 역점을 둔 것이어서 그 역할이 주목된다.