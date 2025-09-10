"나쁜 기운 몰아낸다 ... 아시아 6개국의 사자춤이 온다"

AD

나쁜 기운을 몰아내고 복을 부르는 상징인 사자를 주제로 한국‧일본·태국·대만·중국·인도네시아의 예술인들이 화려하고 신명 넘치는 무대를 선보인다.진주탈춤한마당 제전위원회(위원장 강동옥)가 오는 18~21일 사이 진주시전통예술회관과 진주성에서 벌이는 제28회 진주탈춤한마당에서다. "함께 아시아(With Asia), 사자가 온다"라는 구호를 내걸고 6개국의 사자춤과 민속춤이 펼쳐진다.진주탈춤한마당은 우리나라 민간 주최의 한국 최초 탈춤축제로, 1996년 첫 발을 내디뎠으며, 곧 30년을 앞두고 있으며, 올해 '대한민국 공연예술제'로 선정되기도 했다.행사는 첫날인 18일 오후 7시 진주시전통예술회관에서 진주오광대 공연을 시작으로 마당극 "품바품바"가 무대에 오른다. 둘쨋날 같은 장소에서 학술과 예술의 만남 학예굿 "진주에서 '하공진놀이'를 청하다"가 열린다.이날 저녁에는 일본 이세다이 카구라, 중국 창작탈춤, 대만 사자춤, 태국 민속춤이 관객들을 만난다.셋쨋날인 20일 오후 진주성 일원에서는 아시아 길놀이, 진도씻김굿, 송파산대놀이, 어린이 진주오광대, 코미디 히러오 저글맨쇼, 인도네시아 민속춤 등이 공연된다.마지막날 오후와 저녁에는 진주성 야외무대에서 줄타기, 북청사자놀음, 창작탈춤극 <그믓 넘차>에 이어 진주시민춤한마당이 펼쳐지고 마지막에 파이어쇼 "불 도깨비"가 열린다.행사장 일원에서는 탈 만들기, 탈 탁본찍기, 탈 색칠하기, 탈 키링 만들기, 탈 페이스페인팅, 탈 포토존, 탈 캐릭터 버튼 만들기, 민속놀이, 비눗방울놀이, 풍선만들기 등이 열린다.강동옥 제전위원장은 "진주의 소중한 문화유산을 지키고 보존하는 한편, 아시아와 세계로 새롭게 뻗어나가는 전통예술을 위해 오랜 시간 애써왔다"며 "전국의 민속학자들이 주목한 오광대의 고장 진주에서 30여년 이어온 진주탈춤한마당이 세대를 넘어 사랑받는 축제로 자리매김할 수 있도록 시민들의 많은 관심과 응원을 부탁드린다."고 말했다.이번 행사는 경상남도 무형유산 진주오광대보존회가 주관하고 경상남도, 진주시, 한국문화예술위원회가 후원한다.